CS:GO: 6 spannende Teamwechsel in der Wintertransferperiode

mit sich gebracht. Ende mancher Verträge, Pause in den Turnieren und Lust auf Neustarts führten zu tief greifenden und zahlreichen Änderungen in mehreren Major Teams. Ja, da musste ich wirklich bei den heutigen News-Themen aussortieren und ich habe mich dabei zu einer Rangliste verleiten lassen. Welche News waren am interessantesten und spannendsten? Eine kleine Rückschau auf die faszinierendsten Ankündigungen zu Beginn der Saison 2022.

Nach einer Auszeit kommt er nun zu MOUZ , für die dies bei Weitem nicht die einzige Änderung ist. Das internationale Team hat ropz wegen eines auslaufenden Vertrags verloren und sich als Ersatz FaZe gesichert. Ausserdem trennte sich das Team von d’acoR , dem Sniper, den der Neuling torszi , aus ihrer Akademie kommend, nun ersetzen soll. Dexter, als Captain, sowie Bymas und frozen vervollständigen dieses Team. Meiner Ansicht nach und angesichts der aktuellen Situation, kann sich dieser Wechsel für MOUZ als ausgezeichnet erweisen. NBK besitzt alleine mehr Erfahrung auf hohem Niveau, als all seine Teammitglieder zusammen. frozen und Bymas sind zwar nicht absolute Anfänger, aber dennoch relativ jung für das hohe Niveau und können vom Profil des Franzosen profitieren. Zudem kann das neue Talent torszi wirklich prima von den Tipps NBKs und dessen Coaching Nutzen ziehen - so hoffe ich es wenigstens.

Und auf der anderen Seite steht saffee, ein Naturtalent, das bei paiN gaming die Blicke auf sich gezogen hat, mit absoluter Begabung, ohne jedoch zusammen mit seinen früheren Co-Gamern in den innersten Kreis der großen Teams vorzustossen. Dieser Zusammenschluss war also unvermeidbar.

Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: FURIA rekrutiert ein viel versprechendes Talent mit Potential und einem bereits sehr hohen technischen Niveau und nimmt somit wieder die Struktur des Doppel-Snipers ein, der absoluten Pluspunkt als HEN1 noch im Team war. Man darf auch nicht vergessen, dass es FURIA selbst mit der vorhergehenden Teamzusammenstellung bis ins Major Viertelfinale in Stockholm geschafft hat. Eine optimale Ergänzung zur Power des Zweierteams yuurih und KSCERATO , zwei sagenhafte Rifler, die, so hoffe ich, bei saffee die entscheidende Unterstützung finden, um sich abzusetzen. Wenn ich zu diesem Cocktail dann noch einen arT hinzufüge, mit Inspiration und nun wieder frei, meine ich, dass FURIA mit Beharrlichkeit erneut ein Team bilden wird, das wir in den Playoffs der Top Turniere für CS:GO antreffen werden.

Auch wenn manche Wechsel in der Winterpause vorhersehbar waren, haben mich doch einige völlig zum erstaunen gebracht. Ich hätte mir nie gedacht, dass shox , der Star aus Frankreich über den Atlantik gehen würde, um bei Liquid einzusteigen , dem amerikanischen Powerhouse. Während ich diese Zeilen schreibe, kann ich diese Ansage noch gar nicht ganz aufnehmen. Umgreifende Änderungen bei Liquid führten zu dieser Lösung. FalleN, Stewie und Grim verlassen die Organisation, nur NAF und EliGE scheinen ihr Adventure in ganz neuen Zusammenstellung fortzuführen. Der erste Schritt war der Wechsel von shox von Vitality , wo man auch in vollem Neuaufbau ist. Dies ist die erste internationale und englisch sprachige Erfahrung für diesen wichtigen Träger der französischen Gamer Gemeinschaft seit den Anfängen von Counter-Strike. Wie NBK, hat auch shox seinen Namen in der Legende von CS in der vorhergehenden Version Source geschrieben, wo er allgemein als einer der weltweit besten Spieler galt.

, der sich seit einer gewissen Zeit wahrlich in den Startblöcken befand, um in die nordamerikanische Elite überzuwechseln. Diese Statistiken sind geradezu teuflisch. 1.29 Rating im Jahr 2021, Ziffern, die nur für s1mple oder ZywOo in Reichweite stehen. Aber nun ja, oSee bringt diese Leistungen gegen allgemein schwächere Gegner. Die grosse Frage ist, ob er sein Niveau steigern kann, um sich auch gegen die Team aus den Top 10 durchsetzen zu können. Wenn er das schafft, hat Liquid vielleicht einen genial Deal mit dem Vertrag für diesen jungen Scharfschützen gemacht.

, danach ist sein Niveau in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Klar, sein Gespür für Gaming und seine Erfahrung ermöglichen ihm auch heute noch ab und zu super Leistungen, aber diese Glanzaktionen sind mit der Zeit immer seltener. Seine Entscheidung zu Liquid zu gehen, ist eine echte Comeback Chance und gibt ihm die Möglichkeit, eine neue Seite in seiner Karriere zu schreiben. Der

Was für eine eigenartige Geschichte zwischen mousesports (heute: MOUZ) und ropz . Zuerst hatte ihn das Team, damals zusammen mit karrigan , als einen der vielversprechendsten Rookies enthüllt. Von der Einzelliga FPL , bis hin zu seiner ersten Profi-Erfahrung bei mousesports, hat sich ropz in die Top 20 Rangliste hochgearbeitet und hat diese Hitliste auch nie wieder verlassen, bis hin zum 10. und sogar 7. Platz 2019 und 2020. Als Shootingstar mit Ambitionen, gleichzeitig aber nur zwei Trophäen zwischen 2020 und 2021, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Spieler dieses Kalibers nicht nach mehr Erfolg Ausschau hält. Ropz ist ein Top-Spieler, da gibt es gar nichts zu sagen. Ganz im Stil von NiKo oder electronic , ein Rifle mit mystifizierender Konstanz.