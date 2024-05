Diese Fehler solltet ihr in CS2 unbedingt vermeiden!

Wie in jedem Spiel macht in CS2 sehr vieles die zunehmende Erfahrung aus. Jedoch gibt es typische Anfängerfehler, die euch den Start in die Matchmaking-Welt unnötig erschweren. Setzt euch mit den folgenden Dingen früh auseinander und ihr meistert CS2 schneller als die Konkurrenz.

Wie in jedem Spiel macht in CS2 sehr vieles die zunehmende Erfahrung aus. Jedoch gibt es typische Anfängerfehler, die euch den Start in die Matchmaking-Welt unnötig erschweren. Setzt euch mit den folgenden Dingen früh auseinander und ihr meistert CS2 schneller als die Konkurrenz.

Wie in jedem Spiel macht in CS2 sehr vieles die zunehmende Erfahrung aus. Jedoch gibt es typische Anfängerfehler, die euch den Start in die Matchmaking-Welt unnötig erschweren. Setzt euch mit den folgenden Dingen früh auseinander und ihr meistert CS2 schneller als die Konkurrenz.

In CS2 dreht sich alles um Präzision. Das komplexe Gunplay erfordert ein gutes Aiming und eine gute Mauskontrolle. Verringert dafür die Sensitivität eurer Maus, um gerade auf längere Distanz eine bessere Kontrolle zu haben. Hierfür lohnen sich einige Trainingsrunden auf dem Deathmatch-Server, um die perfekte Sense zu finden. Viele Spieler holen sich außerdem Inspiration an den Settings von Profis wie s1mple oder ZywOo.

In CS2 dreht sich alles um Präzision. Das komplexe Gunplay erfordert ein gutes Aiming und eine gute Mauskontrolle. Verringert dafür die Sensitivität eurer Maus, um gerade auf längere Distanz eine bessere Kontrolle zu haben. Hierfür lohnen sich einige Trainingsrunden auf dem Deathmatch-Server, um die perfekte Sense zu finden. Viele Spieler holen sich außerdem Inspiration an den Settings von Profis wie s1mple oder ZywOo.

In CS2 dreht sich alles um Präzision. Das komplexe Gunplay erfordert ein gutes Aiming und eine gute Mauskontrolle. Verringert dafür die Sensitivität eurer Maus, um gerade auf längere Distanz eine bessere Kontrolle zu haben. Hierfür lohnen sich einige Trainingsrunden auf dem Deathmatch-Server, um die perfekte Sense zu finden. Viele Spieler holen sich außerdem Inspiration an den Settings von Profis wie s1mple oder ZywOo.