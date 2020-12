Wie zwei ETH-Studenten die Wohnungssuche revolutionieren wollen

Sumit Kumar ist 25 Jahre alt und in Bashipur aufgewachsen, einer kleinen Stadt im ostindischen Bundesstaat Odisha. Wobei klein in Indien relativ ist. Zürich ist im Vergleich zu indischen Städten jedenfalls ein Dorf. Und in dieses Dorf ist Kumar vor drei Jahren gezogen.

Als Student in Zürich eine Wohnung zu finden, ist schwieriger als eine Doktoratsstelle an der ETH.

Bevor er auswandern konnte, brauchte er eine Wohnung. Diese zu finden, dauerte Monate. Er zog in ein Zimmer, aus dem er kurz nach seinem Umzug wieder raus musste. Und wieder dauerte es Monate, bis er eine dauerhafte Lösung fand. Heute sagt Kumar: «Als Student in Zürich eine Wohnung zu finden, ist schwieriger als eine Doktoratsstelle an der ETH.»

Tinder als Inspirationsquelle für die WG-Suche

Ganz ernst meint er das nicht. Aber seine eigene Erfahrung treibt ihn an, etwas zu unternehmen. In einem Seminar, das er leitet, lernt er Ferdinand Wittmann kennen und fragt ihn: «Kannst du mir eine App programmieren, die wie Tinder funktioniert und mit der man einfacher eine Wohnung findet?»

die Nähe zu den Bergen. Also zieht er 2016 nach Zürich und beginnt sein Studium an der ETH. Aus der Begegnung der beiden entsteht eine geschäftliche Beziehung und eine App, mit der sie den Schweizer Wettbewerb des

Beim Red Bull Basement Festival 2019 in Zürich gab es auch dieses Jahr wieder hochkarätige Keynote-Speaker und spannende Startup Pitches zu beobachten. Alle Speeches in voller Länge findest du hier.

Wohnungssuche leicht gemacht?