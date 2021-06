Call of Duty Mobile: Die 9 besten Tipps für Einsteiger

Schnelles und genaues Zielen ist das A und O. Übe dies am besten auf dem Schießstand. Dort kannst du in Ruhe auf Zielscheiben ballern , statt dich gleich ins Gefecht zu stürzen. Hast du die Touch-Steuerung verinnerlicht, kann es mit der Action losgehen. Bevor du dich mit echten Gegnern misst, bietet sich zunächst ein Training KI-Gegnern an.

Trainiere in Call of Duty: Mobile zunächst gegen Bots.

Entscheidest du dich hingegen für das Spielen über den berührungsempfindlichen Bildschirm, kannst du die verschiedenen Steuerungselemente nach Belieben anpassen und verschieben . Viele Profis schwören auf die sogenannte " 6-Finger-Klaue " (siehe Video oben), bei dem die Steuerung auf die Nutzung mit sechs Fingern ausgelegt ist. Du kannst aber natürlich auch eine eigene Variante entwickeln, mit der du am besten klarkommst, um die vielen verschiedenen kleinen Buttons für Granaten, Nachladen und Co schnellstmöglich zu erreichen.

