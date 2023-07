Carissa Moore ist eine lebende Surflegende - im und ausserhalb des Wassers

Carissa Moore ist mehrfache Weltmeisterin im Surfen und die erste olympische Goldmedaillengewinnerin in diesem Sport, aber letztendlich möchte die Frau, die "Riss" genannt wird, lieber als guter Mensch denn als gute Surferin bekannt sein.

Carissa Moore zu Hause auf Hawaii © Steven Lippman/Red Bull Content Pool

Im Jahr 2021, nach ihrem Sieg bei den Spielen in Tokio, übergab der Bürgermeister ihrer Heimatstadt Honolulu Moore die Schlüssel der Stadt und erklärte den 6. Oktober zum Carissa Moore Tag.

"Ich hoffe, dass jeder, der jung ist und seine Träume verfolgt, weiss, dass alles möglich ist, wenn man hart arbeitet und mit Herz und Verstand bei der Sache ist", sagte Moore in ihrer wunderschönen Dankesrede.

Werfen wir also einen genaueren Blick darauf, was Moore auf ihrer unglaublichen Reise an die Spitze so alles getan hat.

01 Carissas Sammelalbum zeichnet das Bild einer facettenreichen Frau

Der Plan war einfach: Carissa Moore mit einem speziell angefertigten Sammelalbum überraschen, in dem die grossen und kleinen Momente ihrer ehrwürdigen Karriere festgehalten sind. Die Reaktionen darauf seht ihr hier.

Das Sammelalbum hebt Momente hervor, die man nur einmal im Leben erlebt, wie ihre Tow-Session am Jaws ("Ich bin keine Big-Wave-Surferin", merkt sie an), frühe Karrieremomente wie ihre Zeit als Roxy-Girl und die ruhigeren Momente dazwischen, wie ein Strandspaziergang mit ihrem Mann und ihrem Hund Tuffy.

Das Sammelalbum ist besonders wertvoll, da Moore selbst eine Vorliebe für dieses Handwerk hat und es den Machern von In Plain Sight die Möglichkeit gab, ein paar ruhige Momente mit ihr zu verbringen - fernab des typischen Medienrummels oder der Wettkämpfe mit hohem Einsatz. Während Moore im Schneidersitz auf einer Couch sitzend durch die Seiten blättert, bringen die verschiedenen Fotos Anekdoten, Erinnerungen, Gelächter und kleine Geständnisse hervor. Das Ergebnis ist ein Gefühl von Intimität und ein Gefühl dafür, wer diese Person ist.

Riss zu Hause in Honolulu © Trevor Moran

Die Momente, die ein Leben ausmachen, in den Mittelpunkt zu stellen, das bewirkt diese Bildersammlung für Moore. Zusammengenommen sind die Bilder das Porträt einer facettenreichen Frau, die im Interesse der Öffentlichkeit steht und es trotzdem versteht, ihr Leben hinter den Kulissen zu geniessen, zu priorisieren und zu schützen.

"Die Welt, in der wir leben, ist so schnelllebig", sagt Moore. "Wenn wir die Menschen zurück in den Moment bringen und diese Freude teilen können, ist das etwas ganz Besonderes. Wenn das alles vorbei ist, werden all die Freunde, die ich auf Reisen und bei Wettbewerben gewonnen habe, für immer bleiben. The end."

02 Carissa Moore will, dass du dein bestes Du lebst

Moore gesteht unumwunden ein, dass sie das Surfen und die Wettkämpfe zwar liebt, sich aber manchmal auch Selbstzweifel einschleichen. "Ich war in die Falle der Negativität getappt", erzählte Moore im Red Bull Basement von einem besonderen Tiefpunkt. "Dann habe ich mir gesagt: 'So geht es nicht weiter. Lass uns anfangen das Ganze zum Positiven zu wenden und neu zu definieren, wer ich für mich selbst bin und nicht für alle anderen."

3 Min Carissa Moore über Selbstbewusstsein Surferin Carissa Moore erklärt wie man Selbstzweifel überwindet, Risiken eingeht und was sie an Red Bull Basement liebt.

Moores Fähigkeit, ihre Denkweise und ihr Schicksal zu gestalten, brachte ihr einst die Auszeichnung "National Geographic Adventurer of the Year" ein. In ihrer bescheidenen Art freut sie sich, mit diesen sechs Tipps der nächsten Generation von Jungunternehmern und jungen Innovatoren, die mit Red Bull Basement einen Wandel herbeiführen wollen, etwas Selbstvertrauen zu geben:

Lebe deine Leidenschaft. Es geht nicht um Perfektion. Auch geht es nicht darum, Selbstzweifel komplett abzuschalten. Sei du selbst. Denke an "gemeinsam stärker". Trete Red Bull Basement bei.

03 Mit fünf Jahren Surfen zu lernen ist nicht zwingend notwendig, aber es hilft auf jeden Fall

Die 1992 auf Hawaii geborene Carissa Moore wurde von ihrem Vater Chris im Alter von fünf Jahren im türkisfarbenen Wasser von Waikiki Beach mit dem Surfen vertraut gemacht. Wie alle stolzen Eltern drehte Chris Videos von der kleinen Carissa beim Surfen und glaubte fest daran, dass sie alles erreichen kann, was sie sich vornimmt. "Er hat mich immer dazu ermutigt nach mehr zu streben, als ich mir zugetraut habe", sagt Moore.

Die junge Carissa Moore, bereit die Welt der Wellen zu erobern © Chris Moore Am Anfang kam ich vor allem wegen der Zeit, die ich mit meinem Vater verbringen konnte, zurück. Carissa Moore

"Am Anfang kam ich vor allem wegen der Zeit, die ich mit meinem Vater verbringen konnte, zurück. Ich habe mit dem Surfen angefangen, als ich fünf Jahre alt war und wir haben es immer zusammen gemacht. Erst als ich 10 oder 12 Jahre alt war, habe ich mich in die Herausforderung verliebt. Damals hat es mir wirklich Spass gemacht, mir Ziele zu setzen, auf etwas hinzuarbeiten und an Wettkämpfen teilzunehmen. Aber am Anfang war es einfach die pure Freude, Zeit mit meinem Vater zu verbringen und gemeinsam Wellen zu reiten."

Auch wenn Chris heute vor allem als Moores langjähriger Coach bekannt ist, ist er auch Künstler. Er war es, der das Wing-Style-Spray auf ihren Brettern kreierte als sie noch jung war. Als Moore 2019 mit Motivationsproblemen zu kämpfen hatte, schlug Chris vor das Spray wieder einzuführen und Moore daran zu erinnern, wie es sich anfühlt wieder ein Kind zu sein. Und damit an die pure Freude des Surfens. Kam es zu einer Wende beim Weltmeistertitel? Die Antwort darauf kennen wir ja bereits.

04 RISS

RISS: Der Film über mehr Liebe folgt Carissa Kainani Moore bei ihrer Reise im Jahr 2019. Er fängt das Jahr bis zu einem weiteren Weltmeisterschaftsmoment mit ruhigem Auge ein. RISS ist ein intimer Blick auf eine der ikonischsten Athletinnen des Surfsports. Er ist zärtlich und verspielt zugleich und feiert ein Comeback, das der Höhepunkt einer jahrelangen emotionalen Suche und hart erkämpfter persönlicher Fortschritte war.

41 Min RISS Begleite die legendäre Surferin Carissa Moore während der World Surf League Championship Tour Saison 2019.

Vor allem aber ist RISS eine energiegeladene, selbstbewusste Zeitkapsel als cineastische Party. Moore als junge Frau beim definieren wer sie ist und auf dem Werdegang zu der Person, die sie sein möchte: jemand, der Weltmeister ist, aber auch eine echte Person, die "vollkommen unvollkommen" ist, wie sie sagt.

Moore ist happy © Peter Hamblin

In RISS schwelgt Moore in den unterschiedlichen Prüfungen und Triumphen ihres Lebens. "Weil wir alle persönliche Dinge haben, die wir durchmachen müssen", sagt sie. "Und es ist manchmal schwer, den Leuten das zu zeigen. Wir alle wollen es gut haben."

Drücke oben auf "Play", um Peter Hamblins 40-minütiges Meisterwerk zu geniessen.

05 Wettbewerb hin oder her, sie sammelt weiter Stempel in ihrem Pass

Zuerst war es Haiti, dann Island. Später auch Marokko und Israel, die Moores Interesse am Surfen geweckt und sie davon überzeugt haben, jede freie Minute abseits der Profi-Tournee mit Reisen zu entlegenen Orten zu verbringen. Salzwassertherapie hilft einfach bei allem.

3 Min Carissa Moore – free and flaring Die dreimalige Weltmeisterin Carissa Moore gibt das Trikot ab und geht in Israel und Marokko auf Reisen.

"Wir haben uns mit einer Organisation namens Surfing For Peace in Israel zusammengetan und waren bei einer ihrer Veranstaltungen dabei. Es war sehr emotional und kraftvoll - alle dort waren so glücklich, dass wir dabei waren. Es ist eine der seltenen Gelegenheiten, vor allem in diesem Teil der Welt, bei der muslimische Kinder, jüdische Kinder und Christen alle in Frieden zusammenkommen und die gemeinsame Liebe zum Surfen teilen. Es war unglaublich."

Carissa und das bevorzugte Nahverkehrsmittel © Lucia Griggi

Von Israel war es nur ein Katzensprung nach Marokko. "Seit ich den Beitrag von Dane Reynolds dort gesehen habe, wusste ich, dass ich dorthin wollte", sagt Moore. "Ich hatte schon seit Jahren davon geträumt, aber wir wussten, dass es ein bisschen unsicher war, also ist es nie passiert. Dann kam endlich unser lokaler Kontakt auf uns zu und gab uns grünes Licht."

Natürlich war die Reise ein Erfolg, und Moore filmte den oben gezeigten Beitrag vor Ort, mit einem weiteren selbstlosen Ziel vor Augen. "Ich möchte die Menschen dazu motivieren, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und Dinge zu tun, die sie sonst vielleicht nicht tun würden. Und dabei hoffe ich, dass ich die Leute dazu inspirieren kann, auf dem Weg ein wenig zurückzugeben.

06 Moore surft mit den Besten

Beim Rip Curl Newcastle Curl 2021 zeigte Moore einen perfekt gegrabbten Frontside Air-Reverse, der so hoch war, dass sie kurzzeitig aus dem oberen Teil des Livestream-Bildschirms verschwand. Dieser Move war so einzigartig, dass ihr die Gegnerin im Shorebreak zuklatschte und sie anschliessend mit einem High-Five bedachte. Moore schnappte bei der Landung schockiert nach Luft und verbrachte den Rest des Turniers damit, Freudentränen zu weinen. Der Clip ging lange vor ihrem Sieg über Johanne Defay am Strand viral.

Die Anzeigetafel zeigte später, dass dieses legendäre Manöver nur mit einer 9,90 bewertet wurde. Irgendwo verliert ein Preisrichter immer noch seinen Schlaf, weil die Taste beim Eintippen der Wertung stecken blieb. Diese Luftnummer war der Anstoss für Moore, sich den Weg zu einem weiteren Wettkampfsieg zu erkämpfen, einem von insgesamt 28 auf höchstem Niveau.

07 Moore Aloha ist der Inbegriff des Zurückgebens

Im Jahr 2018 rief Moore Moore Aloha ins Leben, eine gemeinnützige Organisation, die junge Surferinnen ermutigt, starke, selbstbewusste und mitfühlende Persönlichkeiten zu werden. Moore hatte es schwer das Leben einer Profisportlerin mit dem einer Teenagerin zu vereinbaren, die sich mit ihrem verändernden Körper und der Suche nach ihrer Identität auseinandersetzte.

"Ich habe mir mein ganzes Leben lang so viel Druck gemacht, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen", sagte sie 2022 gegenüber Red Bulletin. "Es war wie: 'Wer bin ich, wenn ich keine Wettbewerbe gewinne?'"

Moore Aloha ist eine weitere Möglichkeit, die Menschen (einschliesslich Moore selbst) daran zu erinnern, an sich selbst zu glauben. "Es ist wirklich cool, Carissa aus ihrer persönlichen Erfahrung sprechen zu hören", sagt Surferkollegin Izzi Gomez. "Sie zeigt, dass man immer noch schön, ein toller Mensch und ein toller Sportler sein kann. Moore gibt zu, dass ihre Motivation auch egoistisch ist - sie fühlt sich gut, wenn sie Mädchen lächeln sieht, die sich gestärkt fühlen nachdem sie zum ersten Mal auf einem Surfbrett gesessen haben.

08 Moore ist das Golden Girl der Surfwelt

2021 brachte Carissa Moore ihre schärfsten Kritiker zum Schweigen und erlebte eines der grössten Jahre in der Geschichte des Surfens. Moore gewann nicht nur olympisches Gold, sie tat dies auch ohne ihre üblichen Weggefährten, die ihr aufgrund der Pandemie nicht zur Seite stehen konnte

In Zeiten des Zweifels griff Moore tief in die Trickkiste und hoffte es dem berühmtesten hawaiianischen Olympioniken von allen, Duke Kahanamoku, dem fünffachen Schwimmmedaillengewinner und Paten des modernen Surfens, gleichtun zu können. Mit dem Gewinn der Goldmedaille erfüllte sich Moore einen Traum, aber die Aufgabe war noch nicht ganz erfüllt. Bei ihrer Rückkehr nach Hawaii pilgerte die frischgebackene Weltmeisterin zur Kahanamoku-Statue, um ihre Blumenketten mit der Surf-Legende zu teilen.

Im Juli 2021 feiert Moore ihren Olympia-Premieren-Sieg in Japan. © Ryan Miller/Red Bull Content Pool

Bei der World Surf League Championship Tour im selben Jahr ging Moore mit einem sicheren Griff nach dem Titel in den Finaltag. Doch nach einem langsamen Start fühlte sich Moore an die Wand gedrückt. "Ich dachte mir: 'Hey, du kannst entweder diese negativen Selbstzweifel und die Abwärtsspirale fortsetzen und einfach aufgeben, oder du kannst tief in dich gehen und dein Bestes geben und kämpfen'."

Carissa Moore und Caroline Marks © Jake Marote

Wenn man Caroline bittet, Moore zu beschreiben, kommt immer wieder dieselbe Antwort: "Carissa ist nicht nur eine Weltmeisterin", sagt Caroline Marks. "Sie ist der Champion des Volkes."