Die besten Torschützen der Schweizer Nationalmannschaft: Rekorde

Auch wenn er noch kein Länderspiel für die Nati bestritten hat, setzt man grosses Vertrauen in Enrique Aguilar, dass er sich bei RB Salzburg und später auch auf internationaler Ebene durchsetzen wird. Der junge Mittelstürmer ist erst 19 Jahre alt, steht aber bereits regelmässig bei den U19 im Einsatz und kam auch schon zu einigen Minuten in der Europa League. Bevor wir ihn eines Tages im Kreis der Topspieler der Eidgenossenschaft sehen, stellt sich die Frage: Welche Rekorde und grossen Momente hat die Nationalmannschaft bisher geprägt?

Seit 2006 hat sich die Schweiz stabil im Bereich zwischen Rang 15 und 20 der FIFA-Weltrangliste etabliert. Dank konstanter Resultate entwickelte sich die Nati unter Ottmar Hitzfeld, Petković und später Murat Yakın zu einem ernstzunehmenden Gegner, der sowohl in der Gruppenphase als auch in den K.-o.-Runden immer wieder für Überraschungen sorgte.

Aktuell belegt die Schweiz mit Captain Granit Xhaka Rang 18 der FIFA-Weltrangliste und geht mit viel Selbstvertrauen in Richtung Weltmeisterschaft 2026. Einerseits erreichte die Auswahl die Viertelfinals der letzten zwei Europameisterschaften sowie die Achtelfinals an den Weltmeisterschaften 2022, 2018 und 2014. Andererseits verfügt das Team sowohl über viel Erfahrung mit Spielern wie Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka und Manuel Akanji als auch über junge Akteure mit grossem Potenzial wie Johan Manzambi oder Dan Ndoye. Trotz der Rücktritte von Führungsspielern wie Xherdan Shaqiri und Yann Sommer wird die Schweiz gegen Katar oder Kanada klar als Favorit ins Rennen gehen. Vor dem 11. Juni und den ersten Spielen des Turniers blicken wir auf die grossen Momente und Rekorde der Schweizer Fussballnationalmannschaft zurück.

01 Die Spieler mit den meisten Länderspielen für die Schweizer Nationalmannschaft

Granit Xhaka – 143

Ricardo Rodríguez – 135

Xherdan Shaqiri – 125

Heinz Hermann – 118

Alain Geiger – 112

Stephan Lichtsteiner – 108

Stéphane Chapuisat – 103

Johann Vogel – 94

Yann Sommer – 94

Haris Seferović – 93

Seit dem ersten Länderspiel der Auswahl im Jahr 1905 gegen Frankreich haben zahlreiche Spieler die Geschichte der Nati geprägt. Heute stehen Granit Xhaka und Ricardo Rodríguez, beide noch aktiv, an der Spitze der Rangliste der meisten Einsätze.

Die beiden, die ihre Karrieren beim FC Basel beziehungsweise beim FC Zürich begonnen haben, schafften in Deutschland den Durchbruch, bevor sie zu europäischen Topklubs wechselten. Während Xhaka 2016 zu Arsenal ging, wechselte Rodríguez 2017 zur AC Milan. Gemeinsam mit Yann Sommer, Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner bildeten sie über viele Jahre das Rückgrat der Nationalmannschaft und sind nur schwer einzuholen.

02 Die besten Torschützen der Schweizer Nationalmannschaft

Xherdan Shaqiri schrieb Geschichte in der Nationalmannschaft © Wikimedia Commons

Alexander Frei – 42

Kubilay Türkyılmaz – 34

Max Abegglen – 34

Xherdan Shaqiri – 32

André Abegglen – 29

Jacques Fatton – 29

Adrian Knup – 26

Haris Seferović – 25

Josef Hügi – 22

Charles Antenen – 22

Sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz ist Alexander Frei eine bekannte und respektierte Persönlichkeit. In nur drei Jahren schoss der gebürtige Basler 52 Tore in 117 Spielen für Stade Rennais und kletterte damit auf Rang 15 der vereinsinternen Torschützenliste. Zum Abschluss seiner Karriere übertraf er diese Marke in seiner Heimatstadt noch deutlich mit 107 Treffern in 156 Partien.

Über seine gesamte Laufbahn hinweg erzielte er durchschnittlich 0,52 Tore pro Spiel, ein aussergewöhnlicher Wert, der ihn vor Spielern wie Robin van Persie, Mohamed Salah, Samuel Eto’o oder Sonny Anderson platziert.

Hinter ihm folgt Kubilay Türkyılmaz, der zwischen 1988 und 2001 ebenfalls regelmässig entscheidend war. Die Brüder Abegglen, prägende Figuren der Nationalmannschaft vor und während des Zweiten Weltkriegs und unter anderem Sieger gegen Deutschland im Jahr 1941, sind selbstverständlich ebenfalls vertreten. Gleiches gilt für Xherdan Shaqiri, eine echte Legende der Nati und ein Spieler, der in all seinen Vereinen für Explosivität gesorgt hat.

03 Die grossen Momente der Nationalmannschaft

Einige der besten Augenblicke der Nati liegen bereits weit zurück. Noch vor dem legendären Sieg von 1941 hatten die Schweizer die Deutschen schon einmal bezwungen, und zwar an einem ganz besonderen Ort: der Weltmeisterschaft 1938, der dritten in der Geschichte. Die Eidgenossen trafen im Achtelfinal auf die deutsche Mannschaft, die zusätzlich auf österreichische Spieler zurückgreifen konnte, nachdem Österreich kurz zuvor annektiert worden war. Nach einem 1:1-Unentschieden, Verlängerungen gab es damals noch nicht, wurde das Spiel wiederholt. Im zweiten Duell erzielte André Abegglen in der 75. und 78. Minute einen Doppelpack und sicherte damit erstmals den Einzug in die Viertelfinals.

2006 schied die Schweiz zwar im Achtelfinal im Penaltyschiessen gegen die Ukraine aus, erreichte dabei aber eine aussergewöhnliche Leistung: Die Nati kassierte während der regulären Spielzeit kein einziges Gegentor. Frankreich gegen Schweiz 0:0. Togo gegen Schweiz 0:2. Schweiz gegen Südkorea 2:0. Pascal Zuberbühler bewies dabei eindrücklich seine Klasse.

Vier Jahre später stand die Mannschaft vor einer besonders schweren Aufgabe: dem Auftaktspiel der Weltmeisterschaft in Südafrika gegen den amtierenden Europameister Spanien mit Spielern wie Fernando Torres, David Villa, Andrés Iniesta und Xavi. Trotz enormem Druck und 72,9 Prozent Ballbesitz verlor Spanien nach einem schnellen Konter und einem Tor von Gelson Fernandes. Es war der erste Sieg der Schweiz gegen Spanien nach 18 Begegnungen, zuvor gab es 15 Niederlagen und 3 Unentschieden. Zudem war die Roja vor diesem Spiel in 25 von 26 Partien siegreich gewesen.

Zum Abschluss dieser Liste darf eine weitere Sensation nicht fehlen: der Sieg gegen Frankreich an der Europameisterschaft 2020, die 2021 ausgetragen wurde. Frankreich führte in der 80. Minute mit 3:1, doch die Nati kam zurück, zunächst durch Seferović, der bereits zu Beginn getroffen hatte, und dann kurz vor Schluss durch Gavranović nach einem schnellen Gegenangriff. In der Nachspielzeit versuchte Kingsley Coman noch, die Entscheidung herbeizuführen, scheiterte jedoch mit seiner Direktabnahme an der Latte. Nach nervenaufreibenden Verlängerungen parierte Yann Sommer im Penaltyschiessen den Versuch von Kylian Mbappé und sicherte der Schweiz den Einzug in die Viertelfinals.

04 Die neue Generation

Wie bereits erwähnt gehört die Schweiz heute zur erweiterten Spitze des Weltfussballs. Nie der klare Favorit, aber stets stabil, verfügt die Eidgenossenschaft über eine Mannschaft, die jeden Gegner ausschalten kann, wenn sie ihr Spiel konsequent durchzieht.

Wer der Nati folgen möchte, kann dies am 27. März gegen Deutschland, am 31. des gleichen Monats gegen Norwegen oder am 13. Juni tun, wenn die Weltmeisterschaft 2026 beginnt.