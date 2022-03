Die grosse Prognose: So wird die XC-Saison 2022 verlaufen

So geniesst Mountainbike-Profi Lars Forster seine Off-Season Nichtstun ist nix für Lars Forster, auch nicht in …

In Sachen Teams: Cannondale Factory Racing verpflichtet endlich wieder eine Frau – und zwar gleich Shooting-Star Mona Mitterwallner ! Man munkelte schon, dass Thomas Litscher zurücktritt, doch dann fand er mit Kross Orlen ein Team, das an ihn glaubt – und schon fand er mit dem neuen Umfeld 2022 zurück zum Siegen.

wechselt zu Canyon und damit in ein französisches Umfeld – da bin ich gespannt, wie er die Sprachbarriere zu spüren bekommt in diesem Jahr. Und Urgestein

Der Deutsche Luca Schwarzbauer wechselt zu Canyon und damit in ein französisches Umfeld – da bin ich gespannt, wie er die Sprachbarriere zu spüren bekommt in diesem Jahr. Und Urgestein Karl Markt hängt noch ein Jahr an und startet neu für das Schweizer Team JB Felt.

greift in seiner letzten Saison nochmals richtig an und

Stephane Tempier greift in seiner letzten Saison nochmals richtig an und Kate Courtney wird in diesem Jahr den Weg zurück aufs Podest finden.

Ja, Pauline hat ihren Trainerstab aufgerüstet! Technik trainiert sie jetzt mit der Enduro-Legende Cécile Ravanel. Definitiv ein grosses Plus. Zudem startet sie zum Saisonauftakt erstmals beim Cape Epic, was mich sehr überrascht hat. Pauline wird einige gute Rennen zeigen, aber da sind auch noch die privaten Turbulenzen... Sie hat sich nach sechs Jahren von Julien Absalon getrennt, datet jetzt Kilian Bron , aber Julien ist noch immer ihr Teammanager.

