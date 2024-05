Cycling Around the World Erlebe atemberaubende Zweirad-Abenteuer auf der ganzen Welt – von Bali bis Schottland und rund um den Globus.

Die CYCLE WEEK präsentiert in der Europaallee und in der Brunau die umfassendste Veloexpo des Landes mit Testmöglichkeiten von Velos aller Art. Auf die Besucher:innen warten 150 Workshops, internationale Contests und beeindruckende Shows mit einigen der besten Radfahrer:innen der Welt.

, erwartet das Publikum am Graubünden Stand (AUT). An der CYCLE WEEK gibt dieser zudem seine Filmpremiere «Bike Harder». Eine weitere Clip Premiere «Top to Down» präsentiert das MTB-Ass

(JPN). Der BMX-Flatland Contest auf dem Gustav-Guhl-Platz (Europaallee) gilt als besonderes Highlight der Veranstaltung. Nicht verpassen sollte man ausserdem den BMX-Flatland vs. Breaking Battle, bei dem die Radkünstler die B-Girls und B-Boys herausfordern. Bike-Spektakel in luftiger Höhe gibt es beim ZüriDirt Contest im Jumppark bei der Brunau zu sehen. Und atemberaubende MTB Trial Shows mit dem Guinness-Weltrekordhalter und Weltmeister