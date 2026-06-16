Das Geheimnis von Shattered Veil in Call of Duty: Black Ops 6 Zombies

Nach Liberty Falls , der Zitadelle der Toten, Terminus und The Tomb (Die Gruft) sind wir zurück mit einem neuen Guide für Shattered Veil. Neue Karte heisst neue Mechaniken und vor allem ein neues Geheimnis zum Entschlüsseln. Shattered Veil in Call of Duty: Black Ops 6 Zombies überzeugt mit seiner ätherischen Atmosphäre, albtraumhaften Gegnern und einem vielschichtigen Geheimnis. Wie immer reicht es nicht, nur zu überleben: Ihr müsst verstehen, suchen, experimentieren… und manchmal scheitern, um ein Experte in Call of Duty zu werden.

In diesem ausführlichen Guide helfen wir euch, den Schleier zu durchbrechen, die Ray Gun Mark II freizuschalten, die liminalen Rätsel zu lösen und den furchtbaren Z-Rex zu besiegen. Wenn ihr bereit seid, die Herausforderung anzunehmen (und dabei ein paar Runden zu verheizen), folgt dem Guide – inspiriert von der hervorragenden Arbeit von BattlefrontFR!

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01 Spawn

Eines der ersten Dinge, die ihr beim Spawnen auf der Map tun solltet: Dreht euch um und holt den Tomahawk vom Baumstamm – ihr werdet sie später brauchen.

Schiesst ausserdem auf alle weissen Kisten, die ihr seht. Sie geben euch zusätzliche Materialien und vor allem eine Bombe (sie erscheint zufällig in einer der weissen Kisten).

02 Erhalt der Ray Gun Mark II

Die Ray Gun ist die wichtigste Waffe auf Shattered Veil © Activision

Um die Ray Gun zu erhalten, müsst ihr drei Elemente beschaffen:

1. Die Diskette

Wartet bis zur 10. Welle und geht dann in den Keller der Map in die Hauptrechner-Kammer. Ein Zombie mit violetten Augen namens Labortechniker erscheint in der Zone. Sobald ihr ihn erledigt habt, droppt er die Diskette.

2. Das Passwort

Wenn ihr die Diskette habt, geht zum östlichen Vestibül. In diesem Raum gibt es einen Computer, mit dem ihr interagieren könnt. Sobald ihr das getan habt, wird sein Bildschirm rot. Nach ein paar Sekunden druckt ein Drucker direkt daneben ein Blatt aus. Untersucht es und merkt euch das Wort in Grossbuchstaben darauf (es ist nicht immer dasselbe, je nach Partie können folgende Wörter erscheinen: YETI, MOTH, CRAB, WORM).

3. Der Code

Begebt euch dann zum Kinderzimmer und findet die Tafel mit Buchstaben (neben PHD Flopper). Ihr müsst diese Tafel nutzen, um einen 4-stelligen Code aus den 4 Buchstaben eures Wortes zu ermitteln. Das heisst: Für jeden Buchstaben eures Wortes sucht ihr die Gruppe, in der er sich auf der Tafel befindet. Jede Buchstabengruppe enthält eine bestimmte Anzahl Buchstaben – und diese Zahl entspricht eurem Code-Ziffer.

Beispiel: Wenn das Wort YETI ist, sucht ihr die Gruppe mit dem Y, also OUY, die 3 Buchstaben enthält. Für das E steht der Buchstabe allein auf der Tafel, also 1. Das T ist in der Gruppe BCDSTVWXZ, also 9 Buchstaben. Und das I ist in der Gruppe AI, also 2 Buchstaben. Somit lautet der Code 3192.

Der Code der Tafel von Shattered Veil © Activision

Beachtet, dass die Tafel von Partie zu Partie unterschiedlich ist – ihr werdet also nicht unbedingt die gleichen Buchstabengruppen wie in diesem Beispiel finden.

Sobald ihr den Code habt, begebt euch zum Servicetunnel. Dort gibt es eine Zelle mit einem Doppelghast. Gebt euren Code auf dem Tastenfeld der Zelle ein, um den Doppelghast zu befreien. Sammelt dann den Arm ein, den er nach seiner Eliminierung zurücklässt.

Letzter Schritt: Ab ins Waffenarsenal ganz unten im Keller. Dort erwartet euch eine Vitrine mit der Ray Gun. Betätigt den Schalter auf eurer rechten Seite – und die Ray Gun ist endlich zugänglich.

03 Verbesserung der Ray Gun Mark II

Um die Ray Gun zu verbessern, müsst ihr Behälter sammeln (einen pro Variante, also 3). Ihr könnt sie in beliebiger Reihenfolge erhalten und die Variante jederzeit wechseln.

1. Behälter

Für diesen Behälter müsst ihr auf blaue Kristalle schiessen, die überall in der Höhe im Level verteilt sind. Hier ihre Positionen:

Im östlichen Vestibül, im Raum mit dem Drucker, ganz oben im Raum.

Im Servicetunnel, an der Decke, hinten gegenüber der Munitionskiste.

Auf einem Dach auf mittlerer Höhe des Anwesens, vom südwestlichen Balkon aus (in der Nähe von PHD).

Im Wintergarten im 1. Stock (unweit des Perks Quick Revive).

2. Behälter

Für diesen Behälter braucht ihr eine spezielle LT-53-Kazimir-Granate. Ihr findet eine im Servicetunnel in den Trümmern neben den Überresten eines LKWs.

Sobald ihr die Granate habt, begebt euch hinter den Perk Double Tap, ausserhalb des Anwesens. Vor euch befindet sich ein Loch in einer Wand – werft dort eure Granate hinein, damit sie den Behälter zu euch zieht.

Behälter mit der LT-53-Kazimir-Granate holen © Activision

3. Behälter

Für den 3. Behälter braucht ihr mindestens 3 Tomahawks. Eine befindet sich im Startbereich (die ihr bereits eingesammelt habt, wenn ihr unserem Guide gefolgt seid), eine neben dem Bett im Kinderzimmer und eine rechts vom Pack-a-Punch.

Sobald eure Äxte ausgerüstet sind, geht in die Hauptrechner-Kammer. Links vom Crafting-Tisch steht ein grosser schwarzer Buchstabe an der Wand (A oder B) – merkt ihn euch. Begebt euch nun zur Zelle, wo der Doppelghast war. Links davon seht ihr im Hintergrund Rohre mit Ventilen und die Buchstaben A und B gross markiert. Werft einen Tomahawk auf die beiden roten Ventile links, dann auf das dritte Ventil, das eurem Buchstaben entspricht. Dampf muss aus den Ventilen austreten, damit der Schritt zählt.

Kehrt dann in die Hauptrechner-Kammer zurück, an die Stelle, wo der Buchstabe an der Wand stand. Daneben befindet sich ein grosser Glas-Zylinder – werft einen Sprengstoff darauf, um ihn zu öffnen und den letzten Behälter zu erhalten.

04 Blaue Variante / W der Ray Gun MK II

Die blaue Variante lässt die Ray Gun in 3er-Salven feuern, die Zombies durchschlagen und sie in Brand setzen können

Um diese Variante zu erhalten, begebt euch zum Henge von Shem, direkt gegenüber dem grünen Perk Speed Cola, und setzt einen der Behälter in eine gelbe Maschine ein. Dadurch erscheint ein Scheusal am Fuss der Treppe. Tötet sie nicht! Stattdessen müsst ihr dafür sorgen, dass sie ihren Laser auf die kleinen Felsen um sie herum abfeuert. Sobald der Laser die Felsen getroffen hat, leuchten sie blau – jetzt müsst ihr das Scheusal dazu bringen, auf diese Felsen zu stürmen, damit sie in die Luft steigen. Wiederholt diesen Zyklus bei 3 verschiedenen Felsen.

Maschine für die blaue Variante von Shattered Veil © BattlefrontFR

Sobald das erledigt ist, stirbt das Scheusal und ihr müsst das violette Portal in der Mitte der Zone gegen spawnende Vermine verteidigen, bis es sich füllt.

Ist das Portal gefüllt und geschlossen, holt den geladenen Behälter. Geht dann zum Versorgungsdepot und startet die Montage der Variante W des Ray Gun an der speziellen Werkbank.

05 Gelbe Variante / R der Ray Gun MK II

Die gelbe Variante feuert im Einzelschuss und kann Zombies vergiften.

Um sie zu erhalten, müsst ihr 4 Samen finden, die in Knollen stecken, welche ihr mit Sprengstoff zerstören müsst. Die Knollen befinden sich an verschiedenen Orten der Map:

Am Gartenteich, neben einem Bogen links der GS-45.

Am Gartenteich, rechts einer Treppe neben einer Steinbank unter einem Bogen.

Im Wintergarten, rechts des Brunnens beim Perk Quick Revive.

Beim Henge von Shem, auf einem Vorsprung neben der Treppe unweit des Perks Speed Cola.

Am Hinterhof-Patio, unterhalb des Perks Double Tap, rechts der Munitionskiste.

Am Westbalkon, in der Nähe der Mystery Box am Fuss eines Baumes.

Am Südwestbalkon links der Map, links der Mystery Box.

Im Innenhof, links des Haupteingangs des Anwesens, vor 3 Fässern.

Im Innenhof, neben einem kleinen Gebäude links der Werkbank.

Sobald ihr die 4 Samen habt, begebt euch ins Gewächshaus neben dem Perk Quick Revive. Setzt einen leeren Behälter in eine Maschine ein, pflanzt die Samen in die gelben Inkubatoren und verteidigt sie gegen anrückende Zombies.

Der Inkubator für die Samen der gelben Variante © Activision

Wenn die Samen gewachsen sind, holt den Behälter und kehrt zum Startpunkt zurück – dort steht die gelbe Maschine, um eure Ray Gun zur Variante R zu verbessern.

06 Violette Variante / P der Ray Gun MK II

Die violette Variante feuert mehrere Projektile auf kurze Distanz. Bestimmte eliminierte Zombies hinterlassen eine Markierung am Boden, die euch temporär unverwundbar macht, wenn ihr darauf steht.

Für diese Variante müsst ihr 2 Reflektoren von Brunnen einsammeln (Interaktionstaste drücken):

Am Südwestbalkon aussen, direkt hinter PHD Flopper.

Im Wintergarten, rechts des Perks Quick Revive.

Falls ihr es noch nicht getan habt, zerschlagt die weissen Kisten auf der gesamten Karte, um eine Benzinbombe zu finden. Damit begebt euch in den Servicetunnel und platziert sie auf den Trümmern links der Stufe-3-Waffenarsenal-Station. Sie sprengt eine Wand und öffnet einen Weg zu einem geheimen Raum mit einer grossen Schlangenstatue in der Mitte.

Platziert den Behälter in der Maschine – ein grosser blauer Lichtstrahl erscheint. Setzt den ersten Reflektor dort ein, wo der blaue Lichtstrahl des Kristalls auftrifft. Schlagt dann darauf, um den Strahl nach rechts zu lenken. Positioniert den zweiten Reflektor links des Generators gegenüber und richtet ihn ebenfalls nach rechts aus. Der Strahl muss die Doppelghast-Statue treffen. Schlagt auf den Kristall, um einen Lichtimpuls auszulösen, der die Statue aktiviert und den Doppelghast erweckt, den ihr töten müsst.

Das Rätsel der Reflektoren für die violette Variante © Activision

Geht für die zweite Statue genauso vor: Richtet den ersten Reflektor zur Raummitte. Holt den zweiten und nutzt einen Servicetunnel zum 1. Stock, um ihn oben zu platzieren, nach rechts ausgerichtet.

Für die dritte Statue genügt es, den ersten Reflektor nach links auszurichten – der zweite wird diesmal nicht benötigt. Die Aktivierung dieser letzten Statue lässt einen deutlich stärkeren Doppelghast erscheinen.

Nach all diesen Schritten holt den Behälter und geht zu den Quartieren des Direktors, um ihn an der gelben Verbesserungswerkbank einzusetzen und die violette Variante zu erhalten.

Hinweis: Wenn ihr die Variante wechseln wollt, begebt euch einfach zu den verschiedenen Werkbänken, an denen ihr eure Ray Gun zuvor verbessert habt.

Violettes Ritual

Jetzt, wo ihr die Varianten der Ray Gun habt, könnt ihr die Rituale durchführen. Für jede Ritualfarbe müsst ihr die entsprechende Ray-Gun-Variante verwenden – hier also die Variante P.

Begebt euch in den Empfangssaal neben dem Aufzug. Dort seht ihr ein grosses Gemälde. Aktiviert die Maschine daneben und eliminiert die spawnenden Zombies mit der Ray Gun Variante P (violett), um das Gemälde zu öffnen (violettes Portal). Geht hindurch – ihr gelangt in eine geheime Zone. Sammelt dort die Flasche mit Ritualelixier ein, die auf der rechten Ecke des grossen Tisches steht.

Das Elixir für das violette Ritual von Shattered Veil © BattlefrontFR

Anschliessend müsst ihr das Elixier in drei Kelche giessen, die über die Karte verteilt sind:

In der Abfüllkammer, auf einem kleinen Tisch neben der Treppe.

Auf dem Belvédère, rechts einer grünen Kiste neben einer Leiche.

Am Gartenteich, unter einem Bogen, rechts auf der Steinbank.

Jedes Mal erscheint ein Uralter Schüler (Elder Disciple). Jeder eliminierte Schüler lässt Zahlen an den Wänden des Empfangssaals erscheinen. Merkt sie euch von links nach rechts. Geht dann zum Raum der Todeswahrnehmung (Death Perception) und findet den blauen Tresor, den ihr mit den zuvor gesehenen Zahlen öffnet. Darin befindet sich eine Holzskulptur, mit der ihr das Ritual starten könnt.

Zurück im Gemälde-Portal legt ihr die Skulptur auf einen Altar in der Raummitte – das sperrt euch ein und startet einen Bosskampf. Zerbrecht den Schild des Bosses mit eurer Ray Gun Variante P und eliminiert ihn. Sammelt die Skulptur auf dem Altar ein – Ritual abgeschlossen.

Gelbes Ritual

Rüstet euch mit der Variante R (gelb) der Ray Gun aus.

Ab in die Bibliothek – aktiviert die Maschine links des grossen Gemäldes. Eliminiert die spawnenden Zombies mit der Ray Gun Variante R, um das Gemälde zu öffnen (gelbes Portal). Geht hindurch und wieder hinaus. Sobald ihr draussen seid, müsst ihr Objekte finden, die nur unter der Äthertarnung sichtbar sind – erkennbar an ihrem blauen Schimmer. Hier ihre Standorte:

Im Raum links des Vestibüls, im Kamin.

Auf einem Möbelstück im Obergeschoss des Vestibüls.

Auf dem Schreibtisch links der Bartheke im Belvédère.

Auf dem Sofa gegenüber dem gelben Portal.

Auf einem Möbelstück im Raum mit dem grossen Gemälde in der Studie.

Im Kamin links des Aufzugs.

Danach seht ihr weiss leuchtende Bücher in der Bibliothek. Aktiviert sie in folgender Reihenfolge: schräge 6, dann Kreis mit Balken, und schliesslich die drei kleinen Kreise. Das öffnet einen Durchgang links, in dem ihr den Inspektionsbericht des Kernkraftwerks einsammeln könnt.

Der Geheimgang des Bücherrätsels von Shattered Veil © BattlefrontFR

Kehrt ins gelbe Portal zurück und legt den Bericht auf den Altar, um einen Bosskampf auszulösen. Zerbrecht den Schild des Bosses mit eurer Ray Gun Variante P und eliminiert ihn. Sammelt die Skulptur auf dem Altar ein – Ritual abgeschlossen.

Blaues Ritual

Rüstet euch mit der Variante W (blau) der Ray Gun aus.

Holt zuerst die Wandleuchte im Empfangssaal aus einem Karton direkt gegenüber dem Perk Double Tap. Dann geht in den Grossen Saal und platziert die Wandleuchte rechts des Perks Juggernog an der Stelle, wo sie abgerissen wurde. Die beiden Wandleuchten blinken nun abwechselnd – ihr müsst die Sequenz durch Interaktion wiederholen. Es ist ein Gedächtnisspiel.

Sobald das geschafft ist, öffnet sich ein Geheimgang. Geht hinunter und aktiviert die Maschine am Fuss der Treppe neben dem grossen Gemälde. Es spawnen Zombies, die ihr mit der Variante W der Ray Gun töten müsst, um das Gemälde zu öffnen. Geht erneut hindurch.

Jetzt braucht ihr eine Glocke, die ihr in einer der Vitrinen in der Studie finden könnt:

Links eines Computers, links der Wandwaffe.

Rechts der Wandwaffe auf mittlerer Höhe.

Rechts der Wandwaffe Richtung Boden.

In einer Vitrine rechts einer Öffnung und links eines Tuchs.

Ihr müsst die Scheiben einschlagen, um die Glocke zu holen.

Geht dann ins Obergeschoss des Grossen Saals und legt die Glocke auf die Bartheke. Steigt direkt darunter, immer noch im Grossen Saal, um den Elementar-Modus Putrefaktion (Brain Rot) an der Arsenal-Maschine auf eure Hauptwaffe zu aktivieren. Lockt einen Zombie zur Bar, um ihn mit eurer Waffe zu verwandeln, und interagiert mit der Glocke. Der verwandelte Zombie geht hinter die Bar und gibt euch einen Metallflachmann.

Verwandelt den Zombie, damit er hinter die Bar geht © Activision

Geht zurück durch das blaue Gemälde-Portal und legt den Metallflachmann auf den Altar. Es erscheint ein Boss. Zerbrecht seinen Schild mit eurer Ray Gun Variante W und eliminiert ihn. Sammelt die Skulptur auf dem Altar ein – Ritual abgeschlossen.

Kampf gegen den Boss

Jetzt müsst ihr nur noch den Boss besiegen. Bereitet euch gut vor: Füllt eure Munition auf, verbessert eure Hauptwaffe maximal (für den Fall, dass euch die Munition der Ray Gun ausgeht) und nutzt die Variante W (blau), denn sie ist am effektivsten gegen diesen Boss. Der Kampfhubschrauber ist ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl, da er dem Boss grossen Schaden zufügt und gleichzeitig die Zone sichert. Fans epischer Call-of-Duty-Momente wissen: Geduld zahlt sich aus.

Um den Kampf zu starten, begebt euch in den Keller in die Hauptrechner-Kammer und interagiert mit der Konsole vor SAM.

Der Boss ist ein riesiger Zombie-T-Rex (der Z-Rex). Haltet während des gesamten Kampfes guten Abstand zum Dinosaurier – sonst frisst er euch, was enorm viel Schaden verursacht. Meidet ausserdem die Giftpfützen am Boden, die euch Schaden zufügen und verlangsamen.

Seine Augen sind seine Schwachstellen. Sobald ihr giftige Zombies an ihm hängen seht, schiesst auf sie – das verursacht massiven Schaden. Je weiter die Wellen voranschreiten, desto aggressiver werden sowohl die begleitenden Zombies als auch der T-Rex selbst.

Den Z-Rex von Shattered Veil besiegen © Activision

Sobald der Boss besiegt ist – gut gemacht, ihr habt das Geheimnis von Shattered Veil gelöst!

Wir hoffen von Herzen, dass euch dieser Guide geholfen hat, das Geheimnis von Shattered Veil zu lüften. Wir haben unser Bestes getan, um euch klare und detaillierte Erklärungen zu bieten, damit ihr bei den kniffligsten Schritten nicht steckenbleibt. Falls euer erster Versuch nicht von Erfolg gekrönt ist – gebt nicht auf! Mit etwas Geduld und Ausdauer werdet ihr die Mechaniken der Karte meistern und mühelos die höchsten Runden im Zombies-Modus von Black Ops 6 erreichen. Weitere Gaming-Guides und Highlights findet ihr im Red Bull Gaming Hub .