Cyberpunk 2077 erfindet sich mit Phantom Liberty neu

Über die Jahre wurde aber immer weiter an dem Titel gearbeitet und mittlerweile ist Cyberpunk 2077 an einem Punkt angekommen, an dem es eine zweite Chance verdient hat. Denn besonders das Update 2.0, welches in Vorbereitung zum neuen Add-On Phantom Liberty erschienen ist, gibt dem Spiel einen komplett neuen Anstrich.

Das gesamte Skill-System von Cyberpunkt 2077 wurde überarbeitet. Alles wurde etwas schlanker und einfacher gestaltet. Das Ziel ist es, dass Spieler schneller an einen Punkt kommen, an dem sie ihre unterschiedlichen Spielstile besser ausleben können.

