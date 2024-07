Cross-Country in Les Gets: Wer fährt wie Gott in Frankreich

Während die Downhill-Racer am Vortag noch bei schwersten Bedingungen ein Crash-Chaos erlebten, kam für die Cross Country-Elite sogar (ab und an) die Sonne heraus. Was für ein seltener Anblick in diesem Sommer! Dennoch war viel Konzentration gefordert auf dem Track mit seinen zehrend steilen Anstiegen und technisch schwierigen Sektionen – und einem Schlitterkurs mit verschlammten Reifen in den offenen Passagen.

UND WEG WAR SIE

Eine verabschiedete sich früh, sagte Doei und Adieu und begann ihre Solo-Fahrt:

Puck Pieterse legte einen unglaublichen Start hin – und zog ein unglaublich starkes Rennen durch. Schon in Runde 2 hatte die 22-Jährige knapp eine Minute Vorsprung und liess nicht nach. Am Ende kam sie 2 Minuten und 37 Sekunden vor den anderen Riderinnen ins Ziel. Ihr erster XCO-Sieg in diesem Jahr – und ein starkes Statement!

Puck Pieterse © Karolina Krasinska / Red Bull Content Pool

Die Niederländerin hatte sich beim Training bei einem Sturz verletzt, doch trotz Bandagen konnte man keine Beeinträchtigung wahrnehmen. Was für ein eindrücklicher Auftritt vor Paris – allerdings in Abwesenheit Frankreichs grosser Titelanwärterinnen Pauline Ferrand-Prévot und Loana Lecomte und auch die US-Amerikanerin Haley Batten fehlte.

SÜDAFRIKANISCHE SCHLAMMLIEBE

Ebenfalls schon sehr früh zeichnete sich hinter Puck eine kleine Sensation ab. Was ist nur mit Candice Lill los? Die Frau hinter deren Namen nichts erscheint, weil sie kein Team hat und als Privatier unterwegs ist, fuhr bereits in Val di Sole als Dritte erstmals aufs Podest. In Les Gets unterstrich die 32-Jährige ihre Top-Form und fuhr fokussiert und zielstrebig (und allein) auf Platz 2. Sie mag die staubigen Strecken aus Südafrika gewohnt sein, aber Candice findet wohl langsam Spass am europäischen Matsch.

Nicht mit ihr mithalten konnte Alessandra Keller – auf eine halbe Minute belief sich der Abstand zu Candice am Ende. Sie hatte zwar den Short Track für sich entschieden, musste sich allerdings im XCO-Race Puck und Candice geschlagen geben. Hinter ihr feierte eine starke Jenny Rissveds ihren vierten Rang und Anne Terpstra konnte nach ihrer Muskelverletzung wieder aufs Podium fahren. Auf Rang 6 landete Evie Richards .

Evie Richards © Karolina Krasinska / Red Bull Content Pool

Swiss Cycling hat eine feine Nase bewiesen mit der Selektion für Paris und den Formverlauf der Athleten richtig eingeschätzt. Flückiger demonstriert, wie viel Bock er hat und dass er performen kann. Ihm traue ich alles zu und er wird bis Ende der Saison richtig was rausballern.» Nathalie Schneitter

SÜDAFRIKANISCHES DOUBLE

Mit dem Blick auf Paris fahren die Athleten vor allem auch eines: die eigene Strategie. Die einen sind abwesend (Nino Schurter und Tom Pidcock – letzterer ist natürlich auf der Tour); andere halten sich zurück und scheinen Kräfte zu sparen. Und dann gibt es die, die neben der Form auch ihr Selbstvertrauen aufbauen und sich selbst beweisen, dass sie in Top-Verfassung sind.

Alan Hatherly © Karolina Krasinska / Red Bull Content Pool

Dass die Form stimmt, zeigte in Les Gets vor allem einer – und wie bei seiner Landsfrau Candice muss man fast fragen: Was ist nur mit Alan Hatherly los? Der 28-Jährige trennte sich in der vierten Runde von Mathias Flückiger, fuhr wie beflügelt (und wie Puck Pieterse) auf und davon, einsam zum Sieg. Nach so vielen Podiumsplätzen ist es der erste Weltcup-Sieg für den Mann aus Durban – und mit dem Short Track-Sieg am Freitag sicherte er sich das Double von Les Gets!

EINMAL EINSAM, EINMAL ENG

1:31 dahinter (und ebenfalls ohne Begleitung) kam Mathias Flückiger ins Ziel. Er hat schon mit seinem starken Auftritt in Crans-Montana (Rang 2 hinter Pidcock) seine Kritiker verstummen lassen. Jetzt mit Les Gets (und dem souveränen Sieg bei der ÖKK Bike Revolution in Davos ) bestätigt er seinen Status als zweiter Mann neben Nino. Für Math geht es jetzt nochmals ins Höhentraining. Die Kurve zeige weiter aufwärts, meinte er im Ziel.

Richtig viel Spannung gab es hinter ihm: Luca Braidot warf ein Sturz in Lap 5 zurück in die Verfolgergruppe mit Sam Gaze, Simon Andreassen, Simone Avondetto und (on and off) Luca Schwarzbauer. Die Gruppe verschob sich über die Runden immer wieder, bis Sam Gaze es in der vorletzten Runde wissen wollte: Der 1.90 m-Hüne aus Neuseeland löste sich von Andreassen, Avondetto und Braidot.

Das Podest © Karolina Krasinska / Red Bull Content Pool d

Zu früh? Wahrscheinlich. Braidot konnte nochmals aufschliessen und schliesslich auch der kämpferische Andreassen. Als Gaze dann noch in einer Off-Camber Sektion abrutscht, ziehen sie an ihm vorbei.

Der Mann mit den besseren Beinen war letztendlich Simon Andreassen vor Braidot und dem 24-jährigen Avondetto. Im Ziel freute er sich mehr für seinen Team-Kollegen Alan Hatherly als über seinen dritten Platz. Simon hatte Alan den Rücken freigehalten, hat die Gruppe hinten nicht beschleunigt und erst mit Sicherheitsabstand Gas gegeben. Perfekte Teamleistung.