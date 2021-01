Die besten Games für den Koop-Modus auf der Xbox Series S/X

Mit dem Release der neuen Konsolen-Generation Series S, dem Xbox Game Pass sowie der Funktion Play Everywhere tut Microsoft alles daran, seine Community glücklich zu machen. Mit der letzteren Funktion ist es Gamern zum Beispiel möglich, über Konsole, PC oder Smartphone dieselben Spiele zu spielen.

Egal ob es sich um ein Solo-Game oder Battle Royale-Spiele mit mehr als 100 Gamern handelt - der Koop-Modus war noch nie so einfach zu bedienen. Aber was sind die besten Spiele für die Konsole von Microsoft?

Sea of Thieves

Der Entwickler von Sea of Thieves, Rare, hat immer unterstrichen, dass der Koop-Modus Teil seines Piratenspiels ist. Obwohl ihr das Spiel solo spielen könnt, verspricht das Spiel einen noch größeren Spielspaß im Multiplayer-Modus.

Die Schiffe können von bis zu vier Gamern gesteuert werden und ihr werdet schnell feststellen, dass die improvisierten Abenteuer die besten sind. Ihr geht auf Schatzsuche und könnt gleichzeitig Sprengstoff auf Kraken werfen oder mit der Kanone auf ein fremdes Schiff schießen. Also packt eure Schiffsjungen ein: Das Spiel ist verfügbar für Abonnenten des Xbox Game Pass und ist für die Xbox Series S/X optimiert worden.

Gears 5

Zunächst auf der Xbox One 2019 erschienen, würde Gears 5 kürzlich für die Series X/S optimiert. Wenn ihr mit einem Kumpel im Koop-Modus spielen und euch gemeinsam durch die Ruinen von Azura in 4K-Auflösung über einen geteilten Bildschirm durchkämpfen wollt, dann ist das Spiel wie für euch gemacht. Dein Gamepartner ist von Anfang an des Spiels bis zum Ende an deiner Seite.

Gears 5 ist für Xbox Game Pass-Mitglieder verfügbar und bietet eine fesselnde Story in einer prunkvollen Kulisse. Es handelt sich ja um ein mythenhaftes Spiel.

Halo: Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection ist eine Zusammenstellung der ersten fünf Spiele der Serie Halo (von Halo: Combat Evolved bis hin zu Halo 4, ODST inbegriffen). Obwohl das Spiel 2014 für die Xbox One erschienen ist, ist eine verbesserte Version des Games im November für die Xbox Series X/S gelauncht worden.

Ihr könnt alle Spiele während der gesamten Story zu zweit spielen. Halo ist mittlerweile ein Klassiker und jeder muss es einmal gespielt haben. Und ihr habt keine Ausrede, warum ihr das Spiel nicht mal ausprobieren solltet.

Overcooked! All You Can Eat

In Overcooked löschen du und dein Gamepartner Feuer und ihr managt eine Bestellung nach der anderen. Ihr müsst euch gleichzeitig alles dafür tun, die bestellten Gerichte an den verrücktesten Orten perfekt vorzubereiten. Egal ob sich eure Küche auf einem sinkenden Schiff, mitten auf einer Straße oder in einem Vulkan befindet - ihr müssz jeden Wunsch der Kunden erfüllen - denn der Kunde ist König. Nur zur Wiederholung.

Overcooked: All You Can Eat ist die neue Generation von Overcooked und Overcooked 2, das in einer ansprechenden Verpackung daherkommt und euch eine bessere grafische Gestaltung, schnellere Ladezeiten und viele neuen Funktionalitäten wie neue Chefköche und Levels bietet.

Destiny 2

Destiny 2 wurde als Game für den Koop-Modus entwickelt. Das Spiel handelt von drei bis sechs Wächtern (Soldaten des Alls), dessen Mission es ist, di dunklen Kräfte zu bekämpfen und die Menschheit zu retten.