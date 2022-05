Das gute, alte Super Nintendo erfuhr mit dem SNES Classic Mini und dem Nintendo Switch Online-Serviceeine kleine Wiedergeburt, und gibt allen Nintendo-Fans die Gelegenheit die besten SNES-Spiele aller Zeiten wiederzuentdecken. Mit Nintendos Super Nintendo brach ein goldenes Zeitalter der Videospiele an und die Spiele können heute noch jung und alt gleichzeitig begeistern.

Deshalb stellen wir euch hier die besten SNES-Spiele aller Zeiten vor und teilen mit euch Erinnerungen, die wir mit Nintendos grauem Konsolenmeisterstück erlebt haben. Nach dieser Story werdet ihr die SNES-Klassiker einfach wieder hervorholen müssen und alle Titel noch einmal anspielen wollen. Schnappt euch eure Freunde und macht euch auf den Nostalgie-Trip. Wir wünschen euch auf alle Fälle viel Spass dabei!

01 Super Mario World

Das erste und zugleich eines der besten SNES-Spiele war Super Mario World. Das Jump & Run setzte mit seinen 96 einzigartigen Levels, versteckten Geheimnissen und Abkürzungen einen hohen Standard für alle nachfolgenden Plattformer. Die farbenfrohen und grossen Sprites zeigten uns, was die SNES-Konsole wirklich drauf hatte. Und so verbrachten wir Stunden damit, die geheimnisvolle Star Road zu entdecken und zu erkunden. Der erste Auftritt des Dinosauriers Yoshi sollte uns zudem auch noch viele weitere Spiele mit dem Nintendo-Maskottchen bescheren. Danke, Super Mario World, für die vielen, tollen Erinnerungen mit dem SNES!

Wer einmal eine Meisterklasse in Mario World erleben möchte, sollte die Romhack-Speedruns von Red Bull-Speedrunner David "GrandPOOBear" Hunt ansehen. David ist ein Experte darin die unterschiedlichen Mechaniken des Spiels zu nutzen, um mit Highspeed durch die Levels zu manövrieren.

02 Mega Man X

Capcoms "Blue Bomber" fand natürlich auch seinen Weg auf das Super Nintendo. Doch anstatt einen weiteren Teil der Hauptreihe zu entwickeln, wurde die Spin-Off-Serie Mega Man X ins Leben gerufen.

Mega Man X unterscheidet sich von seinen direkten Vorgängern vor allem durch die erhöhte Mobilität von Mega Man. Er kann unter anderem dashen und Wall-Jumps ausführen. Das gesamte Spieltempo des Titels war wesentlich höher als die der NES-Games. Auch darum weil die Action weniger auf einzelne Bildschirme eingezäunt wurde.

03 Super Street Fighter II

Auf der SNES Mini ist Street Fighter II Turbo vertreten und bietet rasante Prügel-Action. Doch mit dem direkten Nachfolger Super Street Fighter II konnte Capcom den besten Street-Fighter-II-Titel für das SNES und das zu dieser Zeit beste Fighting-Game überhaupt auftischen. Mit vier neuen Kämpfern haben wir uns durch neue Spielmodi gekloppt bis die Controller glühten und dabei immer auf den falschen Knopf bei der Charakterauswahl gedrückt. Schon wieder das pinke Kostüm?!

04 Donkey Kong Country: Diddy's Kong Quest

Als Donkey Kong Country zum ersten Mal erschien, zog uns die Grafik unsere Socken aus. Die auf 2D-Sprites digitalisierten 3D-Modelle waren aber nicht die einzigen Qualitäten des Rare-Titels. Donkey Kong Country besass als Plattformer einen ganz eigenen Rhythmus und eine gewisse Energie, die das Spiel auf dem SNES einzigartig machten.

Rambi-Action: Das Nashorn macht kurzen Prozess mit Gegnern © Nintendo

Bis Diddy's Kong Quest ein Jahr später erschien. Das Spiel setzte dem Ganzen noch mal die Krone auf. Die Grafik war eine Ecke besser, die Levels waren ausgeklügelter, die Bosse waren interessanter und es gab mehr zu sammeln. Leider ist Diddy's Kong Quest nicht auf dem SNES Classic Mini vertreten, also müsst ihr der Original-SNES-Cartridge hinterherjagen oder den Titel auf der Nintendo Switch spielen.

05 Super Mario World 2: Yoshi's Island

Während die 3D-Grafik bereits mit grossen Schritten auf die Spielerschaft zukam, konzentrierte sich Nintendo mit Super Mario World 2: Yoshi's Island auf wunderschöne handgezeichnete 2D-Sprites. Das Spiel hatte mitunter die beste Grafik auf dem SNES zu bieten und der eigens verbaute Super-FX-Chip liess unsere Münder weit aufreissen. Auch wenn das quengelnde Mario-Baby nicht nur einmal nervte, gehört Super Mario World 2: Yoshi's Island auf jede Liste von Super-Nintendo-Spielen, die ein SNES-Fan durchgespielt haben muss.

06 Terranigma

Neben den grossen Action-Rollenspielen wie Secret of Evermore oder Illusion of Gaia gab es auch das grossartige Terranigma. Es kam als einer der letzten grossen Titel für das SNES heraus, während das Nintendo 64 schon in den Startlöchern stand. US-Spieler beneiden uns Europäer noch immer um dieses Kleinod, denn Terranigma erschien niemals in den USA. Zusammen mit Soul-Blazer und Illusion of Gaia bildete es eine inoffizielle Trilogie.

Europa- und Japan-only: Terranigma schaffte es nie in die USA. © Square Enix

Was Terranigma aber so grossartig machte, war die fabelhafte Grafik und die tiefgehende und fast philosophische Geschichte über die Erschaffung von Himmel und Erde (so die Übersetzung des Originaltitels). Und was haben wir nicht bei dem ruhigen und nachdenklichen Abspann einen dicken Kloss im Halse gehabt! Das war ein wahrlich Hollywood-reifer Soundtrack.

07 Secret of Mana

Mit Secret of Mana konnten wir uns mit zwei Freunden auf der Couch gemütlich machen und zu dritt gemeinsam die Welt des Action-Rollenspiels erkunden. Secret of Mana war Squares Version eines Action-Adventures im Schlage von Zelda und konnte uns mit seiner bunten Grafik, dem wundervollen Soundtrack und dem taktischen Echtzeit-Kampfsystem sofort in den Bann ziehen. Die fabelhafte deutsche Übersetzung, die auf dem SNES Classic Mini leider nicht vorhanden ist, tat ihr Übriges und liess uns und unsere Freunde nicht nur einmal schmunzeln.

08 Super Mario Kart

Bei einer Story über die besten SNES-Spiele aller Zeiten darf Super Mario Kart natürlich nicht fehlen. Der Nintendo-Raser war der Inbegriff des Multiplayer-Coop-Spiels und ließ unsere Daumen glühen. Eine Vielzahl an Gegenständen wie Schildkrötenpanzer, Bananen und Pilze machten Super Mario Kart zu einer wilden Achterbahnfahrt. Unzählige Stunden haben wir mit dem Battle-Modus verbracht und uns mit unseren Freunden darin gemessen. Glücklicherweise könnt ihr jetzt mit dem SNES Classic Mini die wilden Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Couch zu Hause wieder aufleben lassen.

09 Magical Quest

Lizenz-Produkte waren damals keine Wegwerf-Games. Besonders Capcom war dafür bekannt qualitativ hochwertige Disney-Spiele zu entwickeln. Eines davon war auch Magical Quest Starring Mickey Mouse. Das Jump 'n Run lässt euch in der Rolle der berühmten Maus eine Reise durch fantasievolle Stages antreten, um euren Hund Pluto zu retten.

Capcom war der Meister der Disney-Spiele © Capcom

Der besondere Gameplay-Twist ist dabei, dass ihr im Laufe des Abenteuers unterschiedliche Kostüme findet, die Mickeys Fähigkeiten verändern. Als Magier schiesst ihr Feuerbälle, als Feuerwehrmann schiebt ihr per Wasser Blöcke aus dem Weg und als Bergsteiger schwingt ihr euch durch die Stages.

10 Chrono Trigger

Wir in Europa kamen nie offiziell in den Genuss von Chrono Trigger. Doch bei dem SNES Classic Mini ist es mit im Paket. An Chrono Trigger hatten mit Hironobu Sakaguchi von Final Fantasy, Yuji Hori von Dragon Quest und Akira Toriyama von Dragon Ball drei der grössten Macher Japans mitgearbeitet. Heraus kam Squares bestes Rollenspiel für das Super Nintendo.

Die Artworks für Chrono Trigger von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama © Square Enix

In dem Zeitreise-Rollenspiel verfolgen wir die Geschichte eines jungen Helden und weiteren liebenswürdigen Charakteren, die sich über mehrere Zeitebenen erstreckt. Insgesamt 13 verschiedene Enden gab es zum Schluss dann zu bestaunen. Chrono Triggerhat mit seinem ausgeklügelten Gameplay, dem inspirierenden Soundtrack und der wunderbar erzählten Geschichte auch heute noch den Test der Zeit sehr gut bestanden.

11 Super Metroid

Super Metroid ist eine Legende. Es zeigte uns, dass auch ein SNES-Spiel eine erwachsene und dichte Atmosphäre haben und das mulmige Gefühl der Isoliertheit vermitteln kann. Aber es gab uns auch genügend Hilfsmittel an die Hand und so konnten wir uns Schritt für Schritt in dieser grossen Spielwelt zurechtzufinden und sie meistern. Die Bildschirmfüllenden Boss-Gegner waren eine Augenweide und das Spielprinzip bot knackige Action und eine Fülle an Geheimnissen. Kein Beitrag zu Super Metroidkann enden, ohne den Science-Fiction-Soundtrack zu erwähnen. Diese sphärischen Klänge waren ein Meilenstein auf dem SNES, die nun auch auf dem SNES Classic Mini bestaunt werden können.

12 Legend of the Mystical Ninja

Die Spiele der Ganbare Goemon-Reihe sind auf vielen Nintendo-Plattformen vertreten. Von vier Super Nintendo-Spielen hat es aber nur der erste Teil unter dem Namen Legend of the Mystical Ninja zu uns geschafft.

Legend of the Mystical Ninja bietet tollen Japan-Flair © Konami

Wie viele andere Games der Serie ist auch Legend of the Mystical Ninja ein Mix aus Action-Adventure und Sidescroller. Allein oder mit einem Freund macht ihr euch auf den Weg die entführte Prinzession von Edo zu retten. Der Titel strotzt dabei nur so vor Japan-Flair. Es fängt bei der wunderschönen Pixel-Art der Stages an, und endet mit dem herausragenden Soundtrack.

13 Hagane

Schnelle Side-Scrolling-Action kannte man damals vor allem von Nintendos Konkurrenz. Das düstere Cyber-Ninja-Spektakel Hagane war aber eine Ausnahme. Während der Titel in Japan noch relativ leicht zu finden ist, sind europäische und amerikanische Versionen selten.

Teurer Spaß: Die PAL-Version von Hagane ist mittlerweile sehr selten © Hudson Soft

Hagane kam damals nur in kleinen Chargen in den Westen. Schade. Der Titel erinnert ein wenig an den Capcom-Klassiker Strider. Dem Spieler stehen unterschiedliche Waffen und Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dies ist wichtig. Denn auch wenn Hagane immer fair ist, gehört es auch zu den schwersten Spielen auf dem Super Nintendo.

14 The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mit The Legend of Zelda: A Link to the Past fing unser erstes grosses Abenteuer auf dem SNES an. Wir wurden in einer verregneten Nacht von Zeldas Stimme geweckt und machten uns nur mit einer Lampe bewaffnet auf, sie aus ihrem Kerkergefängnis zu retten. Wir erfuhren von dem sagenhaften Master-Schwert, lösten unzählige Rätsel und besiegten den dunklen Magier Agahnim – nur um zu entdecken, dass das Spiel noch lange nicht zu Ende war! Eine ganze Schattenwelt wartete noch darauf, von uns erforscht zu werden!

The Legend of Zelda: A Link to the Past bietet mit seinen vertrackten, aber fairen Rätseln und Dungeons, seinen erinnerungswürdigen Boss-Gegnern, dem knackigen Action-Kampfsystem und dem glorreichen Soundtrack ein rundum perfektes Abenteuerpaket, dass auf dem SNES einfach ungeschlagen bleibt.