Die besten Tipps für Call of Duty: Modern Warfare 2

Jedes Call of Duty ist das meistverkaufte Videospiel seines Erscheinungsjahres. Ein Highlight ist vor allem der Multiplayer-Modus. Für viele Spieler ist dieser jedes Mal ein Highlight. Für manche sogar fast das einzige, was sie spielen.

Es ist schwer dem schnellen, zackigen Gameplay eines Call of Duties zu widerstehen. Auch für Gelegenheitsspieler ist es optimal. Man springt in ein Match, hat ein paar Runden Spass und geht wieder. In Modern Warfare 2 ist das nicht anders. Damit ihr gut auf eure ersten Runden vorbereitet seid, haben wir ein paar Tipps für euch!

01 So funktioniert das neuen Unlock-System

Wer neue Waffen und Aufsätze freischalten möchte, muss eventuell etwas im Voraus planen. Viele Schiesseisen werden immer noch dadurch frei gespielt, dass man einfach im Level aufsteigt. Auch zahlreiche Aufsätze, wie Visiere, Griffe und Läufe erhaltet ihr, indem ihr, wenn die respektive Waffe im Rang steigt.

Neu ist allerdings der Waffenbaum. Diesen könnt ihr in der Waffenauswahl aufrufen. Dieser zeigt euch an, wie ihr bestimmte, andere Gegenstände freischaltet, indem ihr diese Waffe hochstuft. Wichtig ist hier zu verstehen, dass man auf diese Weise auch Items aus anderen Kategorien freischalten könnt. So schält man im Baum des Sturmgewehrs M4 zum Beispiel die Submachine Gun FSS Huricane frei.

Im Waffenbaum spielt ihr andere Gewehre frei © Activision Blizzard

02 Sperrt die Ohren auf

Seit dem Reboot des ersten Modern Warfare werden Gegner nicht länger auf der Minimap angezeigt, wenn sie eine Waffe abfeuern. Darum ist es umso wichtiger, dass ihr hinhört. Das Sounddesign von Modern Warfare 2 ist unglaublich gut. Es ist zum Beispiel sehr einfach, gegnerische Schritte zu hören. Aber gerade mit Kopfhörern ist es obendrein ein Leichtes, die Distanz und Richtung von Geräuschquellen einzuschätzen.

Zusätzlich geben euch die Charaktere eurer Teamkameraden permanent Audio-Feedback. Egal ob sie nachladen oder einen Gegner gesehen haben - hört auf die Zurufe, um einen besseren Überblick über die Lage zu verschaffen.

03 Bestimmt, welche Modi ihr spielen wollt

Jeder Spieler hat seine Lieblings-Modi. Manche wollen primär Team Deathmatch spielen. Andere entscheiden sich für taktische Varianten wie Suchen & Zerstören. Was leicht zu übersehen ist, ist die Möglichkeit, eure “Schnelles Spiel”-Option nach euren Wünschen anzupassen.

Das "Schnelle Spiel" lässt sich nach belieben anpassen © Activision Blizzard

Markiert ihr diese Playlist und drückt den entsprechenden Knopf, könnt ihr die Spielmodi, die ihr innerhalb des schnellen Spiels erhalten wollt, auswählen. Wenn ihr in einer Party unterwegs seid, wird hier die Auswahl des Gruppenführers angewandt.

Wählt eure liebsten Modi für eure Playlist © Activision Blizzard

04 Entscheidet euch zwischen Kill- und Scorestreak

Solltet ihr euch dazu entscheiden, Spielmodi zu spielen, welche weniger darauf ausgelegt sind Abschüsse zu sammeln, sondern Ziele, wie das Halten von Punkten, zu erfüllen, ist es sinnvoll eure Abschuss- zu einer Punkteserie umzustellen. Dies könnt ihr mit einem einfachen Tastendruck innerhalb des Bildschirms, in dem ihr einstellen könnt, welche Streaks ihr dabei habt. Links unten erkennt ihr den Button, um diesen Wechsel auszuführen. Punkteserien sind in den meisten Modi leichter zu erfüllen als reine Abschuss-Combos.

Ihr könnt wählen, ob ihr Abschuss- oder Punkteserien nutzen wollt © Activision Blizzard

05 Bleibt am Rand der Map

Gerade zu Beginn, wenn ihr noch nicht wisst, wie die einzelnen Karten aufgebaut sind, wo die Hotspots sind und welche Bereiche ihr eventuell meiden solltet, ist es am einfachsten, euch am Rand der Map entlang zu bewegen.Natürlich machen manche Spielmodi diese Taktik etwas schwerere, sollte euer aktueller Modus dies aber erlauben, sorgt ihr auf diese Weise dafür, dass ihr euch um eine Flanke weniger Sorgen machen müsst, von der ihr angegriffen werden könnt.

Oft ist es so auch relativ einfach, Gegnern in den Rücken zu fallen. Viele Spieler schwärmen in die Mitte der Map, wo sie in einen Haufen Gegner rennen. Mit geschicktem Movement kommt ihr besonders am Anfang sehr gut an der Kartenkante von A nach B.

06 Schaut euch die komplette Minimap an

Damit ihr überhaupt einen besseren Überblick darüber bekommt, wie die Map aufgebaut ist, könnt ihr eine komplette Ansicht der Minimap öffnen. Diese ist etwas versteckt. Ruft dafür erst das Scoreboard auf. Von hier könnt ihr auf die Gesamtansicht der Karte wechseln.

Ruft die Karte für eine bessere Übersicht auf © Activision Blizzard

07 Achtet auf die Spawns

Wenn ihr die Minimap im Auge behaltet, ist es oft möglich zu erahnen, wo die Gegner spawnen werden. Generell priorisiert das Spiel Stellen, an denen die Menge an feindlichen Einheiten gering ist. Dies könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen. Gerade wenn ihr euch am Rand der Map entlang schleicht, ist es so oft möglich den Feinden in den Rücken zu fallen.

08 Testet Waffen im Schiessstand

Ihr seid euch nicht sicher, in welche Waffe ihr Zeit investieren wollt, damit ihr über ihren Waffenbaum andere Wummen freischaltet? Testet sie doch einfach im Schiessstand. Innerhalb der Waffenauswahl könnt ihr euch sofort in das Trainingsgelände begeben.

Achtet hier darauf, wie gut ihr mit dem Rückstoss der Waffe zurechtkommt. Aber vor allem solltet ihr einmal auf die drei Dummies feuern, die auf unterschiedlicher Reichweite platziert sind. Auf diese Weise bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie viel Schaden ihr auf der jeweiligen Distanz verursacht. Probiert auch einmal aus, wie sich die Waffe anfühlt, wenn ihr sie während der Bewegung abfeuert.

09 Macht euer Bild klarer

In einem Mehrspieler-Titel ist es wichtig, dass ihr eure Gegner zügig erkennt. Die Standardeinstellungen von Modern Warfare 2 bieten allerdings einige optische Filter, die das Bild etwas cineastischer machen, aber dafür Klarheit opfern.

Deaktiviert hier die Unschärfe-Optionen © Activision Blizzard

Zum Glück könnt ihr diese innerhalb der Grafik-Settings deaktivieren. Schaltet hier die folgenden Optionen aus:

Welt-Bewegungsunschärfe

Waffen-Bewegungsunschärfe

Tiefenschärfe

Zusätzlich schraubt ihr die folgenden beiden Optionen so weit nach unten, wie es geht. Setzt sie auf “Minimal (50%)”:

Kamerabewegung Egoperspektive

Kamerabewegung der externen Ansicht

Weniger Kamerawackeln! © Activision Blizzard

10 Sprintet nicht permanent

Es kann leicht passieren, dass ihr ungeduldig werdet und anfangt viel zu sprinten. Besonders wenn man oft abgeschossen wird und wieder schnell zurück in die Action möchte. Setzt euren Sprint aber mit Bedacht ein. Wenn ihr rennt, braucht ihr länger, um mit eurer Waffe feuern zu können. Gegner, die um Ecken kommen, sind dadurch oft in einem grossen Vorteil.

Wenn ihr euch also einer Ecke, oder einer anderen verwinkelten Struktur nähert, solltet ihr unbedingt langsam machen und eventuell schon einmal eure Waffe anlegen. Generell kann Sprinten gefährlich werden. Der Perk “Jäger” erlaubt es Spielern, Fussspuren von Gegnern zu sehen, welche über die Map rennen. Wenn ihr langsam geht, oder in der Hocke seid, reduziert ihr auch die Lautstärke eurer Schritte.