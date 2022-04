Eröffnung: 1953

Erstes Formel 1-Rennen : 1996

Location: Albert Park, Melbourne, Australien

Länge: 5,29 km

Anzahl der Kurven: 14

Anzahl der Runden: 58

Meiste Siege: Michael Schumacher (4)

Schnellste Rundenzeit: Lewis Hamilton (1 min 20 s 486 | 2019)

Semi-urban, also als eine Mischung aus Stadtkurs und Elementen, die explizit für den Grossen Preis hinzugefügt werden, liegt der Kurs im Albert Park, wie es sein Name vermuten lässt, in einem Vorort Melbournes. Obwohl es dort einige Spielplätze gibt (darunter die berühmte Mini-Burg) liegt der Fokus einmal im Jahr auf den Fahrern, die mit 300km/h über die Strasse rauschen. Dieses Jahr kommen sie am 10. April wieder.

Willkommen in Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool

Die Strecke der grossen Premieren

Seit dem Start 1996 - bis dahin fand der Grosse Preis von Australien in Adelaide statt - war Melbourne für lange Zeit die Bühne des ersten Rennens der Saison. Somit standen hier auch viele Rookies zum ersten Mal am Start, von Lewis Hamilton über Pierre Gasly bis zu Max Verstappen , der 2015 mit 17 Jahren als jüngster Formel 1-Pilot aller Zeiten antrat. Und wir erinnern uns noch alle an das verrückte Debüt von Mark Webber, der vor heimischen Publikum 2002 mit seinen ersten Runden direkt Platz 5 holte.

Der junge Max Verstappen bei seinem Debüt 2015 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Um die Einschaltquoten zu verbessern, wollte Bernie Ecclestone das Rennen 2007 in die Nacht verlegen. Warum daraus nichts wurde? Weil die Australian Grand Prix Corporation damals der Meinung war, dass die Kosten für die Beleuchtung der Rennstrecke einfach zu hoch gewesen wären. Und so findet der Grand Prix sehr zur Freude der Fahrer auch weiterhin unter der milden Sonne Australiens statt.

Ein neuer (und schnellerer) Kurs

"Der Albert Park ist nicht der einfachste Kurs, um zu überholen. Wir geben unser Bestes, aber die Geraden sind nicht lang genug und viele der Kurven hin zu den Geraden haben einen 90-Grad-Winkel, was es nicht gerade einfacher macht", erklärte Max Verstappen 2018 über die hübsche und technisch anspruchsvolle Strecke, die kein Garant für spektakuläre Rennen war.

Der Streckenverlauf des Albert Parks 2022 © Wikimedia Commons

Die Formel-1-Götter haben Max erhört (ebenso wie eine Vielzahl anderer Piloten der vergangenen Jahre) und ihm 2022 einen neuen, überarbeiteten Kurs geschenkt. Der Albert Park 2.0 ist zwar 28 Meter kürzer, bietet aber breitere Kurven (insbesondere die Kurven 1 und 6, die je 7.5 Meter länger sind und jetzt mit mindestens 219 km/h, statt wie bisher mit 149 km/h gefahren werden) und eine völlig neue, 1.3 km lange Gerade (nach dem Wegfall der Schikane zwischen Kurve 9 und 10), die es den Fahrern ermöglicht auf über 330 km/h zu beschleunigen. Hinzu kommt eine breitere Boxengasse, in der die Piloten jetzt 60 statt 80 km/h fahren können. Long story, short: durch das erhöhte Tempo und die neuen Überholmöglichkeiten dürfte der Spassfaktor steigen.

Nein... DAS ist nicht der Neuanfang 2022. © Andy Green/Red Bull Content Pool

Was denken die Fahrer?

Die Fahrer zeigen sich vom neuen Kurs begeistert. So zum Beispiel Lokalmatador Daniel Ricciardo: "Wir durften unsere Ideen und Vorschläge teilen", erklärt er auf dem Youtube-Kanal F1 Australien Grand Prix. "Diese Ideen waren sicher nicht bei allen Fahrern gleich, aber jeder hat das Ziel beim Rennen am Sonntag ein Spektakel zu liefern. Das hatte ich im Kopf, als ich meine Meinung gesagt habe. Wir haben also wirklich versucht, bestimmte Bereiche zu verändern, um mehr Sog zu ermöglichen und mehr Überholmöglichkeiten beim Anbremsen zu bieten."

Pierre Gasly beim Grossen Preis von Australien 2019 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Damon Hill, Weltmeister von 1996 und Sieger in Melbourne, schränkt jedoch gegenüber racingnews365 ein: "Ich hab schon früher gesagt, dass die Strecke grössere Stopps (das heisst grössere Bremszonen, Anm. d. Red.) braucht - aber sie haben den Kurs offener und schneller gemacht."

Damon Hill, champion du monde 1996 et vainqueur à Melbourne, apporte toutefois un léger bémol dans les colonnes de racingnews365 : « J’ai dit par le passé que le circuit avait besoin de plus gros stops (comprendre des grosses zones de freinage, ndlr.), mais ils l’ont rendu plus ouvert et très rapide » explique-t-il en regrettant donc des opportunités de dépassement perdues. Mais sans renier son amour du circuit : « Je l’adore. Il me fait un peu penser à une piste de kart, assez glissante. Il n’y a pas beaucoup de force G (dans les virages, ndlr.), mais c’est assez piégeux. »

Pierre Gasly, quant à lui, préfère mettre en avant la bonne ambiance du coin : « C’est mon spot préféré parce que j’aime beaucoup la mentalité australienne. Les gens sont vraiment chill et faciles à vivre. »

Même son de cloche chez Sergio Pérez , qui ne va pas à Melbourne que pour la F1 : « C’est une ville fantastique. L’une de mes favorites. Je vous recommande d’aller courir ou faire du vélo pour en profiter autant que vous pouvez. » Bien noté, Checo.

Verstappen : une victoire pour un nouveau titre ?

Verstappen alcanzó podio en Australia © Red Bull Content Pool/ Getty Images

C’est un fait : gagner au Grand Prix permet souvent de poser la première pierre d’un titre de champion du monde. 13 des 24 vainqueurs à Albert Park ont ainsi fini sur la première marche du podium en fin de saison. Ce fut par exemple le cas de Sebastian Vettel en 2011 pour ce qui reste la dernière victoire de Red Bull Racing en Australie.

On espère donc que Max Verstappen, 3ème en 2019 après un beau dépassement sur le même Vettel au 31ème tour (sa meilleure performance à Melbourne) fera parler la poudre cette saison. Après tout, Mad Max (qui est d’ailleurs un film australien) y roulera pour la toute première fois en tant que champion du monde, et Lewis Hamilton n’est pas tout à fait à son aise à l’Albert Park, puisqu’il ne s’y est imposé que deux petites fois en 2008 et 2015.

Rendez-vous le 10 avril pour le savoir !