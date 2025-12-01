Call of Duty: Black Ops 7 Zombies: das Geheimnis von Ashes of the Damned

Nach Terminus, Zitadelle der Toten, Liberty Falls und The Tomb ist es Zeit, einen kleinen Abstecher in das brandneue Call of Duty: Black Ops 7 zu machen, um die Geheimnisse des Zombies-Modus zu entdecken. Heute steht Ashes of the Damned auf dem Programm. Wir empfehlen euch, dieses Geheimnis in der Gruppe zu lösen, aber wenn ihr das Aim von Gotaga habt, könnt ihr das Abenteuer auch solo wagen. Folgt dem Leitfaden.

Bevor wir in die Action eintauchen, ein grosses Dankeschön an Flapix für seine Videos, ohne die wir Jahre auf der Map verbracht hätten.

01 Aktiviert den Pack-A-Punch und holt euch den Nekrofluid-Handschuh

Wir beginnen mit etwas Klassischem, denn zuallererst müsst ihr den Pack-A-Punch aktivieren. Dafür folgt ihr den verschiedenen Zielen auf dem Bildschirm, schaltet den Strom ein und baut den Pack-A-Punch hinter Tessie (dem Auto). Dann begebt euch ins Diner. Im Verlauf der Runde erscheint ein Koch hinter der Gobble-Gum-Maschine. Sobald ihr ihn getötet habt, lässt er einen Schlüssel fallen, den ihr benutzen könnt, um mit dem Gefrierschrank zu interagieren. Geht hin und holt euch den Kadaver der Abomination.

Danach müsst ihr Tessie zur Ashwood-Werkstatt bringen und die Werkbank benutzen, um sie zu verbessern.

Für diese Hauptquest benötigen wir auch den Nekrofluid-Handschuh. Um ihn zu bekommen, müsst ihr (mindestens) Runde 8 erreichen und gegen einen Über-Klaus antreten. Dieser erscheint in der Nähe der Tür zum Blackwater Lake. Tötet ihr ihn, lässt er einen Stabilisierungs-Chip fallen; nehmt ihn und geht nach Ashwood. Nicht weit vom Marktplatz könnt ihr die Tür eines Hauses entriegeln und Klaus befreien. Installiert dazu den Stabilisierungs-Chip am Schloss und werft 2 Betäubungsgranaten auf den Mann, um ihn zu wecken. Achtung: Ihr müsst sie nacheinander und in seiner Nähe werfen. Wenn kleine Sterne um seinen Kopf kreisen, hat es geklappt.

Begebt euch anschliessend zum Zarya-Kosmodrom. Mit der Klaus-Fernbedienung könnt ihr ihn zu einem Panel führen, das sich unten im Gebiet befindet.

Hier müsst ihr Klaus hinbringen © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Unser Kumpel gibt der Konsole einen Tritt, und wir können dann interagieren, um den Äther-Tank zu holen, der sich vor uns befindet. Danach müsst ihr ihn füllen, über drei Generatoren, die auf der Map verteilt sind.

Dafür geht ihr am besten nach Blackwater, dann Ashwood und schliesslich zur Vandorn-Farm. Achtung: Es gibt ein Zeitlimit, also macht keinen Unsinn.

Danach stellt ihr euch im Keller der Farm neben den Würfel. Wenn dessen Seiten grün aufleuchten, ist alles in Ordnung.

Danach benutzt ihr das Jump Pad, um zurückzufliegen. Während des Flugs seht ihr drei leuchtend rote Symbole auf dem Dach des Hauses, des Silos und der Scheune. Das ist eine kleine Rätselaufgabe: Setzt die passenden Symbole auf die Seiten des Würfels und bestätigt, indem ihr mit dem Auge interagiert. Voilà, ihr könnt den Nekrofluid-Handschuh einsammeln.

Es folgt eine Confinement-Phase, in der ihr auf die Orbs schiessen müsst, die sich um euch herum befinden. Ladet danach nach, um sie aufzusaugen, und ihr erhaltet die Wunderwaffe.

02 Die Alchemie-Phase

Jetzt, wo die Voraussetzungen hinter uns liegen, können wir zu den “echten” Schritten übergehen.

Für den ersten müssen wir den Fuss eines Zombies einsammeln, der in der Scheune neben dem Bauernhof hängt. Genauer gesagt müsst ihr ihm einen Tomahawk ins rechte Schienbein werfen. Danach werft ihr einen Molotow auf den Fuss und nehmt ihn an euch.

Nächster Schritt: Mit Tessie geht ihr in die Zwischenzonen und schiesst Abomination-Strahlen auf die violetten Knollen. Holt euch anschliessend die Kadaverstücke der Horde.

Danach tötet ihr einen Schlächter mittels einer Sägenfalle, um seine Augen zu looten. Ab Runde 16 nutzt ihr den Strahl des Autos, um Zursa (einen Bären) zu erledigen und das Mysteriöse Glied zu bekommen.

Ein Spieler untersucht ein Küchenmöbel, einen der möglichen Spawnpunkte der Witwenlaterne in Call of Duty: Black Ops 7 Zombies.

Holt euch die Witwenlaterne © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Ihr braucht ausserdem einen Topf, der in einer Hütte am Blackwater Lake gefunden werden kann. Diesen müsst ihr dann auf dem Pferdekadaver in der Nähe platzieren und drei Runden warten, bevor ihr ihn wieder aufnehmt (diesmal als Witwenlaterne).

Hier findet ihr den Topf © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Das letzte Element, das Perk Rauchender Tee aus der Dose, kann im Kosmodrom gekauft werden. Rüstet es aus, begebt euch ins Haus rechts in Ashwood und interagiert mit dem Spiegel. Zombies erscheinen, erledigt sie, und wenn der Irrwisch im Spiegel ist, schiesst mit dem Handschuh auf ihn. Danach nachladen und das Pulver des Vergessens aufheben.

03 Zusammenbau

Wenn ihr diese sechs Elemente habt, müsst ihr ins Kosmodrom, in den Raum mit dem Alchemie-Werkbank. Wenn ihr das Pulver aktiviert, wird ein Code an der Wand angezeigt.

Der Alchemie-Code © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Dieser Code ändert sich in jeder Partie, und er sagt euch, welche Elemente ihr platzieren müsst und in welcher Reihenfolge (von oben nach unten). Wenn ihr keine Lust habt, alles zu entziffern, verstehen wir euch, und hier kommt Reddit als wertvoller Verbündeter ins Spiel.

Grosses Lob an lowlight227, der sich an diesem Rätsel das Hirn zerschmettert hat, und an PinPsychological82, der geholfen hat, die Lösung mit der ganzen Welt zu teilen.

Danke für die Lösung © Reddit/Chaine YouTube de Flapix

Wenn der Rauch schwarz ist, habt ihr einen Fehler gemacht und müsst die Runde spielen. Wenn nicht, könnt ihr euer Blut spenden. Kleiner Tipp: Da ihr den Raum kurzzeitig nicht verlassen könnt, schützt denjenigen, der sein Blut gegeben hat und weniger Lebenspunkte hat.

04 Die drei Schlüssel

Ihr dachtet, wir wären schon am Ende? Nicht wirklich. Jetzt brauchen wir drei Schlüssel, die wir danach auf die Schlösser des Prismas in Ashwood setzen müssen.

Entriegelt das Prisma © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Um die Schlüssel zu bekommen, läuft es wie in Half-Life 2 mit der Gravity Gun: schiessen und nachladen, um sie aufzusaugen.

Der gelbe Schlüssel befindet sich in der Zwischenzone zwischen Ashwood und dem Kosmodrom und Zarya. Er kann an drei Orten sein, wie in den folgenden Screenshots:

Erster Standort des gelben Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Dritter Standort des gelben Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Zweiter Standort des gelben Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Für den roten Schlüssel müsst ihr zwischen Ashwood und Ausgang 115 suchen. Wiederum hier die möglichen Spawnpunkte:

Zweiter Standort des roten Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Dritter Standort des roten Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Erster Standort des roten Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Für den blauen läuft es zwischen Ashwood und dem Bauernhof ab:

Dritter Standort des blauen Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Zweiter Standort des blauen Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Erster Standort des blauen Schlüssels © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Jeder Schlüssel bringt einen Malus mit sich, also raten wir euch, so schnell wie möglich zum Prisma zu gehen, um sie loszuwerden.

Nach der Zwischensequenz holt ihr die DG-2 Geschützturmkanone und montiert sie im Ashwood-Garage auf Tessie.

05 Befreiung der Seelen

Die drei Zombies

Eure nächste Mission (wenn ihr sie annehmt) besteht darin, in 4 Bereichen der Map Seelen zu befreien: im Diner, im Kosmodrom, auf dem Bauernhof und zuletzt in Blackwater.

Vor jeder Operation schiesst ihr mit der DG-2 auf die Uhr des schwebenden Glockenturms, um die Zeiger zu stoppen. Danach ladet ihr mit dem Handschuh nach, um einen zeitlich begrenzten Buff zu erhalten.

Illustration des Glockenturms, auf den geschossen werden soll © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Seit der Prisma-Zwischensequenz erscheinen regelmässig Blitze. Also schiesst auf die Uhr, fahrt mit Tessie zum Diner und brüllt erneut, diesmal in die Richtung wie im Screenshot unten. Das stoppt die Blitze.

Hier müsst ihr schiessen © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Anschliessend müsst ihr drei Zombies wecken und sie zu einem Blitz führen, der zu ihnen passt. Ganz einfach: Die Blitze und die Zombies haben passende Farben/Leuchttöne. Für den ersten fahrt ihr mit Tessie auf die Rückseite des Containers neben ihm.

Fahrt (oder schiesst) auf den Container © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Für den zweiten, den Mechaniker, ruft ihr Klaus und positioniert ihn wie unten gezeigt mit seiner Fernbedienung:

Ruft (wieder) Klaus © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Für die Kellnerin nutzt ihr das Perk Melee Macchiato (das ihr unten im Blackwater-Chalet kaufen könnt) auf die Kiste neben ihr, um sie zu wecken.

Kosmodrom Zarya

Wiederum müsst ihr auf die Zeiger des schwebenden Glockenturms schiessen. Geht nach Zarya und schiesst mit eurem verstärkten Handschuh auf eine der sich schnell drehenden Antennen. Kehrt zum Glockenturm zurück, um den Buff erneut aufzusaugen, und dreht wieder um, um die zweite Antenne zu treffen. Danach erscheinen Symbole nacheinander auf den Bildschirmen in der Nähe. Sie unterscheiden sich in jeder Partie, aber hier ist die Übersetzung:

Die Lösung der Startcodes © Reddit/Chaine YouTube de Flapix

Links der zwei Bildschirme laufen Zahlen über Monitore. Ihr müsst auf jeden Schalter schiessen, um den Bildschirm auf der richtigen Zahl anzuhalten und das Wort zu vervollständigen. Hier unten die vereinfachten Codes:

Gut, dass sich einige den Kopf zerbrochen haben © Reddit

Wenn ihr das geschafft habt, hebt die Rakete in der Nähe ab.

Der Bauernhof Vandorn

Ihr kennt das Vorgehen: schwebender Glockenturm, Schuss mit der DG-2, Absorption mit dem Handschuh, und ab zum Bauernhof Vandorn.

Im Wohnzimmer, rund um den Esstisch, sind drei Symbole am Boden. Stellt euch neben jedes von ihnen, und wenn der Familienvater den Kopf dreht, steht ihr richtig.

Guten Appetit © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Wenn der Zombie den Kopf zu euch dreht, werden seine Augen rot. Schiesst mit dem Handschuh auf ihn. Danach erscheinen 4 Artefakte im Bauernhof, die ihr finden müsst.

Es gibt ein Rasiermesser auf der Werkbank neben der Mystery Box, eine Maske auf einer Leiche im oberen Stock der Scheune, einen Kelch direkt neben der Badewanne im Keller und einen Teddykopf im oberen Stock eines Etagenbetts. Danach legt ihr sie in die roten Kreise um die Farm. Dann interagiert ihr mit jedem Objekt, und eine Überlebensphase beginnt. Während dieser müsst ihr die Objekte vor Zombies schützen.

Blackwater Lake

Aktiviert den Geist auf dem Steg hinter der Hütte und schiesst mit eurem geladenen Handschuh (immer dank der Uhr) auf den Projektor. Vier Bilder laufen anschliessend in einer bestimmten Reihenfolge über den Bildschirm, notiert sie. Die Bilder beziehen sich auf Filmspulen, die wir aufsammeln müssen.

Die Spule der Hütte ist im oberen Stock auf einem Schrank, gleich links beim Hochgehen der Treppe. Die Spule hinter der Hütte befindet sich draussen, unter der Aussentreppe. Für das Bild des Bootshauses hängt sie an der Decke des Bootshauses, auf einem Balken. Und schliesslich ist jene der Werkbank-Hütte einfach auf einem Regal der entsprechenden Struktur.

Was ihr tun müsst: mit dem Handschuh jede Spule in der Reihenfolge des Projektors beschiessen. Bei einem Fehler kassiert ihr einen Jumpscare.

Bei Erfolg nimmt eine Seele am Bett im oberen Stock Gestalt an. Ruft Klaus, zunächst über das Funkgerät und dann über die Fernbedienung, um ihn neben das Bett zu bringen. Er hebt die Kiste auf, geht zum Steg und macht den Bosskampf möglich.

Vor dem Kampf

Um den finalen Fight zu starten, nehmt das Auto in Blackwater und aktiviert Klaus. In jeder Zwischenzone müsst ihr Seelen mit Tessie sammeln, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Holt die Seelen im Monolithischen Wald, dann vom Umgestürzten Turm, vom Boot (zwischen Bauernhof und Ashwood) und schliesslich drei Seelen zwischen Ashwood und Blackwater. Sobald das erledigt ist, beginnt der lang erwartete Bosskampf.

06 Tipps, um den Endboss von Ashes of the Damned zu besiegen

Ein sehr gefährlicher Boss © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Achtung: Wir haben es hier mit einem der schwierigsten Kämpfe in der Geschichte des Call of Duty Zombies Modus zu tun.

Um euch durchzuschlagen, muss eine Person Tessie permanent fahren und die anderen müssen so viel Schaden wie möglich verursachen und gleichzeitig versuchen zu überleben.

Der Kampf besteht aus 3 Phasen. In der ersten Phase benutzt ihr Tessie, um auf den Boss zuzufahren. Dadurch erscheinen Münder, auf die ihr schiessen müsst. Wenn ihr das Auto zerstört, keine Sorge, ihr könnt es mit Materialien reparieren. Kommt also nicht mit leeren Händen. Natürlich müsst ihr die roten Zonen auf dem Boden vermeiden, da der Boss dort eine Menge Raketen abfeuert. Dasselbe gilt für Tessie, die er verschlingen kann, bevor er sie euch ins Gesicht zurückschleudert.

Sobald ihr genug Schaden verursacht habt, beginnt er, sich im Kreis zu drehen. In diesem Moment schiesst ihr mit der DG-2 auf ihn. Ein Lichtschacht erscheint, wenn ihr dort hineingeht, erhaltet ihr den Buff, und dann müsst ihr wieder mit Tessie auf ihn zurasen. Veytharion wird sich dann in die Luft heben und eine Schwäche an seinem Bauch freilegen, die ihr ausnutzen müsst, bis Phase 2 beginnt.

Im Grossen und Ganzen ist diese ähnlich wie die erste, aber mit mehr Raketen und zusätzlichen Ravagern. Dasselbe gilt für die zweite Zwischenphase, die nahezu identisch ist. Der einzige grosse Unterschied ist ein neuer violetter Strahl, der sehr weh tut. Um ihn zu vermeiden, positioniert euch hinter den Säulen im Raum.

In der letzten Phase kombiniert der Boss alle Angriffe, über die er verfügt. Eure Strategie bleibt jedoch dieselbe.

Ihr müsst nur diesem Guide Schritt für Schritt folgen, aber als Bonus empfehlen wir euch, ein solides Level zu haben. Dieses Jahr haben die Entwickler alles gegeben, und wir zweifeln nicht daran, dass selbst ein Gotaga Schwierigkeiten haben wird, sich durchzukämpfen.