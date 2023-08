Circuit Guide: Monza

Bau: 1922

Erstes F1-Rennen: 1950

Kurs : Autodromo Nazionale di Monza

Ort : Monza, Lombardei

Länge: 5,793 Kilometer

Rennstrecke : 307,029 Kilometer

Anzahl der Runden: 53

Anzahl der Kurven: 11

DRS-Zonen: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit: 264,36 km/h

Sieger der letzten zehn F1-Rennen: Max Verstappen (2022) - Esteban Ocon (2021) - Lewis Hamilton (2020, 2019, 2018, 2016, 2013) - Sebastian Vettel (2017, 2015) - Daniel Ricciardo (2014)

Grösste Anzahl an Siegen: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (5)

Streckenrekord: 1'18''887 (Lewis Hamilton)

Bekannte Rennen : F1, GT, Endurance, Superbikes

Art : Permanente Rennstrecke

Die Form

Monza ist ein riesiger Dinosaurier aus Geschwindigkeit und Mauern. Die Strecke ist ein Relikt einer vergangenen Motorsport-Ära und ganz gleich wie viele verzweifelte Versuche auch unternommen werden, sie zu modernisieren, die Strecke wird ihre wahre Identität niemals ganz abstreifen können. Und das ist auch gut so.

Le plan du circuit de Monza (en 2006) © Wikimedia Commons

Der Kurs von Monza ist seit Anbeginn der Formel 1 als Rennstrecke in Benutzung. Über die Jahre wurden ihm mit dem Bau zusätzlicher Schikanen allmählich die Zähne gezogen, sowie durch eine engere Kurvenführung in den geraden Sections, um außen Platz für Kiesgruben zu schaffen. Zuletzt wurde an einigen Stellen Kies durch asphaltierte Auslaufzonen ersetzt. Aber mit einem modernen, verantwortungsvollen Circuit-Design hat das noch immer nicht viel zu tun. Und so landet Monza von Zeit zu Zeit im Visier der Fahrergewerkschaft: Gewöhlich geht es dabei um die Roggia-Schikane.

Der einzige verbliebene Hochgeschwindigkeitstempel

Seit der Neugestaltung von Hockenheim steht Monza im F1-Kalender als einziger verbliebener Hochgeschwindigkeitstempel allein da. Die Streckenführung mit der abgeflachten Parabolkurve liegt so weit jenseits aller Parameter eines normalen modernen Circuits, dass die Wagen hier eines einzigartigen Aero-Pakets bedürfen. Die sogenannte "Monza-spec" ist ein ultraflacher Drag mit hauchdünnen Wings, womit die Wagen die höchsten Geschwindigkeiten des Jahres erreichen. Die widerstandarmen Fahrzeuge haben weniger Abtrieb und verhalten sich daher nicht sonderlich smart in den Kurven. Aber davon gibt es in Monza nur sechs, sodass der Kompromiss zwischen gutem Kurvenverhalten und Tempo auf den Geraden anders ausfällt als es normalerweise der Fall ist.

Aber es geht auch in Monza nicht ausschliesslich um die ultimativen Höchstgeschwindigkeiten. F1-Wagen in Monza erreichen am Ende der Geraden Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h. Aber Sebastian Vettel bewies 2011, dass der wichtigste Faktor das Tempo ist, das ein Wagen zu Beginn einer Geraden drauf hat. Er gewann den Grossen Preis von Italien souverän, obwohl er konstant die langsamste Rundengeschwindigkeit fuhr.

Die Action findet in Monza in drei Schikanen statt: Die Varianten Rettfilio, Roggia und Ascari. An allen drei bremsen die Wagen von über 300 km/h herunter, wobei die Rettfilio die heftigste in der ganzen F1 ist. Hier nähern sich die Wagen mit ihrer absoluten Höchstgeschwindigkeit und müssen auf circa 90 km/h herunterbremsen. Die Schikanen bieten gute Überholmöglichkeiten. Aber der Schlüssel zu einem erfolgreichen Wochenende liegt darin, die Kerbs über die gesamte Distanz des Rennens konstant zu meistern.

Die Tifosi © Ferrari

Der Ort

Der Circuit liegt im Park der Königsvilla, einem riesigen und ausufernden Ort. Hier gibt es viel Sehenswertes zu entdecken, je nachdem durch welches Tor er betreten wird und je nach Laune der Ordner, die für falsche Wegbeschreibungen berüchtigt sind. Es gibt einen Golfplatz, eine internationale Schule, unglaublich reich verzierte Villen, ein sehr exklusives Restaurant und eine Molkerei, noch regulär in Betrieb. Ausserdem gibt es für Neugierige noch die alte Hochgeschwindigkeitsstrecke von Monza zu besichtigen, die zwischen den Bäumen im Wald vor sich hin modert.

Mailand im Süden und der Comer See im Norden bieten Besuchern sehr gegensätzliche Atmosphären, aber die meisten F1-Fans neigen dazu, in Monza oder den umliegenden Vororten zu bleiben. Der Ort (offiziell ist es eine "Stadt", auch wenn es sich nicht danach anfühlt) hat eine merkwürdige Beziehung zu ihrer berühmtesten jährlichen Attraktion. Vielleicht ist sie ein wenig zu vornehm für diese regelmässige Invasion von wilden Motorsportfanatikern. Es sind durchaus schon offizielle Lärmbeschwerden eingereicht worden. Aber gleichzeitig gibt es eine Menge Gelegenheiten, gut zu essen und draussen vor Bars zu sitzen und das Treiben auf den Strassen zu beobachten.

Sergio Pérez in Monza © Rudy Carezzevoli/Getty Images

Die Einwohner haben allerdings nicht ganz Unrecht was den Lärm betrifft: Monza ist ein Power-Circuit. Ein Grossteil der Strecke wird auf Vollgas gefahren. Hier wurden auch die meisten Geschwindigkeitsrekorde der F1 verbucht. Aber die schnellste Strecke zu sein hat auch Nachteile. Bei einer gewöhnlichen F1-Rennlänge von ungefähr 300 Kilometern ist es normalerweise das kürzeste Rennen des Jahres. 2003 wurde hier der Rekord für den kürzesten Grand Prix mit einer Stunde, 14 Minuten und 19,838 Sekunden aufgestellt. Verglichen mit dem Grossen Preis von Singapur, der beinahe die maximalen zwei Stunden erreicht, bekommen die Zuschauer in Monza für ihr Geld relativ wenig geboten. Andererseits besuchen sie Monza, was tatsächlich für Vieles entschädigt.

Für alle Nicht-Ferrari-Fans könnte es dabei in Monza natürlich ziemlich einsam werden. Hier wird rot getragen. Das gilt vor allem auf den Parabolica-Tribünen, die eher den Eindruck eines Fussballstadions als den einer Motorsport-Tribüne vermitteln.

Der legendäre "Temple of Speed" © Getty Images/Red Bull Content Pool

Andere Klassen

Monza pflegt eine stolze Tradition von Ausdauerrennen: Die Sportscars- und GT-Serien machen hier beide Halt. Ausserdem ist es Gastgeber für eine Runde der WTCC-Meisterschaft. Seit den 20er Jahren, als der Kurs gebaut wurde, ist Monza nicht nur vier Rädern, sondern auch Motorrädern eine Heimat gewesen. Einige Jahre hatte Monza aber auch die Gunst der Zweirad-Community verloren, da der Kurs als zu gefährlich galt. Die neuen Asphaltauslaufzonen brachten nun jedoch die World Superbikes zurück. Max Biaggis Superpole und sein Doppelsieg für Aprilia im Jahr 2010, auf dem Weg zum WSB-Titelgewinn, waren echte Publikumsrenner. Monza spielt ausserdem manchmal Gastgeber für die letzten Rennen der Junior-Einsitzer. Lewis Hamilton gewann hier 2006 den GP2-Titel, bevor er sich grösseren Herausforderungen zuwandte.

Wusstet ihr das?

Ab und zu fahren noch immer Rallye-Wagen auf den berühmten alten High-Speed-Bankingabschnitten von Monza. Aber es werden dort schon seit Jahrzehnten keine Rennen mehr veranstaltet. Phil Hill war 1961 der letzte Sieger eines F1-Rennens über den kompletten Monza-Kurs, passenderweise für Ferrari. Interessanterweise tauchte das die brach liegende Banking-Section in John Frankenheimers Grand Prix von 1966 auf, wobei das F1-Feld von "verkleideten" F3-Wagen dargestellt wurde. Phil Hill war ein vielbeschäftigter Mann und spielte die Rolle von Tim Randolph (die meisten Piloten dagegen spielten sich selbst), den Teamkollegen von James Garners Protagonist, fuhr ausserdem das Kameraauto und fungierte als offizieller Rennberater bei den Dreharbeiten.

Max Verstappen in Monza © Dan Istitene/Getty Images