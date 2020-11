Es war intensiv. Jeder war bereit und voll konzentriert. Mit all diesen Legenden da draussen, haben wir uns bewusst ein bisschen zurück genommen. Wir dachten uns, die Anspannung sei sicher gross, weil die Pros sicher versuchen, einen Weltrekord aufzustellen und da hatten wir noch nichts verloren. Also haben wir uns eine Stunde hingesetzt und geschaut, wie die Teams die Sache so angehen. Und natürlich auch, wie die Wellen brachen. Endlich öffnete sich dann für uns ein Fenster, das wir nutzen konnten. Die meisten Surfer waren schon draussen, aber es kamen noch gute Wellen. Also zog ich Sacha rein. Das war unsere Welle des Tages. Irgendwann stürzte er und ich musste ihn retten, aber es war super für unsere Lernkurve.

Cris: Es war intensiv. Jeder war bereit und voll konzentriert. Mit all diesen Legenden da draussen, haben wir uns bewusst ein bisschen zurück genommen. Wir dachten uns, die Anspannung sei sicher gross, weil die Pros sicher versuchen, einen Weltrekord aufzustellen und da hatten wir noch nichts verloren. Also haben wir uns eine Stunde hingesetzt und geschaut, wie die Teams die Sache so angehen. Und natürlich auch, wie die Wellen brachen. Endlich öffnete sich dann für uns ein Fenster, das wir nutzen konnten. Die meisten Surfer waren schon draussen, aber es kamen noch gute Wellen. Also zog ich Sacha rein. Das war unsere Welle des Tages. Irgendwann stürzte er und ich musste ihn retten, aber es war super für unsere Lernkurve.

Cris: Es war intensiv. Jeder war bereit und voll konzentriert. Mit all diesen Legenden da draussen, haben wir uns bewusst ein bisschen zurück genommen. Wir dachten uns, die Anspannung sei sicher gross, weil die Pros sicher versuchen, einen Weltrekord aufzustellen und da hatten wir noch nichts verloren. Also haben wir uns eine Stunde hingesetzt und geschaut, wie die Teams die Sache so angehen. Und natürlich auch, wie die Wellen brachen. Endlich öffnete sich dann für uns ein Fenster, das wir nutzen konnten. Die meisten Surfer waren schon draussen, aber es kamen noch gute Wellen. Also zog ich Sacha rein. Das war unsere Welle des Tages. Irgendwann stürzte er und ich musste ihn retten, aber es war super für unsere Lernkurve.

Danach haben wir aufgehört. Wir hatten schliesslich genau was wir wollten. In allem, in jedem Sport, gibt es Tricks und Konditionen, bei denen du dich auf neues Terrain begibst, um weiterzukommen. Diese kleine Lücke zwischen deinen aktuellen Skills und dem, von dem du glaubst im Stande zu sein. Und daran versuchst du so nah wie möglich ranzukommen, aber es wird immer einen kleinen weissen Spot geben und da musst du dich einfach überwinden und versuchen, es zu schaffen.

Danach haben wir aufgehört. Wir hatten schliesslich genau was wir wollten. In allem, in jedem Sport, gibt es Tricks und Konditionen, bei denen du dich auf neues Terrain begibst, um weiterzukommen. Diese kleine Lücke zwischen deinen aktuellen Skills und dem, von dem du glaubst im Stande zu sein. Und daran versuchst du so nah wie möglich ranzukommen, aber es wird immer einen kleinen weissen Spot geben und da musst du dich einfach überwinden und versuchen, es zu schaffen.

Danach haben wir aufgehört. Wir hatten schliesslich genau was wir wollten. In allem, in jedem Sport, gibt es Tricks und Konditionen, bei denen du dich auf neues Terrain begibst, um weiterzukommen. Diese kleine Lücke zwischen deinen aktuellen Skills und dem, von dem du glaubst im Stande zu sein. Und daran versuchst du so nah wie möglich ranzukommen, aber es wird immer einen kleinen weissen Spot geben und da musst du dich einfach überwinden und versuchen, es zu schaffen.

Die Wellen waren so klar und so gigantisch, prallten gleichzeitig aber so hart auf die Klippen. Die Wellen waren ziemlich choppy und dadurch ein wenig holprig, aber insgesamt konnten die Konditionen kaum besser sein. Die Luft war super warm, genauso wie das Wasser. Das machte es natürlich deutlich angenehmer im Vergleich zu Regen und Wind.

Die Wellen waren so klar und so gigantisch, prallten gleichzeitig aber so hart auf die Klippen. Die Wellen waren ziemlich choppy und dadurch ein wenig holprig, aber insgesamt konnten die Konditionen kaum besser sein. Die Luft war super warm, genauso wie das Wasser. Das machte es natürlich deutlich angenehmer im Vergleich zu Regen und Wind.

Die Wellen waren so klar und so gigantisch, prallten gleichzeitig aber so hart auf die Klippen. Die Wellen waren ziemlich choppy und dadurch ein wenig holprig, aber insgesamt konnten die Konditionen kaum besser sein. Die Luft war super warm, genauso wie das Wasser. Das machte es natürlich deutlich angenehmer im Vergleich zu Regen und Wind.

Es ist so ein spezieller Ort mit einer einzigartigen Energie. Es ist eine mystische, mysteriöse Welle, die sich so oft bricht, dass es wirklich Spass macht, so viel Zeit da draussen zu verbringen. Im Vergleich zu

Ich glaube die Herausforderung ist, dass die Wellen hier überall brechen. Es ist unvorhersehbar, verschiedene Wellen brechen an verschiedenen Spots. Ausserdem gibt es keinen Kanal, du weisst also nie, was als nächstes passiert. Jedes Mal, wenn du rausfährst, bricht die Welle an einem anderen Spot, was für die Jetski-Fahrer wirklich schwer macht. Und manchmal krachen die Wellen von rechts direkt in die Klippen - und da möchtest du sicher nicht dazwischen sein.

Sacha: Ich glaube die Herausforderung ist, dass die Wellen hier überall brechen. Es ist unvorhersehbar, verschiedene Wellen brechen an verschiedenen Spots. Ausserdem gibt es keinen Kanal, du weisst also nie, was als nächstes passiert. Jedes Mal, wenn du rausfährst, bricht die Welle an einem anderen Spot, was für die Jetski-Fahrer wirklich schwer macht. Und manchmal krachen die Wellen von rechts direkt in die Klippen - und da möchtest du sicher nicht dazwischen sein.

Sacha: Ich glaube die Herausforderung ist, dass die Wellen hier überall brechen. Es ist unvorhersehbar, verschiedene Wellen brechen an verschiedenen Spots. Ausserdem gibt es keinen Kanal, du weisst also nie, was als nächstes passiert. Jedes Mal, wenn du rausfährst, bricht die Welle an einem anderen Spot, was für die Jetski-Fahrer wirklich schwer macht. Und manchmal krachen die Wellen von rechts direkt in die Klippen - und da möchtest du sicher nicht dazwischen sein.