Die besten Speedruns von AGDQ Online 2022

Jeden Januar bekommen Gaming-Fans eine ganze Woche non-Stop Unterhaltung in Form von Awesome Games Done Quick. Auch 2022 machte hier keine Ausnahme. Der Spenden-Marathon, der wieder einmal die Prevent Cancer Foundation begünstigte, fand erneut Remote statt und brachte 3.416.729 Dollar ein. Ein Rekord für das Event.

Bei einem 24:7-Event ist es natürlich unmöglich jeden Speedrun live zu sehen. Darum ist es umso besser, das Games Done Quick immer sehr flott mit der Archivierung der einzelnen Titel ist. Wir haben euch 10 herausgepickt, die ihr nicht verpassen solltet.

Donkey Kong Country 2 (Any% Race) in 41:00 von Tonkotsu, SBDWolf, V0oid und Eazinn

Innerhalb der Donkey Kong Country-Reihe zählt der zweite Teil zum Favoriten vieler Spieler. Musik, Grafik und Gameplay sind hier auf höchstem 16-Bit-Niveau. Auch der Speedrun hat einige interessante Techniken, die sowohl Kenner, als auch Neulinge begeistern werden. Dieses Race zwischen vier Top-Runnern bietet zudem einen spannenden, letzten Teil, bei dem ein Trick alles entscheiden kann.

Speedrun-Lingo Any% ... ist eine Kategorie, in der eine beliebige Menge an Fortschritt für das Beenden des Spiel notwendig ist. Race Ein Race ist - wie der Name vermuten lässt - ein Wettrennen zwischen mehreren Spielern.

Webbed (Any%) in 17:21 von ShadowthePast

Viele Speedrunner wählen bestimmte Titel als ihr Main-Game, da sie besonders das Movement des Spiels interessiert. Webbed bietet bereits für Gelegenheitsspieler spassige Optionen, sich durch die Level zu bewegen. Als Spinne schwingt ihr euch durch die Stages und nutzt eure Netze auf unterschiedliche Weise. Dieser Speedrun demonstriert, was man alles tun kann, wenn man eine solche Sandbox meistert.

Red Bull-Speedrunner GrandPOOBear spricht in seinem Interview mit uns ebenfalls darüber, wie Movement eines der essenziellen Dinge ist, die ihm an dem Hobby begeistern.

Super Monkey Ball: Banana Mania (All Worlds Race) in 39:20 von PetresInc und Helix

Die Monkey Ball-Spiele sind schon immer ein Hauptbestandteil der Speedrun-Szene gewesen. Nun sind Teil eins und zwei als Remaster erschienen. PetresInc und Helix demonstrieren in diesem Race, was die Runs dieser Games so besonders macht. Erneut ist es eine simple Prämisse, die durch gekonntes Gameplay, und das ausnutzen der Spielphysik, zu einer technischen Meisterleistung wird.

Speedrun-Lingo All Worlds Oft definieren sich Speedrun-Kategorien dadurch, was alles durchgespielt werden muss. Hier z.B. "All Worlds". Visual Cue Ein Visual Cue ist ein optischer Hinweis, der dem Runner dabei hilft, sich für ein Manöver auszurichten.

Geo Guesser (Perfect Score Coop) in 40:19 von havrd und Janmumrik

In den letzten Jahren wurden Geo Guess-Games immer beliebter. Es gibt mittlerweile Content Creator, die sich komplett auf diese Art von Spiel stützen. Ziel ist es, einzig anhand der Umgebung herauszufinden, wo auf auf der Erde man sich gerade befindet. Umso präziser die Ortsangabe, desto höher die Punkte. In diesem Koop-Run zeigen havrd und Janmumrik wie versiert sie darin sind lokale Eigenheiten zu analysieren.

It Takes Two (Any%) in 1:45:26 von ItzBytez und whoishyper

Für viele ist It Takes Two das Spiel des Jahres 2021. Was den Titel abhebt ist der Umstand, dass man ihn lediglich kooperativ spielen kann. Dies ist dadurch natürlich auch für den Speedrun wahr. Wie weit der Run bereits gekommen ist, und wie ItzBytez und whishyper den Titel zerlegen, ist wirklich beeindruckend.

Koop-Speedruns Es gibt zahlreiche Spiele, die Koop-Speedruns anbieten. Diese sind aber meist nur Nebenkategorien. Entwickler mit Hang zum Koop Die Entwickler von It Takes Two lieben Koop-Games. Auch ihr letztes Spiel, A Way Out, fokussierte sich auf diesen Aspekt

Stardew Valley (Community Center Restoration) in 17:13 von Olenoname

Spiele, die keine “echten” Endpunkt haben, bekommen oft Kategorien, die es einfacher machen den Erfolg eines Speedruns zu messen. In Stardew Valley zielen Spieler darum unter anderem darauf ab, das Community Center der Kleinstadt zu reparieren. Olenoname schafft das durch die Nutzung ein paar spannender Glitches (und einiger Bomben) in etwas mehr als 17 Minuten.

Stardew Valley: Die One-Man-Show Hinter Stardew Valley steckt eine einzige Person. Eric Barone hat den Titel komplett allein entwickelt!

StepMania (NotITG Mods Boot Camp 3) in 1:50:00 von SpootyBiscuit

GDQs bieten oft nicht nur Speedruns eine Bühne, sondern auch anderen Spiele, die eine hohes Skill-Cap haben und einen Showcase verdienen. Einer dieser Titel ist der Dance Dance Revolution-KlonStepmania. SpootyBiscuit spielt hier über die Dauer von fast 2 Stunden einen Mod mit sehr innovativen, schweren Beatmaps. Dabei macht er genug Schritte, um die Distanz eines Marathons zurück zu legen.

Earthbound (Any%) in 48:58 von octopuscal

Ein Vorteil der reinen Online-Natur der aktuellen GDQ-Events ist es, mehr internationale Runner zu involvieren, die normalerweise nicht vor Ort gewesen wären. Auf diese Weise bekommen wir auch den Earthbound-Run des Japaners octopuscal zu sehen. Ein beeindruckender Speedrun voller präziser Tricks.

Earthbound ist der zweite Teil Earthbound heisst in Japan Mother 2. Der erste Teil ist damals exklusiv in Japan für das Famicom erschienen.

Nintendo-Games wie Earthbound sind bei Speedrunner so beliebt, da viele die Titel in der Kindheit gespielt haben. Gerade Mario-Spiele zählen zu den Vertretern mit den meisten aktiven Runnern. Für Red Bull Faster wurde darum auch Super Mario Odyssey als das Spiel des Events ausgewählt. Die besten Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kämpften hier um die Bestzeit!

Wir hatten auch die Möglichkeit mit einem echten Top-Runner aus Österreich zu sprechen. Dansta2106 ist immer in den oberen Bereichen der Super Mario Odyssey-Ranglisten zu finden.

Subnatucia (Any%) in 42:23 von salvner

Meist sind es vor allem die Runs mit herausragendem Commentary, welche den Zuschauern im Gedächtnis bleiben. Und so ist es auch im Fall von salvners Subnautica-Speedrun. Mit seiner sympathischen Art erklärt er seine Tricks und schafft es dennoch eine Vielzahl von Community-Insidern in seinen Showcase zu verpacken.

The Legend of Zelda: A link to the Past (All Bosses, No EG) in 54:02 von hotarubi_ta

Gegen Ende des Marathons durften wir noch einmal etwas ganz besonderes erleben. hotarubi_ta ist eine Legende unter Zelda-Speedrunnern. Der Japaner ist seit 2006 in der Szene aktiv und stellt in diesem Run sein Können unter Beweis. Mit einer Vielzahl von Tricks, wovon manche gerade einmal ein Jahr alt sind, hebelt er A Link to the Past komplett aus und zeigt, wie kaputt der Titel unter seiner Haube wirklich ist.

Speedrun-Lingo Glitches Runner nutzen oft Fehler in Spielen aus, um schneller an ihr Ziel zu kommen. RTA ... steht für "Real Time Attack". So nennen japanische Runner das Spielen mit externem Timer (nicht in-Game).