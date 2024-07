America's Cup - Die Rolle der Telemetrie

sind geballte Technologie in ständiger Weiterentwicklung. Um sie noch leistungsfähiger für die Regatten und Trainingseinheiten zu machen, nutzen die Mitglieder der Designteams insbesondere viele Daten aus der Segelpraxis, die durch zahlreiche am Segelboot verteilte Sensoren gesammelt werden. Diese Daten werden anschliessend an die Teams übertragen, die für deren Verarbeitung zuständig sind.

Neben den Informationen zu Wind, Geschwindigkeit und Position des Bootes kann die Telemetrie auch die Daten der Ruderblattwinkel, der Foils und der Lasten, denen die verschiedenen Schoten und Steuersysteme an Bord ausgesetzt sind, sammeln und speichern. Sie liefert ebenfalls wertvolle biometrische Informationen zur Besatzung und deren gelieferter Leistung, etwa in Form des Herzrhythmus von jedem Besatzungsmitglied. Diese Elemente spielen eine wesentliche Rolle für ein zielgerichtetes individuelles Training der Athleten und erleichtert das Verständnis aller biomechanischen Faktoren der verschiedenen Zellen oder Gruppen von Besatzungsmitgliedern an Bord.

