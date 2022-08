MTB-Action der Superlative: Das war Crankworx Whistler 2022!

Official Whip-Off World Championships presented by POC

Nach dreijähriger Abwesenheit meldete sich Crankworx in dessen geistiger Heimat in Whistler endlich wieder zurück! Auch die Fans liessen sich die einzelnen Contests nicht entgehen und feierten eine Party, die der kanadischen MTB-Tradition mehr als nur würdig ist.

Nach dreijähriger Abwesenheit meldete sich Crankworx in dessen geistiger Heimat in Whistler endlich wieder zurück! Auch die Fans liessen sich die einzelnen Contests nicht entgehen und feierten eine Party, die der kanadischen MTB-Tradition mehr als nur würdig ist.

Nach dreijähriger Abwesenheit meldete sich Crankworx in dessen geistiger Heimat in Whistler endlich wieder zurück! Auch die Fans liessen sich die einzelnen Contests nicht entgehen und feierten eine Party, die der kanadischen MTB-Tradition mehr als nur würdig ist.

Er selbst kann es kaum fassen: "Ich hätte mir niemals gedacht, dass diese Siegesserie über drei Jahre lang halten würde. Hier wieder zurück in Whistler zu sein und ganz oben zu stehen, fühlt sich surreal an. Ehrlich, ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll."

Er selbst kann es kaum fassen: "Ich hätte mir niemals gedacht, dass diese Siegesserie über drei Jahre lang halten würde. Hier wieder zurück in Whistler zu sein und ganz oben zu stehen, fühlt sich surreal an. Ehrlich, ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll."

Er selbst kann es kaum fassen: "Ich hätte mir niemals gedacht, dass diese Siegesserie über drei Jahre lang halten würde. Hier wieder zurück in Whistler zu sein und ganz oben zu stehen, fühlt sich surreal an. Ehrlich, ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll."

Um sich ihre fünfte Canadian Open DH Goldmedaille in Folge abzuholen, liess Hannah eine weitere Australierin nur knapp hinter sich: Sian A'Hern ging mit nur 0,7 Sekunden Rückstand über die Ziellinie. Brosnans Sieg ist sein insgesamt sechster in Folge beim Downhill-Rennen in Whistler, nachdem er das Event 2015 zum ersten Mal gewinnen konnte. Auf dem Podium leisteten ihm seine beiden Landsmänner Peter Knott und Kye A'Hern Gesellschaft.

Um sich ihre fünfte Canadian Open DH Goldmedaille in Folge abzuholen, liess Hannah eine weitere Australierin nur knapp hinter sich: Sian A'Hern ging mit nur 0,7 Sekunden Rückstand über die Ziellinie. Brosnans Sieg ist sein insgesamt sechster in Folge beim Downhill-Rennen in Whistler, nachdem er das Event 2015 zum ersten Mal gewinnen konnte. Auf dem Podium leisteten ihm seine beiden Landsmänner Peter Knott und Kye A'Hern Gesellschaft.

Um sich ihre fünfte Canadian Open DH Goldmedaille in Folge abzuholen, liess Hannah eine weitere Australierin nur knapp hinter sich: Sian A'Hern ging mit nur 0,7 Sekunden Rückstand über die Ziellinie. Brosnans Sieg ist sein insgesamt sechster in Folge beim Downhill-Rennen in Whistler, nachdem er das Event 2015 zum ersten Mal gewinnen konnte. Auf dem Podium leisteten ihm seine beiden Landsmänner Peter Knott und Kye A'Hern Gesellschaft.

Die Kombination von stylishen Tricks und Speed ist immer wieder ein wahrer Crowd-Pleaser bei Crankworx Festivals. Vor allem beim Damen-Event waren immense Fortschritte erkennbar, seitdem der Contest im Jahr 2019 in Whistler sein Debüt feierte. Die Schwedin Alma Wiggberg geigte mit ihrer Performance ganz gross auf, während sie 360s auf den Jumps konstant sauber hinlegte. Die 16-Jährige schaffte es verdient ins Finale, konnte sich dort aber gegen die Amerikanerin Jordy Scott über zwei Runs am Ende nicht durchsetzen. Im Duell um Platz drei besiegte die Neuseeländerin Robin Goomes ihre Konkurrentin Natasha Miller aus den USA.

Die Kombination von stylishen Tricks und Speed ist immer wieder ein wahrer Crowd-Pleaser bei Crankworx Festivals. Vor allem beim Damen-Event waren immense Fortschritte erkennbar, seitdem der Contest im Jahr 2019 in Whistler sein Debüt feierte. Die Schwedin Alma Wiggberg geigte mit ihrer Performance ganz gross auf, während sie 360s auf den Jumps konstant sauber hinlegte. Die 16-Jährige schaffte es verdient ins Finale, konnte sich dort aber gegen die Amerikanerin Jordy Scott über zwei Runs am Ende nicht durchsetzen. Im Duell um Platz drei besiegte die Neuseeländerin Robin Goomes ihre Konkurrentin Natasha Miller aus den USA.

Die Kombination von stylishen Tricks und Speed ist immer wieder ein wahrer Crowd-Pleaser bei Crankworx Festivals. Vor allem beim Damen-Event waren immense Fortschritte erkennbar, seitdem der Contest im Jahr 2019 in Whistler sein Debüt feierte. Die Schwedin Alma Wiggberg geigte mit ihrer Performance ganz gross auf, während sie 360s auf den Jumps konstant sauber hinlegte. Die 16-Jährige schaffte es verdient ins Finale, konnte sich dort aber gegen die Amerikanerin Jordy Scott über zwei Runs am Ende nicht durchsetzen. Im Duell um Platz drei besiegte die Neuseeländerin Robin Goomes ihre Konkurrentin Natasha Miller aus den USA.

Im Damenfinale bekamen wir einen nordamerikanischen Kampf zu sehen: Vaea Verbeeck aus Kanada gegen die Amerikanerin Jordy Scott. Verbeeck behielt dabei in beiden Runs die Oberhand und sicherte sich den Sieg. Das Duell um den dritten Platz fochten die Britin Louise Ferguson und die Australierin Harriet Burbidge-Smith aus. Ferguson setzt sich am Ende durch.

Im Damenfinale bekamen wir einen nordamerikanischen Kampf zu sehen: Vaea Verbeeck aus Kanada gegen die Amerikanerin Jordy Scott. Verbeeck behielt dabei in beiden Runs die Oberhand und sicherte sich den Sieg. Das Duell um den dritten Platz fochten die Britin Louise Ferguson und die Australierin Harriet Burbidge-Smith aus. Ferguson setzt sich am Ende durch.

Im Damenfinale bekamen wir einen nordamerikanischen Kampf zu sehen: Vaea Verbeeck aus Kanada gegen die Amerikanerin Jordy Scott. Verbeeck behielt dabei in beiden Runs die Oberhand und sicherte sich den Sieg. Das Duell um den dritten Platz fochten die Britin Louise Ferguson und die Australierin Harriet Burbidge-Smith aus. Ferguson setzt sich am Ende durch.