Cardio verbessern: Tipps und Übungen für ein effektives Training

Ob für bessere Leistung beim Hallenfussball, um wieder in Form zu kommen oder einfach um Sport zu treiben – Cardio-Training ist für alle von Vorteil. Aber wie boostet man sein Cardio? Hier die Erklärungen.

Ihr habt keine Lust mehr, nach zwei Aufschlägen beim Tennis oder drei Defensivläufen beim Basketball völlig fertig zu sein? Ihr wollt ein paar Kilos verlieren oder einfach fit sein? Cardio-Training ist ein wesentlicher Bestandteil, den ihr auf keinen Fall vernachlässigen solltet. Wer nach den besten Fitnessübungen sucht, findet bei uns eine grosse Auswahl.

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Ein gutes Cardio-Training hat nämlich zahlreiche Vorteile. Es erhöht die Herzleistung, indem es unter anderem die Herzfrequenz und den Blutdruck senkt und so Durchblutungsstörungen vorbeugt. Es steigert das Atemvolumen und die Sauerstoffversorgung über das Blut. Die Anzahl der Antikörper wird ebenfalls vervielfacht, die Muskulatur gestärkt… Kurz gesagt: Cardio ist der Ausgangspunkt für eine gute Gesundheit.

01 Sportarten und Übungen für besseres Cardio

Die bevorzugten Sportarten

Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, stürzt euch nicht direkt auf die Kraftgeräte. Auch wenn Cardio-Training und Muskelaufbau sich nicht gegenseitig ausschliessen, nutzt man in der Regel nicht dieselben Geräte, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken und den Bizeps zu vergrössern.

Wenn ihr euch auf das Cardio-Training im Fitnessstudio konzentrieren wollt, sind folgende Geräte empfehlenswert:

Rudergerät

Laufband

Ergometer

Crosstrainer

Stairmaster

Stepper

Im Freien bieten Sportarten wie Rudern, Schwimmen, Wandern, Mountainbiken oder Laufen dieselben Vorteile.

Training vor der Teilnahme eines Rennens macht sich bezahlt © Štrbské Pleso/Red Bull Content Pool

Man kann sein Cardio auf viele verschiedene Arten trainieren – es gibt kein Richtig oder Falsch. Wichtig ist, eine Methode zu finden, die für euch funktioniert, abgestimmt auf euren Zeitplan und eure Ziele. Dabei kann man insbesondere zwischen kontinuierlichem und Intervalltraining wählen.

Cardio mit niedriger Intensität

Das ist die verbreitetste Trainingsmethode. Bei der kontinuierlichen Methode bleiben Rhythmus und Belastungsniveau über einen längeren Zeitraum gleich – wie beim Joggen oder einer Velorunde. Im Durchschnitt dauern diese Einheiten zwischen 30 Minuten und 1 Stunde, bei einer Intensität, die von eurer körperlichen Verfassung und euren Zielen abhängt.

Wenn ihr wieder in Form kommen, abnehmen oder eure Ausdauer verbessern wollt, solltet ihr eine längere Aktivität bei (relativ) niedriger Intensität bevorzugen. Wer sich speziell aufs Langstreckenlauf-Training vorbereitet, findet in unserem Guide die passenden Workouts.

Im Rahmen der Vorbereitung auf einen Wettkampf, wie zum Beispiel einen Marathon, ist es ratsam, etwas härter zu pushen (aber nicht unbedingt länger). Das Wichtigste ist, eine Belastung regelmässig zu wiederholen, um die Leistung im Laufe der Zeit zu steigern

Red Bull Running - Intervalltraining © Red Bull Content Pool

Cardio mit hoher Intensität, Intervalltraining und HIIT

Das Wort, bei dem alle erschaudern, die jemals das Vergnügen hatten, einen Mannschaftssport auszuüben. Intervalltraining besteht darin, Phasen intensiver Belastung mit ruhigeren Erholungsphasen abzuwechseln, bevor man wieder auf Maximalintensität geht. Man kann zum Beispiel 30 Sekunden Vollsprint laufen, dann 30 Sekunden langsamer machen, wieder lossprinten und so weiter.

Diese Methode, auch wenn sie zunächst abschreckend wirkt (und von vielen Trainern genutzt wird, um ihr Team auf Linie zu bringen), ermöglicht es, oft unbekannte Reserven anzuzapfen, die Sprintgeschwindigkeit auf kurzen Distanzen oder die Ausdauer zu verbessern. Sie ist zudem effektiver als kontinuierliches Training, wenn es darum geht, Kalorien zu verbrennen, und begünstigt den «Afterburn-Effekt» – euer Körper verbrennt also auch nach dem Training weiter Fett.

Heute hat sich das HIIT (High Intensity Interval Training – Hochintensives Intervalltraining) durchgesetzt und wird von zahlreichen spezialisierten Coaches empfohlen. Das Prinzip ist relativ einfach: Einheiten von nur 30 Minuten, in denen Muskelkräftigung und Cardio abgewechselt werden. Zum Beispiel könnt ihr 15 Sekunden Squats machen und dann 30 Sekunden auf der Stelle laufen. Die Idee ist, kurze, trockene Belastungen mit aktiver Erholung zu verbinden – komprimiert in einer schnellen Einheit. Wer tiefer einsteigen möchte, findet unseren HIIT-Einsteiger-Guide und den ultimativen HIIT-Workout-Guide auf unserer Seite.

02 Praktische Tipps zur Verbesserung des Cardio-Trainings

Ernährung und Regelmässigkeit: die Erfolgssynergien

Um echte Fortschritte zu machen und von allen Vorteilen des Sports zu profitieren, ist es entscheidend, Ernährung und regelmässige Praxis zu kombinieren. Wenn ihr Anfänger seid, empfiehlt es sich, einmal pro Woche laufen zu gehen (oder Rad zu fahren, Rudergerät zu nutzen etc.), zwischen 30 Minuten und 1 Stunde. Um an Ausdauer zu gewinnen, kann man die Häufigkeit nach und nach steigern und auf 2 bis 3 Einheiten pro Woche erhöhen. Das Wichtigste ist, von Woche zu Woche nicht aufzuhören. Der Schlüssel liegt in der Regelmässigkeit.

Ultrarunner Florian Neuschwander fuels himself with vegan food © Red Bull Content Pool

Parallel dazu ist eine gesunde Ernährung ebenso wichtig. Bevorzugt kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Vollkornbrot, braunen Reis, Quinoa, Haferflocken, Süsskartoffeln, Linsen, Äpfel oder schwarze Bohnen. Daneben solltet ihr euren Proteinbedarf (mager) nicht vergessen – zum Beispiel mit Pouletbrust, Thunfisch oder gekochtem Schinken. Natürlich: Wenn eure sportliche Betätigung mit dem Ziel verbunden ist, Gewicht zu verlieren, solltet ihr nicht mehr essen, als ihr verbraucht.

Aufwärmen und Regeneration: unverzichtbar zur Verletzungsprävention

Sport ist nicht ohne Risiko, besonders wenn ihr gerade erst angefangen habt. Deshalb ist es sehr wichtig, alles zu tun, um Verletzungen zu vermeiden. Vor und nach jeder Einheit solltet ihr euch gut hydrieren und dehnen. Bevorzugt dafür einfache Übungen, die auf die ausgeübte Belastung abgestimmt sind. Lockere Handgelenke sind super, aber wenn ihr euch auf einen Marathon vorbereitet, denkt lieber an eure Knöchel.

Das Gleiche gilt für die Erholungsphasen. Es bringt nichts, sich zu überfordern – kümmert euch um euren Körper und geht nicht zu schnell an eure Grenzen, sonst riskiert ihr, euch zu entmutigen und aufzugeben. Wie oben erwähnt: Eine Einheit pro Woche ist völlig ausreichend für den Anfang.

Egal für welche Art von Training ihr euch entscheidet – die Ergebnisse werden kommen. Es empfiehlt sich allerdings, mit kontinuierlichem Training zu beginnen, bevor man zum Intervalltraining übergeht. Ob im Fitnessstudio oder im Freien: Am eigenen Cardio zu arbeiten, kann nur von Vorteil sein!