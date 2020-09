UCI XCO World Cup: Alle Infos zu den beiden Rennen in Nové Město

Der Ablauf

Erlebe die Rennen live auf Red Bull TV

Wie wird die Startaufstellung der XCC-Rennen eruiert?

Rennpunkte und die Titelentscheidung

Wo sind wir?

Nové Město na Moravě ist eine kleine Stadt in der Region Vysočina, die ziemlich in der Mitte der tschechischen Republik liegt. Von Albstadt weg müssen die Teams 7,5 Stunden Fahrtzeit zurücklegen.

Nové Město na Moravě ist eine kleine Stadt in der Region Vysočina, die ziemlich in der Mitte der tschechischen Republik liegt. Von Albstadt weg müssen die Teams 7,5 Stunden Fahrtzeit zurücklegen.

Nové Město na Moravě ist eine kleine Stadt in der Region Vysočina, die ziemlich in der Mitte der tschechischen Republik liegt. Von Albstadt weg müssen die Teams 7,5 Stunden Fahrtzeit zurücklegen.

Die Strecke

Welche Athletinnen und Athleten sind mit dabei?

Auch wenn das Programm drastisch reduziert wurde, werden die meisten XCO-Stars in Nové Město an den Start gehen.

Auch wenn das Programm drastisch reduziert wurde, werden die meisten XCO-Stars in Nové Město an den Start gehen. Emily Batty und Henrique Avancini reisen aus Amerika an, Dan und Rebecca McConnell aus Australien und Anton Cooper aus Neuseeland. Mathieu van der Poel gehört zu jenen großen Namen, die den Cross-Country-World Cup und die Weltmeisterschaft auslassen werden. Der Niederländer konzentriert sich, nachdem die Olympischen Spiele verschoben wurden, für die nächste Zeit erst einmal auf den Asphalt.

Auch wenn das Programm drastisch reduziert wurde, werden die meisten XCO-Stars in Nové Město an den Start gehen. Emily Batty und Henrique Avancini reisen aus Amerika an, Dan und Rebecca McConnell aus Australien und Anton Cooper aus Neuseeland. Mathieu van der Poel gehört zu jenen großen Namen, die den Cross-Country-World Cup und die Weltmeisterschaft auslassen werden. Der Niederländer konzentriert sich, nachdem die Olympischen Spiele verschoben wurden, für die nächste Zeit erst einmal auf den Asphalt.

Wer wird gewinnen?