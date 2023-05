Big Wave: Die 8 grössten Wellen in den USA

Surf-Superstar Kai Lenny liebt das Big-Wave-Surfen nicht weil er besser sein will als alle anderen, sondern wegen der persönlichen Challenge. "Es ging nie darum, jemand anderen zu schlagen, nur darum, mich selbst zu übertrumpfen", sagt er.

In der Show "Life of Kai" zeigt Lenny, warum er einer der besten Big-Wave-Surfer der Welt ist. Wellen zwischen 3 und 20 m hoch? Für Kai Lenny kein Problem! Aber um so surfen zu können wie der Mann aus Hawaii, sind viel Geschicklichkeit, Fitness, Konzentration und Erfahrung erforderlich. Und man muss natürlich wissen, wo man die besten und grössten Wellen findet!

Kai Lenny surft in Pe'ahi © Erik Aeder / Red Bull Content Pool

In den USA gibt es einige der besten Big-Wave-Spots der Welt, die in der Vergangenheit massgeblich an der Entwicklung des Sports beteiligt waren. Von den 10 grössten Wellen, die jemals gesurft wurden, liegt eine vor der Küste von Hawaii und eine vor der Küste von Kalifornien.

Lehn dich zurück und begib dich mit uns auf den ultimativen Surftrip zu den 8 besten Big-Wave-Spots in den USA.

01 Pipeline: Oahu, Hawaii

Eli Hanneman auf der berüchtigten Pipeline © Trevor Moran / Red Bull Content Pool

Grösse: bis zu 10 m hoch

Surfbreak: Reef Break

Pipeline gehört zweifellos zu den bekanntesten Surfspots der Welt und er ist berüchtigt für gewaltige Wellen, starke Strömungen und flaches Riff. Die besten Surfbedingungen herrschen in den Wintermonaten, wenn die Wellen am grössten sind. In der Nähe des Spots gibt es zahlreiche Unterkünfte von preisgünstigen Hotels bis hin zu Luxusresorts. Auf Oahu leben übrigens 70 Prozent der einheimischen Bevölkerung und die Hauptstadt von Hawaii, Honolulu, befindet sich ganz in der Nähe.

02 Jaws: Maui, Hawaii

Kai Lenny bei seiner Lieblingsbeschäftigung in Pe'ahi © Erik Aeder / Red Bull Content Pool

Grösse: bis zu 18 m hoch

Surfbreak: Reef Break

Jaws, auch bekannt unter dem Namen "Pe'ahi", liegt an der Nordküste der Insel Maui und ist bekannt für massive Barrels. Die riesigen Wellen brechen über einem flachen Riff und erzeugen extrem schnelle und steile Faces, die nichts für schwache Nerven sind. Die beste Zeit zum Surfen ist auch hier im Winter, wenn die grössten Swells des Jahres an die Küste rollen. Windstärke und Windrichtung sind entscheidend wenn es darum geht, ob die Welle gesurft werden kann. Der Spot ist Austragungsort der WSL Big Wave World Tour -- in Episode 2 von Staffel 1 von "Life of Kai" erlebst du Kai Lenny in Action.

19 Min Showdown in Jaws (Peahi) Kai Lenny nimmt am WSL Big Wave World Tour-Event vor seiner Haustüre teil - am weltberühmten Surfspot Jaws (hawaiianischer Name Peahi) auf Maui.

03 Waimea Bay: Oahu, Hawaii

Kelta O'Rourke bei Red Bull Magnitude in der Waimea Bay © Christa Funk / Red Bull Content Pool

Grösse: bis 10 m hoch

Surfbreak: Beach Break

Wie alle anderen Spots in dieser Liste ist auch Waimea Bay berühmt für Big Waves der Extraklasse. Ihren Höchststand erreichen die hawaiianischen Riesen zwischen November und Februar. Waimea Bay war bereits Schauplatz der spektakulären Red Bull Magnitude Challenge. Die Wellen brechen über einem flachen Riff, was für die besten Surfer der Welt eine zusätzliche Portion Nervenkitzel bedeutet. Gelegentlicher Regen und starke Winde stehen in den Wintermonaten an der Tagesordnung, aber die turbulenten Wetterverhältnisse sind auch der Grund, warum die Bucht Surfer aus allen Ecken der Welt anzieht.

04 Mavericks: Half Moon Bay, Kalifornien

Justine Dupont beim waghalsigen Take-Off in Mavericks © Fred Pompermayer / Red Bull Content Pool

Grösse: bis zu 20 m

Surfbreak: Exponiertes Reef Break

Mavericks ist der wohl berühmteste Big-Wave-Spot an der Küste Nordkaliforniens. Die Wellen bilden sich aufgrund einer einzigartigen Unterwasser-Felsformation und brechen steil und brutal. Die beste Zeit für die grössten Wellen ist zwischen November und März. In der nahe gelegenen Surf-City Half Moon Bay findet man zahlreiche Unterkünfte, von preisgünstigen Optionen bis hin zu üppigen Luxushotels.

05 New Smyrna Beach, Florida

Evan Geiselman strahlt in New Smyrna © Stab/Leon Legot

Grösse: bis zu 5 m

Surfbreak: Beach Break

New Smyrna Beach in Florida ist vor allem für seine ganzjährig konstanten Wellen bekannt. Am Ponce Inlet südlich von Daytona Beach gelegen, werden Surfer hier das ganze Jahr mit perfekten Linken und Rechten verwöhnt. Das ist auch der Grund dafür, warum die Locals dem Spot den Spitznamen "Wellenmagnet" verpasst haben. Der Spot gehört zu den absoluten Hotspots auf der Surfkarte, was bedeutet, dass man auf keinen Fall alleine im Line-Up sitzt -- egal zu welcher Jahreszeit. Da es neben vielen Surftouristen auch viele normale Touristen gibt, findet man vor Ort viele Hotels, Freizeitangebote und natürlich auch eine Surfschule.

06 Nelscott Reef: Lincoln City, Oregon

Nelscott Reef © 2012 Richard Hallman

Grösse: bis zu 13 m hoch

Surfbreak: Reef Break

Surfen in Oregon? Ja, du hast richtig gelesen! Dank eines massiven Unterwasserriffs vor der Küste bietet das Nelscott Reef in Lincoln City hervorragende Bedingungen zum Big-Wave-Surfen. Von Oktober bis März rollen die unberechenbaren und riesigen Wellen konstant in Richtung Küste, aber Achtung: kräftige Winde und starke Stürme können den Spot innerhalb kürzester Zeit in ein gefährliches Abenteuer verwandeln. Sollte das Wetter tatsächlich zu rau sein, gibt es die perfekte Alternative: die Erkundung der atemberaubenden Küste des Pazifischen Nordwestens.

07 Westport: Grays Harbor, Washington

Grösse: bis zu 10 m hoch

Surfbreak: Beach Break

Westport in Grays Harbor im Bundesstaat Washington ist ein weiteres Juwel des Nordwestens, das man sich als leidenschaftlicher Big-Waver-Surfer unbedingt ansehen sollte. Die Monate Oktober bis April sind hier die besten Monate, um spektakuläre Swells zu erwischen. Ähnlich wie am Nelscott Reef können brutale Winde und aggressive Stürme das Surferlebnis schnell zerstören. Ausserdem muss man damit rechnen, dass auch die besten Tage von etwas Wind und Regen begleitet werden.

08 Montauk: Long Island, New York

Grösse: bis zu 7 m hoch

Surfbreak: Exponiertes Reef Break

Ob du es glaubst oder nicht, einer der besten Big-Wave-Spots der Welt befindet sich nur knapp 200 km vom Herzen Manhattans entfernt. Die Wellen des nordöstlichen Atlantiks treffen dort nämlich im perfekten Winkel auf Montauk, den östlichsten Punkt von Long Island, New York, und sorgen für konstante und kräftige Wellen. September bis April sind wie so oft die besten Monate für unvergessliche Rides. Eines solltest du aber bedenken: Wir sind am Atlantik also ist das Wasser kalt -- im Durchschnitt um die 10° Celsius. Das kleine Dörfchen, das weniger als 4.000 Einwohner zählt, beherbergt neben traumhaften Big Waves auch einige der besten Fisch- und Meeresfrüchterestaurants, die man im Grossraum des Big Apples findet. Gleichzeitig ist es einer der teuersten Orte New Yorks.

Tipps für Big-Wave-Surfen

Big-Wave-Surfen ist aufregend und spannend, aber auch gefährlich. Wir haben die besten Tipps für Surfer, die sich in höhere Gewässer wagen möchten.

Ausrüstung : Aufgrund der schieren Kraft der Wellen, die man beim Big-Wave-Surfen antrifft, braucht man ein Surfboard mit viel Volumen und Länge. Neben dem Board braucht man eine Leash, damit das Brett nicht verliert, und natürlich einen hochwertigen Neoprenanzug, der dich im kalten Wasser warm hält.

Safety first : Bevor du ins Wasser gehst, informiere dich über das Wetter, die Grösse und Richtung der Wellen, sowie die Gezeiten. Surfe ausserdem nie alleine!

Training und Vorbereitung : Am besten fängst du mit kleineren Swells an und tastest dich langsam an grössere Wellen heran. Dabei entwickelst du automatisch Kraft und Ausdauer, die beim Big-Wave-Surfen unerlässlich sind. Atemübung sind ebenfalls von Vorteil, um deine Lungenkapazität zu erhöhen.

Zwei Dinge sind sicher: Big-Wave-Surfen ist nichts für schwache Nerven. Und: Wer auf der Suche nach den grössten und spektakulärsten Wellen ist, wird in den USA garantiert fündig!

Du brauchst noch mehr Inspiration? Dann schau doch mal bei der Big-Wave-Serie "Surf Sessions" vorbei!