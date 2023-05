In Chur zeigt’s sich: So wird die XC-Saison 2023

, der von Scott gewechselt hat. Meine Prognose ist, dass ihm das neue Thömus-Umfeld wahnsinnig gut tun wird. Und wenn Lars sein Potential konstant abrufen kann, dann bei Thömus, wo eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht. Deshalb glaube ich: Lars wird in den nächsten zwei Jahren endlich so zünden, wie er es draufhat.

Bisher haben die Athlet:innen noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt – oder legen können. Das liegt auch daran, dass es bisher relativ viele Rennen in Europa gegeben hat und das oft zeitgleich. So gab es noch keinen grossen Showdown.

gibt ihr Saison-Debut. Sie wollte eigentlich eine Cycle-Cross Rennen fahren, verletzte sich allerdings und die Heilung lief nicht nach Plan. So war sie bis jetzt noch gar nicht am Start. Ich glaube, sie ist noch nicht super in Form, weil ihr einfach der Rhythmus fehlt – aber bei ihr weiss man nie.

ist in diesem Jahr noch keine MTB-Rennen gefahren, hat aber auf der Strasse schon gross aufgetrumpft, der ist sicher in Form. Aber auch Christopher Blevins als Cape Epic-Gewinner ist stark drauf…