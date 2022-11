Mit Breaking an die Olympischen Spiele

Bedingung für eine Teilnahme an den offiziellen, durch die WDSF (World DanceSport Federation) ausgetragenen Wettkämpfe ist ein nationaler Verband, welcher dem jeweils Nationalen Olympischen Komitee angeschlossen ist. In der Schweiz wurde die entsprechende Struktur im Sommer 2019 mit der Gründung der Swiss Breaking Federation geschaffen. Eine Struktur welche aufgrund schwieriger Finanzierung und einer noch nicht allzu grossen Reichweite noch auf einem etwas wackligen Fundament steht. Nicole Binggeli, die seit 30 Jahren in der Szene verankerte Deutschschweizer Sprecherin des Verbandes erklärt: «Die Verantwortung für die Geschicke des Verbandes lasten aktuell einzig und allein auf den Schultern von wenigen ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, welche bei der Gründung 2019 gewählt wurden.» Trotz der Mitgliederzahlen im unteren zweistelligen Bereich und wenig finanziellen Mitteln ist es der Federation gelungen 2022 erstmals eine Swiss Breaking Tour auf die Beine zu stellen. Die an diesen bestehenden Solo-Breaking-Battles antretenden B-Girls und B-Boys werden seit diesem Frühjahr in einem Ranking geführt, welches die jeweiligen Platzierungen und die Grössen der jeweiligen Battles mit einbezieht. Aktuell führt bei den B-Girls die Zürcherin Becca das Klassement an, bei den B-Boys ist der amtierenden Red Bull BC One Champion Deijva an erster Stelle gerankt. Sie beide, wie auch die diesjährige BC One Gewinnerin Jazzy Jes und Moa, der Champion von 2015 und 2019 gehören aktuell zum Nationalteam. Nicole Binggeli ist stolz auf diese Truppe und freut sich über neue finanzielle Möglichkeiten: «Mit der Unterstützung von Swiss Olympic konnten wir unsere vier Team-Mitglieder im Oktober zum ersten Mal an die WDSF Championships in Korea schicken!»