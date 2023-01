Claire Danson und Natascha Badmann: „Zum Fliegen braucht es keine Beine“

Claire Danson: Ich war beeindruckt, wie positiv sie trotz allem, was passiert war, geblieben ist. Es ist immer gut, mit jemandem zu sprechen, der nachvollziehen kann, was man selbst durchgemacht hat. Und was man immer noch durchmacht.

Natascha Badmann: Was ich an dir besonders mag, ist, dass du deine Herausforderungen mit einem guten Sinn für Humor angehst. Das ist angenehm in einer Welt, in der so viele Menschen alles schwarz sehen und sich über jede Kleinigkeit aufregen. Was mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist, als wir im Kajak saßen. Ich habe dir gesagt: „Ich habe einen nassen Hintern. Mir ist kalt.“ Und du hast geantwortet: „Meiner muss es sicher auch sein, aber ich kann ihn nicht spüren!“ Es tut gut, über solche Situationen lachen zu können.