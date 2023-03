Breaking - Sport oder Kunst? Ein schmaler Grat...

Breaking steht immer mehr im Scheinwerferlicht. Die steigende Popularität der letzten Jahre hatte eine Debatte zur Folge, die heiß diskutiert wird: Ist Breaking eine Form von Kunst oder doch als Sportart anzusehen? Immerhin stehen Contests und Wettbewerbe innerhalb der Szene hoch im Kurs; sie sind seit Beginn integraler Bestandteil der damit einhergehenden Kultur.

Die Debatte selbst ist im Tanzsport keine wirkliche Neuheit. Wettbewerbe gab es schon im Ballett und das seit ewigen Zeiten. In den 80ern bestimmten verschiedene Lager wie die International Ballet Competition (IBC) das Geschehen -- nicht selten wird diese auch "Olympics of Ballet" genannt. Heute, in einer Welt, wo Tanzwettbewerbe so populär sind wie noch nie (was vor allem auch am Reality TV liegt), sind diese verschiedenen Philosophien nach wie vor ein Thema und die Frage wurde bis heute nicht geklärt.

Es ist klar, dass dieser kompetitive Aspekt die Leute anzieht, und dem Breaking das Sportelement vollständig zu entziehen, wäre ein bisschen so, also würde man einem Omelette das Ei entziehen. Der kanadische B-Boy Luca " Lazylegz " Patuelli, der Gründer der Ill-Abilities Crew (einem internationalen Team von hochrangigen Breakern mit Einschränkungen) meint: "Die Athletik gehörte schon immer zum Tanz dazu. Dennoch ist es eine Kunstform, da es dir erlaubt, individuelle Bewegungsabläufe zu kreieren. Doch es handelt sich dabei auch um Sport, weil du physisch aktiv sein und einer stringenten Routine folgen musst, um diese Bewegungen umzusetzen."

B-Boy Perninha tanzt in der Red Bull BC One Cypher in Brasilien. © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Lucas Ferreira Machado (a.k.a. B-Boy Perninha ) aus Brasilien ist ebenfalls ein Mitglied der Ill-Abilities-Crew: "Viele Jahre lang betrachtete ich mich ehrlich gesagt als Athlet", meint er. "Aber nachdem ich mehr Projekte mit Ill-Abilities gemacht hatte, begann sich mein Mindset zu ändern."

Auf die Frage, ob er ein Künstler oder ein Athlet ist, antwortet der amerikanische B-Boy Kareem : "Das verändert sich laufend. Ich würde sagen, dass ich momentan eher Athlet bin. Aber wie definiert man ein menschliches Wesen überhaupt? Alle Menschen haben eine eigene Form, eine eigene Größe, eine eigene Farbe, richtig? Im Breaking lässt sich also nicht wirklich sagen, ob du ein Athlet oder ein Künstler bist. Du bist einfach ein Breaker. Das Ganze reicht tiefer, man kann das nicht auf die Frage reduzieren, ob man Künstler oder Athlet ist." Dennoch fügt er hinzu: "Ich würde schlussendlich sagen, ich bin ein Künstler, der wie ein Athlet trainiert."

Ich würde sagen, ich bin ein Künstler, der wie ein Athlet trainiert. Kareem

B-Girl Isis aus Ecuador meint, sie fühle sich "wie eine Künstlerin, die von der Gesellschaft dazu gezwungen wird, eine Athleten zu sein". Sie ist fest davon überzeugt, dass das Tanzen immer eine Form von Kunst sein wird. "Du musst eine Athletin sein, wenn du bestimmte Ziele erreich willst, aber ich glaube dennoch: Jeder B-Boy und jedes B-Girl...Wir sind Künstler!"

"Naja, es ist ein Tanz und Tanz ist Kunst. Tanz ist Kultur, als gibt es eine Verbindung zu etwas, das mehr ist, als es selbst", erklärt Asia One . "Es handelt sich dabei definitiv um eine Kunstform, da das Ganze so subjektiv ist."

Asia One krönte B-Girl Sunny zur Siegerin der Red Bull BC One Cypher USA © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Wenig überraschend gibt es den Konsens, dass Athletik und der Kunstanspruch zwei unterschiedliche Aspekte sind, die Breaking in sich vereint. Nachdem Breaking als Sport durch aufmerksamkeiterregende Events wie Red Bull BC One oder die Olympischen Spiele 2024 in Paris immer populärer wird, stellt sich eine Frage: Rückt der Kunstanspruch mit diesen Veranstaltungen in den Hintergrund?

In den 60er- und 70er-Jahren wurde rhythmische Gymnastik sehr viel stärker auf die künstlerische Seite der Disziplin ausgelegt -- sehr viel mehr als auf den Schwierigkeitsgrad der athletischen Komponenten. Heute ist das nicht länger der Fall. Damit ist es nur nachvollziehbar, sich die Frage zu stellen, was mit dem Breaking passieren wird, wenn es dem Publikum als Sport präsentiert wird. Ist die Existenz von Breaking als Kunstform in Gefahr?

"Ich glaube ja, zumindest ein bisschen", meint Isis.

"Manche Leute bringen eine gewisse Energie mit, die du einfach fühlst", sagt B-Girl Kate . "Da ist nur dieses Gefühl. Und wir kannst du das beurteilen? Ganz einfach: Das kannst du nicht. 'Wenn du das machst, ist das gut. Wenn du das machst, ist das schlecht'...Man kann Breaking nicht nur darauf reduzieren."

B-Girl Kate posiert für ein Foto beim Red Bull BC One World Final 2022. © Kien Quan / Red Bull Content Pool

Lazylegz hingegen würde nicht unbedingt behaupten, dass diese Bedrohung wirklich existiert: "Wenn du auf einem hohen Level an Contests teilnimmst, ist ein Battle nicht mehr als eine Konversation, oder? Die Art und Weise, wie diese Competitions geformt sind...Du hast am Ende diese beiden Tänzer, die alles geben und miteinander kommunizieren. Und dieser kommunikative Aspekt ist Teil der Kunstform 'Breaking'."

"Wenn du das Ganze auf den athletischen Aspekt reduzierst, dann geht es um nicht mehr, als dass ein Tänzer so und so viele Airflares bei dem und dem Winkel machen muss. Das wird der Sache nicht gerecht: Tatsächlich ist es so, dass sich die Athleten aber individuell unterscheiden, unterschiedliche Elemente und Aspekte in den Fokus rücken und all das hat gleiches Gewicht."

Während es also tatsächlich stimmt, dass technische Elemente Schlüsselcharakteristik eines kompetitiven Sports sind, sind Teilnehmer ohne künstlerische Qualitäten wohl kaum in der Lage, ein prestigeträchtiges Breaking-Event zu gewinnen.

"Die Bedrohung existiert sicherlich bis zu einem gewissen Grad", meint der Südkoreaner B-Boy Hong 10 . "Der Trend im Breaking geht eher in Richtung Wettbewerb; es ist einfach die natürliche Entwicklung unseres Tuns. Wir müssen uns anpassen. Aber ich glaube, dass der künstlerische Aspekt, die Essenz der Kunst, bleiben wird."

Kriss vor dem Red Bull Dance Your Style World Final in Paris. © Little Shao / Red Bull Content Pool

"Für mich ist es, wie man sagt, die 'Goldene Mitte', auf die es ankommt", meint B-Boy Mr. Kriss aus Tschechien. "Für mich braucht es beides, um ein vollständiger Breaker zu sein. Ich habe B-Boys gesehen, die sich rein auf die Athletik konzentriert haben, und das hat bei mir nicht wirklich einen Funken ausgelöst. Es wirkt zu roboterhaft, zu langweilig. Gleichzeitig habe ich B-Boys gesehen, die den Fokus allein auf den künstlerischen Ausdruck gelegt haben, womit der Lifestyle eine einzige große Improvisation ist."

Hong 10 meint, dass es "mit Sicherheit einen Konflikt zwischen der Essenz des Sports und der Essenz der Kunst gibt, zweiteres überragt ersteres aber zweifellos, da Tänzer auf ihre ganz eigene Art und Weise tanzen, ihre eigene Kreativität ausdrücken und sich individuell bewegen."

B-Boy Hong 10 bei Red Bull BC One in Kasachstan. © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Für Neguin gilt: "Zu allererst bin ich ein Künstler, weil all das Kopfsache ist. Bevor mein Körper auf etwas reagiert oder irgendeine bestimmte Bewegung ausführt, gibt es diese Wurzel, die im eigenen Denken liegt. Um also Breaking zu machen, brauchst du einen kreativen Geist. Und wenn du etwas kreierst, dann bist du ein Künstler."

Die Essenz der Kunst überragt die Essenz des Sports. Hong 10

"Das Ganze ist eine kompetitive und kämpferische Angelegenheit", meine Asia One. "Auf diese Art und Weise finden wir einen Konsens. Ich glaube, dass darin auch der Grund liegt, warum das Tanzen so lange Bestand hatte. Es fordert uns heraus; Sport fordert dich heraus und dieser kompetitive Aspekt fordert dich heraus -- wir pushen uns immer weiter und lernen mit diesem Prozess immer mehr."

Ähnlich erkennt auch B-Boy Hijck die sportliche Seite als Vorteil für die Kreativität an: "Wenn ich als Athlet mit meinem Körper arbeite, dann hilft das meinem künstlerischen Mindset mehr zu kreieren und höhere Level zu erreichen, da mein Körper dann vorbereitet ist, sich kreativer zu bewegen."

Wahrscheinlich wird nur die Zeit zeigen, in welche Richtung sich Breaking schlussendlich bewegen wird. Aber eine Sache, die sicher scheint, ist, dass das Kompetitive im Breaking nicht verschwinden wird. Und nachdem diese Disziplin immer mehr Aufmerksamkeit von außen bekommt, könnte es unvermeidbar sein, dass der irgendwann im Mittelpunkt stehen wird.

"Klar, Wettbewerbe stehen im Mittelpunkt", meint Neguin, "weil diese in unserer Gesellschaft schlicht und einfach am besten funktionieren. Die Leute fühlen sich davon unterhalten und lieben es, die Teilnehmer in Gewinner und Verlierer einzuordnen. Aber diese Kunstform ist eine so schöne Sache, dass sie immer und überall da sein wird -- ganz egal, worauf der Fokus am Ende liegen bleibt."

Isis setzt ihre Skills in Szene bei der Red Bull BC One Last Chance Cypher. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Und obwohl B-Girl Isis diese kompromisslose, künstlerische Seite spürt, hat sie kein Problem mit dem Wettbewerbsgeist im Breaking: "Die Leute tanzen im Breaking schon seit ewigen Zeiten Wettbewerbe. Das ist schon okay."

"Ich glaube, dass ein wenig Wettkampfgeist in uns ganz nett ist", mein Mr. Kriss. "Und vielleicht ist es auch wichtig, diesen auszuleben...weil die meisten Battles, die ich getanzt bin, gar nicht so sehr Battles mit dem Gegner, sondern Battles mit mir selbst waren. Ich habe viele Battles verloren, weil ich den Kampf mit mir selbst verloren habe."

Damit steht er nicht alleine. Auch Lazylegz meint, dass er, als er noch aktiv an herausfordernden Competitions teilgenommen hat, ihn vor allem die Herausforderung, sich selbst zu pushen, angetrieben hat.

"Es ging immer vor allem darum, wie ich an einem bestimmten Abend noch besser performen kann. Wie schaffe ich es, aus drei Spins dreieinhalb zu machen?"

Lazylegz hält einen Freeze mit einer Krücke. © Jasper

Hingabe und Leidenschaft -- das ist das, was all diese Tänzer vereint; dem sind sich auch Lazylegs und Perninha bewusst: "Die Message von Ill-Abilities ist 'Keine Entschuldigungen; keine Limits'", erinnert uns Perninha. "Und ich glaube, im Breaking geht es genau darum.

Vielleicht liegt genau darin der sehr viel wichtigere Fokus: dass genauso, wie viele Regeln dazu gemacht sind, gebrochen zu werden, gibt es manche Limits schlicht und einfach deshalb, um uns einen Grund zu geben, sie zu relativieren -- ganz egal, ob diese Limits athletischer oder künstlerischer Natur sind.

