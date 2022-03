Cape Epic: 700 Kilometer Hitze, Staub und Abenteuer in Südafrika

"Das ungezähmte afrikanische Mountainbike-Rennen" nennt sich Cape Epic selber. Was das bedeutet: Temperaturen weit über 30 Grad, gnadenlose Aufstiege, schnelle Abfahrten, Staub, Schweiss, ständige Angst vor einem Defekt mitten im Niemandsland. Das Ganze in grandioser Szenerie, mit Sonnenaufgang, Antilopenherden, Pflanzenpracht und was Südafrika sonst noch an landschaftlicher Schönheit zu bieten hat.