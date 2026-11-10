Ein guter Snowboard-Run lebt vom Flow: Der Speed aus der Landung trägt in den nächsten Turn, die Linie öffnet den Absprung, das richtige Timing macht aus einzelnen Tricks eine runde Sache. Doch was, wenn zwischen Start und Ziel zehn Features warten, die alle anders gefahren werden müssen? Dann wird jeder Übergang zur eigenen Challenge, es ist ein schmaler Grat zwischen Jubeln und Scheitern. Am Kreischberg stellt sich Snowboard-Pro Clemens Millauer genau dieser Aufgabe. Auf einem eigens gebauten Kurs verbindet der österreichische Snowboarder Balance Beams, Rails, Wallrides, Transfers und Jumps zu einem einzigen Run. Dabei geht es nicht nur darum, jeden Trick zu landen, sondern nach jedem Feature die Kontrolle zu behalten und den Flow bis zum Schluss weiterzutragen.

Ein schmaler Grat – zwischen einem perfect run und dem Scheitern © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Quotation "Als ich den Kurs das erste Mal gefahren bin, habe ich sofort gemerkt: Das wird eine riesige Herausforderung." Clemens Millauer

30 Versuche. Ein Run: Hinter wenigen Minuten Video stehen zehn Tage Aufbau, unzählige Stunden Arbeit der Shape-Crew, Trial-and-Error - und die zahlreichen Versuche von Clemens Millauer. Am Ende zählt nur der eine Run. "Als ich den Kurs das erste Mal gefahren bin, habe ich sofort gemerkt: Das wird eine riesige Herausforderung. Ich war schon ein wenig nervös, dass ich mir zu viel vorgenommen hatte," erklärt Clemens Millauer. "Wenn man so einen langen Kurs mit zehn ganz unterschiedlichen Hindernissen fährt, muss jedes einzelne sitzen. Wenn ich nur eines nicht ganz sauber schaffe, dann leidet der ganze restliche Run darunter".

Clemens Millauer tackles 10 obstacles on his snowboard © Sam Strauss/Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Markus Berger / Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Markus Berger / Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Markus Berger / Red Bull Content Pool Die Challenge: Alle Hindernisse in einem Run miteinander zu verbinden © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Clemens Millauer - Ein schmaler Grat © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Ein schmaler Grat – zwischen einem perfect run und dem Scheitern © Sam Strauss / Red Bull Content Pool

01 Aller guten Dinge sind 10

Zehn Features, ein Kurs und nur eine Mission: von oben bis unten durchkommen - ohne Fehler. Der österreichische Snowboarder und Olympionike Clemens Millauer ist bekannt für kreative und außergewöhnliche Videos und Filmprojekte. Für sein neuestes Unterfangen stellte sich der Red Bull Rider Ende der vergangenen Wintersaison am Kreischberg einer ganz besonderen Herausforderung. 30 Versuche, zehn völlig unterschiedliche Features und ein eigens für das Projekt gebauter Hindernisparcours im Stil von Ninja Warrior verlangten Clemens Millauer alles ab.

02 Vom Reißbrett auf den Schnee

Dass dieser Kurs überhaupt so wie von Clemens Millauer konzipiert Gestalt annehmen konnte, war eine besondere Challenge. Denn Gefälle, Übergänge und Geschwindigkeit müssen so zusammenspielen, dass die zehn Hindernisse nicht nur einzeln funktionieren, sondern als zusammenhängende Strecke. Charles Beckinsale und sein Shape-Team arbeiteten rund zehn Tage lang am Aufbau, testeten die Features und passten sie an. Regen und warme Frühjahrsbedingungen machten die Arbeit am Kreischberg noch schwieriger. Direkt vor dem ersten Drehtag legte die Crew noch eine 18-Stunden-Schicht ein.

Snowboard-Mastermind Clemens Millauer © Markus Berger / Red Bull Content Pool Quotation "Es ist schon ein echt verrücktes Gefühl, wenn auf einmal das, was du gezeichnet hast, real wird.“ Clemens Millauer

Als Clemens Millauer sah, wie seine Ideen und Skizzen im Schnee Gestalt angenommen hatten, war das ein ganz besonderer Moment: "Es ist schon ein echt verrücktes Gefühl, wenn auf einmal das, was du gezeichnet hast, real wird.“ Danach begann die eigentliche Arbeit – auf dem Snowboard.

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10 Features – und jedes eine Challenge für sich

Herausforderung hoch 10: Es ging nicht nur darum, jedes Feature für sich zu schaffen. Sondern es war auch essentiell, mit der richtigen Geschwindigkeit und einer sauberen Linie ins nächste Feature zu kommen. Jeder Trick und jede Landung gaben vor, was danach noch möglich war. Ein Fehler und der ganze Run begann wieder von vorne. Feature für Feature fand Clemens die richtige Linie, Geschwindigkeit und das nötige Timing. Am Kicker musste Clemens Millauer von den Balance Beams und dem High Rail kommend das Gap schaffen. Gleichzeitig durfte er nicht zu viel Speed mitnehmen, denn gleich danach wartete der Double Wall Ride. "Dieser machte mir echt zu schaffen. In meinem Leben bin ich so etwas noch nicht gefahren“, betonte Millauer beim Track Walk. Beim Wallride musste das Tempo perfekt dosiert sein, um die passende Linie fahren zu können. Rund 20 Versuche brauchte der Snowboard-Pro, bis alles passte.

Die Challenge: Alle Hindernisse in einem Run miteinander zu verbinden © Sam Strauss / Red Bull Content Pool

"Dann hat es auf einmal Klick gemacht. Ich bin einmal über die Wall drüber gekommen und habe das Feeling mehr und mehr gekriegt.“ Doch damit war erst ein Hindernis geschafft. Gleich danach ging es aufs Double-Rail-Würfelpad. Der Übergang ist heikel, er durfte weder nach unten noch seitlich abrutschen. Auf dem Rainbow Rail wurde ihm die Höhe besonders bewusst. Rund acht Meter lag das Feature über dem Boden. Clemens Millauer wusste, um was es geht: „Voll Speed. Speed ist Key.“ Beim letzten Hindernis waren die Nerven nochmals extrem angespannt. Die Landung auf dem Würfel war noch das i-Tüpfelchen hinter der einzigartigen Challenge.