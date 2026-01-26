9 Kriterien, nach denen Judges bei Breakdance-Wettbewerben entscheiden

01 Musikalität

Das ist die Fähigkeit eines Breakers , dem Rhythmus und Tempo der Musik zu folgen. Die Grundidee dabei ist, dass ein Breaker sich beim Toprocking an der Snaredrum orientiert, und dass sie oder er dieses Timing auch auf dem Boden bis zum Ende durchhalten kann. Gute Breaker müssen mit den verschiedenen Ebenen der Musik spielen können und auf Sounds und Texte eingehen, indem sie im Takt Freezes performen und auch mit dem Footwork auf die Musik einzugehen. Im Grunde geht es darum, ob ein B-Boy oder B-Girl – in jeder Hinsicht – tanzen kann.

02 Foundation

Hier geht es um das Fundament, die ganz grundlegenden Elemente von Breaking – Judges achten also darauf, ob ein Breaker saubere Toprock -Schritte, Go Downs, Footwork , Freezes , Power Moves und Transitions zeigt. Sie achten auch darauf, ob die Struktur, die Form und der allgemeine Look dieser Foundation stimmt.

03 Schwierigkeit der Bewegungen

Judges wollen in der Regel Moves auf einem hohen Niveau sehen und achten daher darauf achten ob sie z.B. schwierige Powermoves und ausgefalle Kombinationen beherrschen. Sie achten auch auf ein hohes Maß an Komplexität, z.B. komplizierte Footwork-Kombos, Patterns und Flows.

04 Charakter und Persönlichkeit

Breaking ist ein dynamischer Battle-Tanz mit sehr schwierigen Moves, aber es genauso eine Kunstform – und zu dieser Kunstform gehört die Fähigkeit, deine Persönlichkeit zu zeigen. Die Judges achten immer darauf, ob Breaker ihre Moves so ihrem Charakter verbinden können, dass eine einzigartige persönliche Note entsteht.

05 Style

Je nach Persönlichkeit, Körpertyp, Flexibilität, Stärke, Kreativität und anderen Faktoren wirst du bei einem Contest oder einer Jam immer eine große Vielfalt an Stilen finden. Dazu gehören Power-Heads, Footwork-Cats, biegsame Verrenkungskünstler:innen und Breaker, die gerne mit Freeze-Kombos spielen. Die Jury wird immer darauf achten, wer einen wirklich individuellen Style hat.

06 Ausführung

Die Kampfrichter:innen achten darauf, ob die Breaker ihre Moves klar und sauber und mit dynamischer Finesse ausführen und vollenden. Patzer oder Stürze werden entsprechend stark bewertet.

07 Originalität und Kreativität

Die Judges wollen überrascht werden! Sie sehen so viele Moves bei jedem einzelnen Contest, dass es zwangsläufig irgendwann Wiederholungen gibt. Deshalb ist es wichtig, entweder kreative Abwandlungen bekannter Moves, Steps, Freezes, Tricks, Powermoves und Transitions zu zeigen – oder echte, originelle Innovationen zu zeigen, die die Jury noch nie erlebt hat.

08 Zusammenstellung der Runden

Eine Runde muss für die Jury einen Sinn ergeben. Sie achtet also darauf, ob deine Performance in sich stimmig und abgeschlossen ist, ob deine Moves nahtlos ineinander übergehen und ob sie eine Geschichte erzählen. Musst du zwischendurch innehalten und überlegen,w as als nächstes kommt? Das merkt die Jury. Die Musik hat Rhythmus und Flow, und deine Runden sollten das auch haben.

09 Taktik

Judges achten oft auch darauf, ob die Breaker auf ihr Gegenüber reagieren, anstatt einfach nur vorbereitete Sets durchzuziehen. Wirklich gute Tänzer:innen greifen Moves spontan auf und bringen sie aufs nächste Level oder überbieten das Gesehene mit einem höheren Schwierigkeitsgrad oder mehr Musikalität.

Generell gilt: Je höher das Niveau des Wettbewerbs ist, desto wichtiger ist ein strategischer Ansatz für jeden Kampf.

Schau dir an, was Alien Ness und Busta Rhymes über die Entwicklung des Breaking in „Pushing Progression: Breaking“ zu sagen hatten:

