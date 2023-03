Red Bull Cliff Diving – In Luzern selbst mit VR eintauchen

Cliff Diving ist eine der spektakulärsten Extremsportarten der Welt. Aus schwindelerregenden Höhen springen die Athleten mit halsbrecherischen Rotationen in Gewässer natürlicher Buchten. Dabei springen oder eher fliegen sie aus einer Höhe von bis zu 27 Metern in Seen oder den Ozean. Unfassbar und beeindruckend, welch Präzision diese Profi-Sportler dabei benötigen.

Die Live-Event Serie wurde von Red Bull ins Leben gerufen und begeistern die staunenden Zuschauer weltweit. Auch in Sisikon in der Schweiz findet regelmässig ein solcher Event statt.

Es ist eine faszinierende Disziplin, die Mut, Stärke und Können erfordert. Der Moment nach dem Absprung lässt die Menge den Atem anhalten. Wird der Athlet die Rotation fertigbringen, bevor der lebensgefährliche Aufprall naht? Man muss es gesehen oder erlebt haben, um wirklich zu verstehen, in welchen Dimensionen die Athleten den menschlichen Körper an seine Grenzen bringen.

. Wie fühlt es sich an, aus 27 Metern in die Tiefe zu springen? Wie ist es, in der Luft zu schweben und mit unglaublicher Präzision ins Wasser zu tauchen?

Ob du nun ein begeisterter Fan bist oder einfach nur neugierig - im Verkehrshaus in Luzern findest du ein Erlebnis, was näher am echten Springen von einer Klippe nicht sein könnte.

Wer also schon immer mal davon geträumt hat, beim Cliff Diving selbst am Absprung zu springen, sollte unbedingt die Gelegenheit nutzen, die Ausstellung von Red Bull zu besuchen. Mit der VR-Brille lässt sich das Gefühl von Freiheit, Schwerelosigkeit und Adrenalin erleben – ohne dabei tatsächlich die Gefahr eingehen zu müssen.

