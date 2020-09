10 Töffli-Typen beim Red Bull Alpenbrevet 2020

zusammen und doch jeder für sich auf den Weg, um die Pässe der Schweiz zu erkunden. Via Whatsapp kamen Bilder und Videos von Teilnehmern aus der ganzen Schweiz - und wir haben anhand einer kleinen Auswahl zehn Typen von Töffli-Heldinnen und - Helden ausfindig gemacht.

Dieses Jahr war alles ein bisschen anders: weit über 1.000 Teilnehmer machten sich am 19. September beim

Schau dir hier die "Töfflibuebe Gstaad" beim Red Bull Alpenbrevet 2020 an:

Die Frühaufsteher

Die Alpinisten

: Kein Berg zu hoch, kein Anstieg zu steil. Die höchsten Pässe der Schweiz? Kein Problem, sondern eine Herausforderung. Und die wird am Ende des Tages auch geschafft.

Was waren die grössten Challenges? Red Bull Racing und Sébastien Buemi erzählen, wie sie bei der Testfahrt auf der Tremola am Gotthard aus der Komfortzone schreiten mussten.

F1 MAKING OF: Red Bull Racing am Gotthardpass

Die Youngster

Die Töffli-Maitli