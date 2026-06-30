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Die besten Regionen für Trailrunning in der Schweiz
Entdecke die besten Regionen für Trailrunning in der Schweiz – mit spektakulären Trails, alpinen Landschaften und Strecken für jedes Level.
Steile Anstiege, schmale Bergpfade und lange Höhenmeter über der Baumgrenze: Die Schweiz gehört zu den vielseitigsten Regionen für Trailrunning in Europa. Auf engem Raum treffen Waldtrails, technische Alpenrouten und hochalpine Strecken aufeinander. Genau diese Kombination macht Trailrunning in der Schweiz für Einsteiger genauso interessant wie für erfahrene Bergläuferinnen und Bergläufer.
Je nach Region unterscheiden sich Terrain, Höhenprofil und Schwierigkeitsgrad deutlich. Während einige Gebiete ideal für längere, gleichmässige Läufe sind, verlangen andere alpine Erfahrung und Trittsicherheit. Dieser Guide zeigt die besten Regionen für Trailrunning in der Schweiz, inklusive Streckencharakter, Saison und Besonderheiten der einzelnen Gebiete.
Warum die Schweiz ideal für Trailrunning ist
Kaum ein anderes Land bietet auf so engem Raum eine vergleichbare Vielfalt an Trails. Innerhalb weniger Kilometer wechseln sich Waldwege, alpine Grate, technische Bergpfade und laufbare Panoramawege ab. Dadurch eignet sich Trailrunning in der Schweiz sowohl für lockere Einstiegstouren als auch für anspruchsvolle Bergläufe mit vielen Höhenmetern.
Ein weiterer Vorteil ist die Infrastruktur. Viele Regionen verfügen über gut markierte Wege, Bergbahnen und einfache Zugänge zu hochalpinen Strecken. Dadurch lassen sich auch längere Trailrunning-Routen in der Schweiz effizient planen.
Hinzu kommen die unterschiedlichen Höhenlagen. Während im Frühling oft bereits niedrigere Regionen gelaufen werden können, beginnt im Sommer die Hauptsaison in den Alpen. Im Herbst sorgen stabile Bedingungen und klare Sicht häufig für besonders gute Trailrunning-Bedingungen.
Die besten Regionen für Trailrunning in der Schweiz
Die Schweiz bietet Trailrunning-Regionen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Einige Gebiete eignen sich für flowige Läufe mit moderaten Höhenmetern, andere für technisch anspruchsvolle alpine Routen.
01
Zermatt / Matterhorn Region
- Level: Fortgeschrittene
- Beste Saison: Juli bis September
- Terrain: hochalpin, technisch, steil
Rund um Zermatt prägen schmale Bergpfade und lange Anstiege die Trails. Die Region eignet sich besonders für erfahrene Läuferinnen und Läufer.
02
Engadin / St. Moritz
- Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
- Beste Saison: Juni bis Oktober
- Terrain: flowige Trails, Panoramawege, Höhenwege
Das Engadin kombiniert laufbare Trails mit hochalpiner Landschaft. Viele Strecken verlaufen oberhalb der Baumgrenze, bleiben technisch aber gut kontrollierbar.
03
Davos Klosters
- Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
- Beste Saison: Juni bis Oktober
- Terrain: abwechslungsreich, technisch moderat
Davos bietet ein grosses Netz an Trails mit unterschiedlichen Distanzen und Schwierigkeitsgraden. Auch Judith Wyder nutzt die Region regelmässig für Training und Wettkampfvorbereitung. Rund um Davos finden sich einige der bekanntesten Trailrunning-Strecken der Schweiz.
04
Jungfrau Region / Berner Oberland
- Level: Fortgeschrittene
- Beste Saison: Sommer bis Frühherbst
- Terrain: alpine Bergwege, steile Anstiege
Die Region rund um Grindelwald, Lauterbrunnen und Wengen bietet technisch anspruchsvolle Trails mit langen Anstiegen und schnellen Downhill-Passagen.
05
Verbier / Wallis
- Level: Fortgeschrittene
- Beste Saison: Juli bis September
- Terrain: technisch, trocken, viele Höhenmeter
Verbier eignet sich besonders für erfahrene Bergläuferinnen und Bergläufer. Das Gelände ist oft steil und technisch anspruchsvoll.
06
Tessin
- Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
- Beste Saison: Frühling und Herbst
- Terrain: felsig, abwechslungsreich
Das Tessin bietet milderes Klima und abwechslungsreiche Trails. Besonders im Frühling und Herbst bietet das Tessin stabile Bedingungen für längere Läufe. Trailrunner wie Rémi Bonnet nutzen die Trails im Tessin regelmässig für intensive Einheiten.
Trailrunning-Regionen für Einsteiger & Fortgeschrittene
Je nach Region unterscheiden sich Trails, Höhenmeter und technische Anforderungen deutlich. Einige Gebiete eignen sich für laufbare Strecken mit moderatem Profil, andere für anspruchsvolle alpine Trails.
Für Einsteiger:
- Engadin / St. Moritz: laufbare Panoramawege und technisch kontrollierbare Trails
- Davos Klosters: abwechslungsreiche Strecken mit moderaten Höhenprofilen
- Tessin: gut laufbare Trails in tieferen Lagen, besonders im Frühling und Herbst
Für Fortgeschrittene:
- Zermatt / Matterhorn Region: schmale Bergpfade und lange alpine Anstiege
- Verbier / Wallis: steiles Gelände und technisch anspruchsvolle Trails
- Jungfrau Region / Berner Oberland: lange Downhill-Passagen und alpines Terrain
Die beste Jahreszeit für Trailrunning in der Schweiz
Je nach Region unterscheiden sich die Bedingungen im Jahresverlauf deutlich. Höhenlage, Schneefall und Temperatur beeinflussen, welche Trails zugänglich sind und wie technisch die Strecken werden.
- Frühling: Im Frühling starten viele Trailrunner in tieferen Regionen oder im Tessin in die Saison. Mildere Temperaturen und schneefreie Wege bieten gute Bedingungen für längere Läufe.
- Sommer: Der Sommer ist die Hauptsaison für Trailrunning in der Schweiz. Hochalpine Trails im Wallis, Engadin oder Berner Oberland sind jetzt meist vollständig zugänglich.
- Herbst: Kühlere Temperaturen und stabile Wetterlagen machen den Herbst für viele zur besten Jahreszeit fürs Trailrunning.
- Winter: Im Winter verlagert sich Trailrunning häufig in tiefere und schneefreie Regionen.
Tipps für dein Trailrunning in der Schweiz
Gute Vorbereitung hilft, Trailrunning-Strecken sicher zu planen.
- Routenplanung: Informiere dich über Distanz, Höhenprofil und technische Schwierigkeit der Strecke.
- Ausrüstung: Wetterfeste Kleidung, ausreichend Verpflegung und passende Trailschuhe gehören zur Grundausstattung. Besonders bei kalten Bedingungen sind passende Ausrüstung und gute Vorbereitung entscheidend.
- Belastung: Alpine Trails erfordern mehr Energie und Konzentration als flache Laufstrecken. Gerade für Einsteiger lohnt sich ein strukturierter Einstieg ins Trailrunning.
- Zugang: Viele Regionen sind gut mit Bahn und Bergbahnen erreichbar.
- Weiterentwicklung: Trailrunning in der Schweiz reicht von laufbaren Panoramawegen bis zu technisch anspruchsvollen Alpenrouten. Auch Parallelen zu internationalen Trailrunning-Routen zeigen, wie unterschiedlich Terrain und Anforderungen sein können.
07
Die besten Trailrunning-Regionen der Schweiz
Region
Level
Beste Saison
Terrain
Besonderheit
Zermatt / Matterhorn
Fortgeschrittene
Juli – September
hochalpin, technisch
lange Anstiege und alpine Trails
Engadin / St. Moritz
Anfänger – Fortgeschrittene
Juni – Oktober
flowig, laufbar
Panoramawege oberhalb der Baumgrenze
Davos Klosters
Anfänger – Fortgeschrittene
Juni – Oktober
abwechslungreich
grosses Netz an markierten Trails
Jungfrau Region / Berner Oberland
Fortgeschrittene
Sommer – Frühherbst
steil, technisch
alpine Bergwege mit vielen Höhenmetern
Verbier / Wallis
Fortgeschrittene
Juli – September
trocken, technisch
intensive Anstiege und anspruchsvolle Trails
Tessin
Anfänger – Fortgeschrittene
Frühling – Herbst
felsig, abwechslungsreich
ideale Bedingungen in Vor- und Nachsaison
Fazit: Trailrunning in der Schweiz
Trailrunning in der Schweiz reicht von laufbaren Panoramawegen bis zu technisch anspruchsvollen Alpenrouten. Genau diese Vielfalt macht die unterschiedlichen Regionen für Einsteiger und erfahrene Läuferinnen und Läufer gleichermassen interessant.