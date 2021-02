Champions League: RB Leipzig misst sich in Ungarn mit dem FC Liverpool

Dass RB Leipzig im Achtelfinale der UEFA Champions League auf einen internationalen Top-Klub treffen würde, war bereits vor der Auslosung klar. Die möglichen Gegner hießen Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea und Juventus Turin. Bei einem Duell mit dem FC Chelsea wäre es zu einem Wiedersehen mit dem Ex-Leipziger Timo Werner gekommen. Aber statt auf Chelsea treffen die Roten Bullen nun auf einen anderen englischen Spitzenverein. Gegner am 16. Februar/10. März ist der aktuelle englische Meister FC Liverpool, der die Champions League insgesamt sechsmal und zuletzt 2019 gewann.

„Das ist natürlich ein sehr schweres Los“, erklärt RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche: „Liverpool hat eine starke Mannschaft und viel Erfahrung - vor allem auch in der Champions League. Wir haben aber bereits mehrfach gezeigt, dass wir große internationale Gegner schlagen können - unter anderem zuletzt in der Gruppenphase.“

Historisch erfolgreiches Jahr 2020 für die Roten Bullen

Mit dem Weiterkommen in der starken Gruppe H der Königsklasse, die Leipzig durch einen 3:2-Sieg am letzten Spieltag gegen Manchester United hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain auf Platz zwei abschloss, endete für die Sachsen ein historisch erfolgreiches Kalenderjahr 2020. Nachdem die Roten Bullen in der zurückliegenden Champions League-Saison sensationell das Halbfinale erreicht hatten, qualifizierten sie sich nun erneut für die K.o.-Phase im prestigeträchtigsten und wichtigsten internationalen Klub-Wettbewerb Europas.

Auch Sportdirektor Krösche stellt noch einmal die Besonderheit dieses Erfolgs heraus: „Hinter uns liegt ein außergewöhnliches Jahr in der Champions League. Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft zunächst in der vergangenen Spielzeit Vereine wie Tottenham Hotspur oder Atletico Madrid ausgeschaltet. Jetzt sind wir in einer extrem schwierigen Gruppe weitergekommen - das ist schon herausragend. Wir haben die Möglichkeit, unsere Leistung der Vorsaison zu bestätigen. Das ist ein sehr großer Erfolg für uns.“

Jubel ohne Grenzen: So freute sich RB Leipzig über den CL-Halbfinaleinzug © GEPA pictures

Premieren-Duell mit dem Englischen Meister in Ungarn

Um die Leistung der Vorsaison bestätigen zu können, muss nun zunächst der FC Liverpool aus dem Weg geräumt werden. Aufgrund der aktuell in Deutschland geltenden Einreisebestimmungen findet das Hinspiel am Dienstag, 16. Februar, nicht wie ursprünglich geplant in der Red Bull Arena, sondern im knapp 650 Kilometer entfernten Budapest (Ungarn) statt.

Angesichts der bisherigen Heimspiel-Ergebnisse der Sachsen ist das ärgerlich. Die Roten Bullen schlugen in der Gruppenphase Istanbul Basaksehir (2:0), Paris Saint-Germain (2:1) und Manchester United (3:2) vor heimischer Kulisse.

"Heimspiel" für Willi Orban

Für RB Leipzig ist die Reise in die ungarische Hauptstadt eine Premiere. Es wird aber nicht das erste Gastspiel für eine deutsche Mannschaft in der Puskás Aréna. Ligakonkurrent FC Bayern München gewann in der 67.000 Zuschauer fassenden Arena im Oktober vergangenen Jahres den UEFA Super Cup. Die Heimspielstätte der ungarischen Nationalmannschaft, zu der auch Leipzigs Innenverteidiger Willi Orban gehört, könnte also ein gutes Omen für die Leipziger sein.

RBL-Coach Julian Nagelsmann weiß um die Stärken des Gegners von der Insel: „Liverpool hat einen Weltklasse-Trainer und ein Weltklasse-Team, nicht nur in der Offensive.“ Wie erfolgreich LFC-Coach Jürgen Klopp ist, zeigt seine Europapokal-Bilanz gegen deutsche Teams. Der 53-Jährige verlor noch kein Duell mit einem Bundesligisten, gewann sogar fünf der acht Aufeinandertreffen. Leipzig und Liverpool stehen sich erstmals gegenüber.

Liverpool mit Mini-Krise in der Premier League

Allerdings läuft es bei den Reds derzeit alles andere als optimal. Liverpool gab in der Premier League seine gute Ausgangslage im Meisterrennen durch einige Niederlagen im neuen Jahr ab und muss mittlerweile aufpassen, nicht die Spitze komplett aus den Augen zu verlieren. Außerdem schied die Klopp-Elf Ende Januar im FA Cup aus und tanzt damit nur noch auf zwei Hochzeiten.

Es könnte also wohl keinen besseren Zeitpunkt geben, um auf den sechsmaligen Champions League-Sieger zu treffen. Mindestens ein Remis würde der Nagelsmann-Elf eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel am 10. März verschaffen. An der legendären Anfield Road will RB Leipzig dann den zweiten Viertelfinaleinzug der Vereinsgeschichte perfekt machen.