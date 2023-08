Frankreich ist das Weltzentrum der Mode. In diesem und im kommenden Jahr ist es auch das Zentrum des Breakdance. Zum einen weil das World Final des Red Bull BC One, der grösste Wettbewerb im 1-gegen-1-Breakdance, im Oktober 2023 im Roland-Garros-Stadion in Paris stattfindet. Zum anderen weil Breakdance 2024 zum ersten Mal als Disziplin bei den Olympischen Spielen vertreten sein wird, die ebenfalls in Frankreich stattfinden.

Das ist für uns die perfekte Gelegenheit, einmal die Entwicklung der Mode im Breaking von den Anfängen bis heute anhand einiger besonderer Kleidungsstücke und Marken Revue passieren zu lassen. Dabei hilft uns der Historiker Pierre Mendy, besser bekannt als Somy, der auf Hip-Hop spezialisiert ist. Hier sind die Kleidungsstücke und Marken, die seiner Meinung nach diesen Tanzsport geprägt haben.

01 1970er

„Die ersten B-Boys waren wie die Jugendlichen aus sozial schwachen Vierteln angezogen, sie waren nicht wirklich von denen zu unterscheiden. Ab den 1970er Jahren sieht man dann aber eine echte Veränderung und sie beginnen, ihren eigenen Stil zu entwickeln“, erklärt er.

Der Boom der Pro-Keds

„Diese Entwicklung zeigte sich zuerst bei den Sportschuhen. Die Marke Pro-Keds, die aus dem Basketball kommt, war schon lange Zeit in den Vierteln populär. Die B-Boys nahmen sie dann ziemlich schnell für sich ein. Da sie für Basketball gedacht sind, sind diese Schuhe besonders bequem und deshalb sehr praktisch zum Tanzen.

... und der Puma Clyde

Ab 1977 und den Unruhen wegen des Blackouts in New York (in der gesamten Stadt fiel zwei Tage lang der Strom aus) plünderten viele Jugendliche Klamottenläden und stürzten sich auf Turnschuhmarken, die sie sich nicht leisten konnten: Puma und Adidas. Bei Puma sind der Suede und der Clyde die beiden typischen Modelle dieser Zeit. Der Clyde kommt übrigens auch aus dem Basketball da er aus einer Zusammenarbeit zwischen Puma und dem Basketballspieler Walt Frazier entstanden ist.

Niemals ohne meine Lee-Jeans

Die B-Boys kombinierten diese Sneakers mit Jeans der Marke Lee. Diese liegen zwar recht eng an, aber auch nicht zu eng. Sie konnten sich damit also noch bequem bewegen. Manchen schnitten sie auch ab, um daraus Shorts zu machen..

Never without Lee jeans © Wikimedia Commons

Caps von Kangol und Baseballmützen auf dem Kopf

Es gibt drei Arten von Kopfbedeckung, die von Mitgliedern der Hip-Hop- und Breakdance-Community getragen wurden. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Hut der Marke Kangol, der wie eine Glocke geformt ist..

Parallel dazu übernahmen die Breaker zu Beginn der 80er die Mützen, die von den amerikanischen Baseballspielern getragen wurden. Insbesondere war das auch die Geburtsstunde der mittlerweile zum Kult gewordenen Era-Cap, die einige Breaker seitlich trugen, um sich auch hier von der Masse abzuheben.

Cap in place © Bibliothèque municipale de Lyon

02 80er Jahre

Nylon-Trainingsanzüge und K-Way zum Rutschen

Zu Beginn dieses Jahrzehnts tauchten die Nylon-Trainingsanzüge von Adidas auf. Diese sind super bequem und man kann damit leichter rutschen, besonders auf Pappkartons oder Linoleum-Matten. Zur dieser Zeit wechselten viele Breaker aus denselben praktischen Gründen auch zu K-Way. Die Mitglieder einer Crew trugen dann alle die gleichen Jacken von K-Way oder die gleichen Trainingsanzüge, um als Gruppe erkannt zu werden. Das kommt direkt aus der Gang-Kultur.

Bedruckte T-Shirts und personalisierte Gürtel

Etwas, das ebenfalls aus dieser Kultur stammt und man in den 80er Jahren häufig sieht, sind T-Shirts, die mit dem Namen der jeweiligen Crew bedruckt sind. Auch mit den sogenannten „name belt plates“ sollte die eigene Identität zum Ausdruck kommen. Das sind Gürtel, bei denen man die Schnalle mit dem eigenen Namen versehen konnte.

Eng anliegende Overalls

Einige versuchten auch, sich noch weiter von anderen abzuheben. Ich denke da an die New York City Breakers, die Ganzkörperanzüge trugen, die an die Kleidung im Turnsport erinnern. Auch wenn diese Outfits ausschließlich von der Gruppe getragen werden, sind sie dennoch symbolträchtig, da eine Geschichte dahintersteckt.

Die Breaker wollten damit zeigen, dass sie dazu in der Lage sind, die Turner in Sachen Leistung zu überbieten. Es wurde bei den B-Boys nicht zur Mode, aber es war sehr prägend, da diese oft im Fernsehen auftraten, insbesondere in der Pilotsendung „Grafitti Rock“, in der sie vor dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan tanzten.

Als 1984 der Film „Beat Street“ in die Kinos kam, wurde dieser Kleidungsstil populär, und alle, die sich für diese Kultur interessierten, übernahmen ihn. Das war nicht mehr nur auf die B-Boys beschränkt.

Mitte der 80er Jahre trug die Gruppe Run DMC durch eine Zusammenarbeit mit der Marke Adidas zum Boom der Trainingsanzüge bei. Sie machten den Trainingsanzug mit den drei Streifen und den Superstar allgemein bekannt.

Troop an den Füssen

Ende der 80er Jahre tauchte eine Marke auf, die in der B-Boy-Szene zum Dauerbrenner wurde. Sie gehörte einem Mann, der in der Bronx ein Geschäft hatte, in dem er Restpaare von Schuhen anbot. Viele Jugendliche kamen dorthin, weil es günstig war und sie bei ihm auf Raten kaufen konnten. Eines Tages ergatterte er ein Paar weiße Pumas, die er von Graffiti-Künstlern gestalten ließ, bevor er sie weiterverkaufte. Daraufhin entwickelte er seine eigene Marke, Troop, die durch die Hip-Hop-Community und insbesondere LL Cool J, der die Marke liebte und sie bei seinen Auftritten trug, zum Erfolg wurde. Eine Zeit lang stellte Troop sogar Marken wie Nike und Adidas in den Schatten.

Sie verschwand allerdings so schnell, wie sie aufgetaucht war. Es machte nämlich das Gerücht die Runde (viele behaupten übrigens, dass die Konkurrenzmarken nicht ganz unschuldig daran waren), dass Troop von Mitgliedern des Ku-Klux-Klans gegründet worden sei, um die Black und Latino-Community unterdrücken zu können.

03 90er Jahre

Der Timberland-Wahnsinn ...

In den 1990er Jahren tauchte in der Hip-Hop- und Breakdance-Szene Kleidung auf, die von der Arbeit auf Baustellen inspiriert war. Ich denke dabei an die Timberland-Schuhe, die man überall sah, und an Carhartt bei den Hosen. In diesem Jahrzehnt entstanden Marken, die Kultstatus erlangten: Fubu, Cross Colours, Karl Kani oder auch Lugz.

... und die Baggy Pants als steter Begleiter

Auch weite Kleidungsstücke wurden immer öfter getragen. In dieser Zeit wurden die Baggy Pants kreiert und heute wissen wir, wie wichtig diese wurden.

04 Von 2000 bis heute

Seit den 2000er Jahren hielt die Hip-Hop- und Breaking-Kultur Einzug in die breite Bevölkerung. Sie ist keine Gegenkultur mehr und es gibt nicht mehr wirklich bestimmte Kultstücke, die für die Hip-Hop-Mode typisch sind.

Zum Beispiel ist das Tragen von Trainingsanzügen ganz normal geworden. Bei Wettkämpfen werden heute Shorts und T-Shirts getragen, also bequeme Kleidungsstücke, die für eine gewisse Bewegungsfreiheit sorgen. Aber natürlich sind B-Boys und B-Girls nicht die einzigen, die sie tragen. Ich persönlich finde das etwas schade. Die Individualität, die sich die Breaker und Hip-Hop-Liebhaber geschaffen haben, ist ein wenig verloren gegangen.“

Die Tanzsportart jedoch bleibt bestehen und wird am 21. Oktober in Paris beim World Final des Red Bull BC One die Zuschauer mit Sicherheit begeistern. Und dafür holen wir dann natürlich unsere schicksten Klamotten raus.

