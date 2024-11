Der Schweizer Freestyle-Skier Fabian Bösch hat auf dem Schilthorn eine Serie von Tricks gezeigt, die noch kein Mensch je probiert hat. Hier liest du, wie er auf diese Idee gekommen ist, wie er mit dem grossen Druck umging, wie die Arena entstanden ist – und natürlich siehst du hier auch das Video dieses einzigartigen Projekts.

01 Tour durch den Park

Im Circus Bösch fährt Fabian verschiedene Elemente: auf Bällen, die in Schneevulkanen eingegraben sind; auf einer Schaukel und einer Slackline; er gleitet auf einem Uprail und springt dann auf einen Bounce-Ball; er hängt an einem Trapez und an einem Upside-Down-Rail; oder er lässt im Flug mit den Kanten seiner Ski mit Gas gefüllte Ballone zerplatzen.

02 Von der Idee zum Snowpark

Step 1: Die Idee Die Idee zum Circus Bösch ist in Fabians Kopf entstanden: eine Serie von mehreren kleinen Tricks, aneinandergereiht in einem speziellen Setting, in einer Arena, die ebenso Schneelandschaft wie Zirkus darstellt. Step 2: Neue Möglichkeiten Die Tricks, die Fabian im Circus Bösch zeigt, sind so noch nie gezeigt worden – weil Freestyle-Skier nirgendwo auf der Welt die Möglichkeit dazu haben. Die Firma Helvepark hat den Circus Bösch gebaut. Sven Toller war der Projektleiter und sagt: «Wir hatten so etwas noch nie umgesetzt, diese Elemente waren so noch nie gebaut worden. Und selbst wären wir nie auf diese Idee gekommen. Einzigartig ist auch die Story rundherum: die Kombination der Elemente, wie sie angelegt sind, das Arena-Feeling, die einzigartigen Features mit dem einzigartigen Look.» Step 3: Der Snowpark Helvepark plant, baut und unterhält Snowparks für Skigebiete. Die Firma ist so nischig unterwegs, dass sie sogar einen Teil ihrer Werkzeuge selbst baut. Für das Main Feature in der Mitte der Arena, einen Bigair mit schmalem Absprung, konnte Helvepark vieles berechnen; die Flugbahn, die Airtime oder den Impact. Da waren die Macher sehr sicher, was sie taten. Aber der Circus Bösch war ein Projekt voller Hürden. Gerade bei den Spezialelementen hatte Helvepark keine Anhaltspunkte, weil es diese so noch nie gegeben hatte. Basierend auf Fabians Ideen erstellten sie einen 3D-Plan. Dann bauten sie die Rails, die Trapeze, die Schaukeln. Alles Spezialanfertigungen von Metall- oder Gerüstbauern. Sven sagt: «Der Ausgang war völlig offen. Aber mein Bauchgefühl und das Bauchgefühl der Shaper sagten uns: Das kann klappen.» Im Schnee bauten fünf Leute rund zwei Wochen lang an der Zirkusarena. Sven erinnert sich: «Wir haben so viel gelernt bei diesem Projekt: Wie reagieren Bounce-Balls im Schnee, wie funktioniert ein Upside-Down-Rail, wie nahe muss ein Trapez am Sprung platziert sein? Wie Fabian dann alles gefahren ist, mit jedem Versuch präziser, das war eindrücklich.»

Die Idee zu Circus Bösch © Red Bull Das Team von Helvepark macht's möglich © Jan Cadosch Der Aufbau des Snowparks © Jan Cadosch

03 Vom Training zur Landung

Fabian begann in der Turnhalle. Er arbeitet seit jeher mit Bounce-Balls. Darum wusste er, wie sie reagieren und konnte sich ungefähr vorstellen, wie sich das mit Skiern anfühlen würde. Bei allen Elementen war es für Fabian ein ewiges Abwägen: Wie stehen meinen Chancen? Kann das überhaupt funktionieren?

Irgendwann probierte er einige Tricks im Schnee. Er sagt: «Ab diesem Moment wusste ich: Das kann klappen.»

Zehn Tage hatte Fabian am Berg Zeit, die Tricks im Schnee zu stehen. Wegen des schlechten Wetters wurden daraus drei Tage. Zwölf Tricks in drei Tagen, zwölf nie gezeigte Tricks. Das war knapp.

1 Min Fabian Bösch fährt kopfüber auf einem Rail Freestyle-Skier Fabian Bösch probiert einen neuen Trick, wo er kopfüber auf einem Rail fährt. Nach mehreren gescheiterten Versuchen meistert er diesen einzigartigen Trick.

1 Min Fabian mit Ski auf dem Trapez Freestyle-Skier Fabian Bösch probiert einen neuen Trick, bei dem er einen Front Flip mithilfe eines Trapez ausführt. Nach mehreren gescheiterten Versuchen meistert er diesen einzigartigen Trick.

1 Min Fabian zeigt seine Tricks auf der Slackline Freestyle-Skier Fabian Bösch probiert einen neuen Trick, bei dem er mit einem Ski über eine Slackline slided. Nach mehreren gescheiterten Versuchen meistert er diesen einzigartigen Trick.

Die grösste Herausforderung für Fabian war die Ungewissheit. Er hatte ein Gefühl, ein positives. Aber ob wirklich alles klappen würde, blieb bis zum letzten Tag unklar. Fabian sagt: «Die Shaper fragten mich zum Beispiel: ‹Wie sollen wir dir diesen Trick aufstellen?› Und ich als Athlet wusste das genauso wenig wie alle anderen auch. Wir mussten permanent abwägen. Zudem wirft es dich Stunden oder Tage zurück, wenn du falsche Entscheidungen triffst. Das war intensiv.»

Gröbere Stürze hatte Fabian keine. Aber ein solcher wäre vielleicht nicht mal das grösste Problem gewesen. Fabian erinnert sich: «Was wirklich anhängt, sind die kleinen Stürze. Wenn du 30-mal anfährst und 30-mal scheiterst. Das spürst du unter Umständen viel mehr als ein grosser Crash.»

Mental waren es genau diese kleinen Stürze, die Fabian zusetzten. Er sagt, dass der Circus Bösch für ihn ebenso anstrengend war wie die Teilnahme an Olympia: «Aber an einem Contest bist du alleine. Wenn du Fehler machst, nervt das nur dich selbst. Beim Circus Bösch standen 20 Leute am Berg. Und sie alle wollten, dass ich diese Tricks stehe. Da will man niemanden enttäuschen.»

Diesen Druck spürte auch Sven von Helvepark: «Mich hat es fasziniert, wie Fabian mit diesem Druck umgegangen ist und all seine Tricks in den Schnee brachte.»

04 Fabian Bösch

Fabian Bösch ist am 6. Juli 1997 in Engelberg zur Welt gekommen. Heute ist er einer der besten Freestyle-Skier der Welt. Er ist Weltmeister im Slopestyle, er ist Weltmeister im Big Air, und er hat an Gold an den X Games gewonnen.

In den kommenden zwei Jahren will sich Fabian auf Contests konzentrieren. Mit Fokus auf Olympia 2026 in Italien.

Daneben will Fabian weitere Ideen umsetzen, wie er sagt:

Fabian Bösch im Porträt © Jan Cadosch Als Athlet bin ich sehr dankbar, dass ich solche Projekte machen darf und hoffe, dass wieder einmal eines auf mich zukommt. Eines, bei dem ich Bewegungsabläufe und Tricks erforschen kann. Fabian Bösch