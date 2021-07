Das sind die Highlights der CYCLE WEEK

Ich denke, die Atmosphäre auf der CYCLE WEEK wird richtig besonders, weil alles so direkt erlebbar ist und das grossteils mitten im Herzen der Stadt. Der urbane Radbereich präsentiert sich zum Beispiel an der Europaallee und so kommst du raus aus dem Bahnhof und direkt hinein in das Festival – ohne irgendwelche Abzäunungen. Es ist fast ein wenig ein Marktgefühl. Es präsentieren sich Marken und Regionen, aber auch lokale Shops und kleine Lädeli.