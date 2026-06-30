Steile Anstiege, schmale Bergpfade und lange Höhenmeter über der Baumgrenze: Die Schweiz gehört zu den vielseitigsten Regionen für Trailrunning in Europa. Auf engem Raum treffen Waldtrails, technische Alpenrouten und hochalpine Strecken aufeinander. Genau diese Kombination macht Trailrunning in der Schweiz für Einsteiger genauso interessant wie für erfahrene Bergläuferinnen und Bergläufer.

Je nach Region unterscheiden sich Terrain, Höhenprofil und Schwierigkeitsgrad deutlich. Während einige Gebiete ideal für längere, gleichmässige Läufe sind, verlangen andere alpine Erfahrung und Trittsicherheit. Dieser Guide zeigt die besten Regionen für Trailrunning in der Schweiz, inklusive Streckencharakter, Saison und Besonderheiten der einzelnen Gebiete.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Warum die Schweiz ideal für Trailrunning ist

Kaum ein anderes Land bietet auf so engem Raum eine vergleichbare Vielfalt an Trails. Innerhalb weniger Kilometer wechseln sich Waldwege, alpine Grate, technische Bergpfade und laufbare Panoramawege ab. Dadurch eignet sich Trailrunning in der Schweiz sowohl für lockere Einstiegstouren als auch für anspruchsvolle Bergläufe mit vielen Höhenmetern.

Ein weiterer Vorteil ist die Infrastruktur. Viele Regionen verfügen über gut markierte Wege, Bergbahnen und einfache Zugänge zu hochalpinen Strecken. Dadurch lassen sich auch längere Trailrunning-Routen in der Schweiz effizient planen.

Hinzu kommen die unterschiedlichen Höhenlagen. Während im Frühling oft bereits niedrigere Regionen gelaufen werden können, beginnt im Sommer die Hauptsaison in den Alpen. Im Herbst sorgen stabile Bedingungen und klare Sicht häufig für besonders gute Trailrunning-Bedingungen.

Judith Wyder und Remi Bonnet beim Trailrun in der Schweiz © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Die besten Regionen für Trailrunning in der Schweiz

Die Schweiz bietet Trailrunning-Regionen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Einige Gebiete eignen sich für flowige Läufe mit moderaten Höhenmetern, andere für technisch anspruchsvolle alpine Routen.

01 Zermatt / Matterhorn Region

Level: Fortgeschrittene

Beste Saison: Juli bis September

Terrain: hochalpin, technisch, steil

Rund um Zermatt prägen schmale Bergpfade und lange Anstiege die Trails. Die Region eignet sich besonders für erfahrene Läuferinnen und Läufer.

02 Engadin / St. Moritz

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Beste Saison: Juni bis Oktober

Terrain: flowige Trails, Panoramawege, Höhenwege

Das Engadin kombiniert laufbare Trails mit hochalpiner Landschaft. Viele Strecken verlaufen oberhalb der Baumgrenze, bleiben technisch aber gut kontrollierbar.

03 Davos Klosters

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Beste Saison: Juni bis Oktober

Terrain: abwechslungsreich, technisch moderat

Davos bietet ein grosses Netz an Trails mit unterschiedlichen Distanzen und Schwierigkeitsgraden. Auch Judith Wyder nutzt die Region regelmässig für Training und Wettkampfvorbereitung. Rund um Davos finden sich einige der bekanntesten Trailrunning-Strecken der Schweiz.

04 Jungfrau Region / Berner Oberland

Level: Fortgeschrittene

Beste Saison: Sommer bis Frühherbst

Terrain: alpine Bergwege, steile Anstiege

Die Region rund um Grindelwald, Lauterbrunnen und Wengen bietet technisch anspruchsvolle Trails mit langen Anstiegen und schnellen Downhill-Passagen.

05 Verbier / Wallis

Level: Fortgeschrittene

Beste Saison: Juli bis September

Terrain: technisch, trocken, viele Höhenmeter

Verbier eignet sich besonders für erfahrene Bergläuferinnen und Bergläufer. Das Gelände ist oft steil und technisch anspruchsvoll.

06 Tessin

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Beste Saison: Frühling und Herbst

Terrain: felsig, abwechslungsreich

Das Tessin bietet milderes Klima und abwechslungsreiche Trails. Besonders im Frühling und Herbst bietet das Tessin stabile Bedingungen für längere Läufe. Trailrunner wie Rémi Bonnet nutzen die Trails im Tessin regelmässig für intensive Einheiten.

Rémi Bonnet bei einem Berglauf © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

Trailrunning-Regionen für Einsteiger & Fortgeschrittene

Je nach Region unterscheiden sich Trails, Höhenmeter und technische Anforderungen deutlich. Einige Gebiete eignen sich für laufbare Strecken mit moderatem Profil, andere für anspruchsvolle alpine Trails.

Für Einsteiger:

Engadin / St. Moritz: laufbare Panoramawege und technisch kontrollierbare Trails

Davos Klosters: abwechslungsreiche Strecken mit moderaten Höhenprofilen

Tessin: gut laufbare Trails in tieferen Lagen, besonders im Frühling und Herbst

Für Fortgeschrittene:

Zermatt / Matterhorn Region: schmale Bergpfade und lange alpine Anstiege

Verbier / Wallis: steiles Gelände und technisch anspruchsvolle Trails

Jungfrau Region / Berner Oberland: lange Downhill-Passagen und alpines Terrain

Die beste Jahreszeit für Trailrunning in der Schweiz

Je nach Region unterscheiden sich die Bedingungen im Jahresverlauf deutlich. Höhenlage, Schneefall und Temperatur beeinflussen, welche Trails zugänglich sind und wie technisch die Strecken werden.

Frühling: Im Frühling starten viele Trailrunner in tieferen Regionen oder im Tessin in die Saison. Mildere Temperaturen und schneefreie Wege bieten gute Bedingungen für längere Läufe.

Sommer: Der Sommer ist die Hauptsaison für Trailrunning in der Schweiz. Hochalpine Trails im Wallis, Engadin oder Berner Oberland sind jetzt meist vollständig zugänglich.

Herbst: Kühlere Temperaturen und stabile Wetterlagen machen den Herbst für viele zur besten Jahreszeit fürs Trailrunning.

Winter: Im Winter verlagert sich Trailrunning häufig in tiefere und schneefreie Regionen.

Tipps für dein Trailrunning in der Schweiz

Gute Vorbereitung hilft, Trailrunning-Strecken sicher zu planen.

Routenplanung: Informiere dich über Distanz, Höhenprofil und technische Schwierigkeit der Strecke.

Ausrüstung: Wetterfeste Kleidung, ausreichend Verpflegung und passende Trailschuhe gehören zur Grundausstattung. Besonders bei kalten Bedingungen sind passende Ausrüstung und gute Vorbereitung entscheidend.

Belastung: Alpine Trails erfordern mehr Energie und Konzentration als flache Laufstrecken. Gerade für Einsteiger lohnt sich ein strukturierter Einstieg ins Trailrunning.

Zugang: Viele Regionen sind gut mit Bahn und Bergbahnen erreichbar.

Weiterentwicklung: Trailrunning in der Schweiz reicht von laufbaren Panoramawegen bis zu technisch anspruchsvollen Alpenrouten. Auch Parallelen zu internationalen Trailrunning-Routen zeigen, wie unterschiedlich Terrain und Anforderungen sein können.

07 Die besten Trailrunning-Regionen der Schweiz

Region Level Beste Saison Terrain Besonderheit Zermatt / Matterhorn Fortgeschrittene Juli – September hochalpin, technisch lange Anstiege und alpine Trails Engadin / St. Moritz Anfänger – Fortgeschrittene Juni – Oktober flowig, laufbar Panoramawege oberhalb der Baumgrenze Davos Klosters Anfänger – Fortgeschrittene Juni – Oktober abwechslungreich grosses Netz an markierten Trails Jungfrau Region / Berner Oberland Fortgeschrittene Sommer – Frühherbst steil, technisch alpine Bergwege mit vielen Höhenmetern Verbier / Wallis Fortgeschrittene Juli – September trocken, technisch intensive Anstiege und anspruchsvolle Trails Tessin Anfänger – Fortgeschrittene Frühling – Herbst felsig, abwechslungsreich ideale Bedingungen in Vor- und Nachsaison

Rémi läuft über Stock und Stein – buchstäblich. © Stefan Kuerzi

Fazit: Trailrunning in der Schweiz

Trailrunning in der Schweiz reicht von laufbaren Panoramawegen bis zu technisch anspruchsvollen Alpenrouten. Genau diese Vielfalt macht die unterschiedlichen Regionen für Einsteiger und erfahrene Läuferinnen und Läufer gleichermassen interessant.

Häufige Fragen

Wie viele Höhenmeter schafft man beim Trailrunning pro Stunde? Auf alpinen Trails gelten 500 bis 800 Höhenmeter pro Stunde für viele erfahrene Trailrunner als realistischer Bereich. Was sollte man beim Trailrunning in den Alpen beachten? Wetterumschwünge und technische Passagen können Touren deutlich anspruchsvoller machen. Deshalb sind gute Planung und passende Ausrüstung wichtig. Welche Ausrüstung braucht man fürs Trailrunning? Trailrunning-Schuhe mit gutem Grip, wetterfeste Kleidung und ausreichend Verpflegung gehören zur Grundausstattung. Wie technisch sind Trailrunning-Strecken in der Schweiz? Das hängt stark von der Region ab. Während einige Trails laufbar und moderat sind, verlangen alpine Routen Trittsicherheit und Erfahrung. Kann man in der Schweiz ganzjährig trailrunnen? Ja, allerdings verlagert sich Trailrunning im Winter meist in tiefere und schneefreie Regionen.