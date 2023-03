Tamaro Trophy: Das war der spektakuläre Start in die ÖKK Bike Revolution

Lars Forster Am Schweizer Nationalfeiertag kam Lars Forster zur Welt, aufgewachsen ist er in Jona, unweit der Schweizer Hochburg des Radquers. «Das ist heute auch eine Mountainbike-Hochburg», stellt er klar.

Startschuss zur ÖKK Bike Revolution 2023: am Monte Tamaro im Tessin stieg ein internationales Teilnehmer:innen-Feld in die Pedale, um beim ersten Rennen der XC-Serie wichtige Punkte mit Blick auf den Gesamtsieg zu holen.

Startschuss zur ÖKK Bike Revolution 2023: am Monte Tamaro im Tessin stieg ein internationales Teilnehmer:innen-Feld in die Pedale, um beim ersten Rennen der XC-Serie wichtige Punkte mit Blick auf den Gesamtsieg zu holen.

Startschuss zur ÖKK Bike Revolution 2023: am Monte Tamaro im Tessin stieg ein internationales Teilnehmer:innen-Feld in die Pedale, um beim ersten Rennen der XC-Serie wichtige Punkte mit Blick auf den Gesamtsieg zu holen.

Hier noch einmal im Überblick alles, was du am Wochenende verpasst hast:

Hier noch einmal im Überblick alles, was du am Wochenende verpasst hast:

Hier noch einmal im Überblick alles, was du am Wochenende verpasst hast: