Ein Schweizer Top-Team am Red Bull Dance Your Style Weltfinale

Am zweiten Dezemberwochenende treffen sich Johannesburg die besten Tänzer:innen der Welt zum grossen Finale des diesjährigen Red Bull Dance Your Style. Nachdem das letztjährige Weltfinale nicht stattfinden konnte, sind alle lokalen Champs von 2021 dieses Jahr mit von der Partie. Damit reisen aus der Schweiz Mams, der diesjährige Champ Voldo und die Genfer Ausnahmetänzerin Perla Perlson nach Südafrika. Ein kleines Porträt über drei Aushängeschilder der hiesigen Tanzszene:

01 Perla Perlson

Name: Perla Perlson

Alter: 31

Herkunft: Genf

Perla tritt als Wildcard-Tänzerin beim Dance Your Style World Final 2022 an © Torvioll Jashari

Kaum eine andere Schweizerin hat einen dermassen internationalen Impact wie Perla. Die Genfer House- und HipHop-Spezialistin tanzt seit Jahren auf höchstem Niveau und prägt die Szene mit Skillz und Engagement weit über die Tanzfläche hinaus. Damit gehört sie verdientermassen zum ganz kleinen Kreis von Tänzer:innen welche fürs diesjährige Weltfinale des Red Bull Dance Your eine Wildcard erhalten haben!

Tanzstil

Ich habe schon ganz jung angefangen und tanze viele Stile. Am besten gefallen mir HipHop und House.

Tanzt seit

Ich tanze seit ich aufrecht gehen kann.

Crew

Ich tanze bei der Pariser Wanted Posse und habe hier in Genf habe ich meine Crew Viz-O.

Aber auch von Perla © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

Grösste Erfolge

Es hat mir sehr gefallen für Nike arbeiten zu dürfen und ich bin bei Yves Saint Laurent gesignt was mir auch sehr gefällt, weil ich schon eine recht kokette Frau bin. Im Bezug auf Battles hat war der Sieg bei Cercle Underground sehr schön. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, weil es bis zu diesem Zeitpunkt kaum Frauen gab die das geschafft haben. Weil mir die HipHop- und House-Kultur so wichtig sind, ist es besonders schön, dass ich diesen September als Hommage an meinen verstorbenen Crew-Kollegen Babson «Fighting Spirit» gründen konnte. Er hat uns oft mit diesen Worten gepusht und nun möchte ich mit diesem Programm professionellen und semi-professionellen Tänzer:innen die Möglichkeit geben sich weiter zu entwickeln. Die Kurse sind super belegt und der Vibe ist toll.

Stärken

Ich habe Charisma und eine Aura wenn ich tanze. Ich bin polyvalent und ich komme aus einer Musiker-Familie. Dadurch habe ich ein gutes Musikgehör und kann die Energie, welche eine bestimmte Musik vermittelt, rasch interpretieren. Das macht mich spontan und damit auch ziemlich unvorhersehbar.

Inspiration

Die Inspiration kommt in erster Linie durch die Musik. Wenn ich den Vibe eines Songs fühle, gehe ich darin auf. Wenn ich auf etwas tanze, was mir weniger gefällt, geht mein Augenmerk von der Inspiration weg zur puren Ausführung. Wenn ich etwas wirklich fühle, schliesse ich auch gerne einmal die Augen und lasse mich von der Inspiration und Intuition leiten. Bezüglich Musikalität hat mich meine Mutter die Musikerin und Sängerin ist wohl schon im Babybauch geprägt. Daneben finde ich natürlich auch stets Inspiration bei meinen Kolleg:innen und Schüler:innen.

Lieblingsmusik

Ich tanze gerne auf aktuelle Musik. Ich bin jemand der sich und seinen Stil gerne erneuert. Was mich in den letzten Jahren am meisten packt sind alle möglichen Arten von afrikanischer Musik. Gerade der Afro-House mit seinen perkussiven Elementen, dem Rhythmus und der transportierten Freude ist ganz speziell. Wenn darüber noch gut gesungene Lyrics sind, zerreisst das alles!

Warum tanzt Du?

Es fällt mir einfach leicht mich durch Bewegung auszudrücken. Ich habe diesen ständigen Drang mich zu bewegen. Als Kind war ich schüchtern und verschlossen, im Tanz habe ich meine Ausdrucksweise endteckt. Durch das Tanzen habe ich auch ein soziales Umfeld gefunden, in dem ich mich auch wohl fühle. Der Tanz hat fast schon einen therapeutischen und heilenden Charakter. Ich glaube ich kann meinen Schüler:innen durch das Tanzen auch einen Ausweg aus allerlei schwierigen Situation anbieten. Egal ob zuhause, in der Schule oder anderswo. Die Kreativität beim Tanzen kennt keine Grenzen, man kann sich alles vorstellen und etwas daraus machen. Vieles spielt sich im Kopf ab, wenn ich Musik höre, tanze ich schon in Gedanken und das gibt mir Freiheit. Ich tanze, weil es meine Passion ist, nicht weil es mein Beruf ist.

Perlas Guide für Genf © Red Bull TV

Mams über Perla Perlsons Stärken:

Perla ist sehr hartnäckig und eine krasse Arbeiterin. Sie gibt denen die sie mag enorm viel. Ein echtes Talent!

Voldo über Perla Perlsons Stärken:

Ich würde sagen, dass ihre Qualitäten und Stärken darin liegen, dass sie eine Kämpferin ist, die hart arbeitet und mit ihrem Talent und ihrer mentalen Stärke alles erreicht, was sie erreichen will. Sie tanzt nicht einfach so, sondern man spürt in ihrem Tanz Erfahrung, Reife und Leidenschaft. Ich denke, sie hat alles in der Hand, um ihre Träume zu verwirklichen.

02 Mams

Name : Mams Goku / Swiss All Styler

Alter : 34

Herkunft : Vevey

Der San Goku von Vevey © Red Bull

Wenn die Westschweizer Tanzszene ein Herz hat, dann ist dies zweifelsohne Mams. Nicht nur, dass er ein Meister aller urbanen Tanzstile ist, er ist auch der Mentor einiger der besten Tänzer, welche das Land in den letzten Jahren hervorgebracht hat. 2021 hat er das Schweizer Red Bull Dance Your Style Finale auf der Place de l’Europe gewonnen und sich damit ein Ticket für Südafrika gesichert.

Tanzstil

Ich bin ein All Styler, ich habe quasi alle urbanen Tanzformen bis hin zum Modern Dance erlernt. Ich sehe mich als eine Art Tanz-Chamäleon mit einer grossen Vorliebe für HipHop welche durch verschiedenste Einflüsse manifestiert wird.

Tanzt seit

Ich tanze seit meinem fünften Lebensjahr. In meinem Kulturkreis ist es absolut unumgänglich, dass man weiss, wie man sich zu bewegen hat. Schon mein Vater war Tänzer und mit etwa elf Jahren wurde mir bewusst, dass das Tanzen enorm wichtig für mich ist.

Crews

Studio Leszarts / Mal au Crâne

Mams ist polyvalent und kann sich auf allen Ebenen behaupten © Jean-Christophe Dupasquier

Grösste Erfolge

Juste Debout Greece 2013 mit Stylez’C, aber die schönste Erinnerung bleibt der Sieg beim Red Bull Dance Your Style 2021

Stärken

Die Polivalenz, der Wille zu teilen, meine Generosität und mein positiver Vibe.

Inspiration

Eine Mischung aus Dragonball Z, Schauspielerei und Storytelling. Daneben inspiriert mich alles, was mich umgibt, dass kann auch mal ein Tier sein welches ich beobachte. Aber natürlich geben mir auch meine Schüler viel Inspiration.

Lieblingsmusik

Eigentlich habe ich keinen Musikstil zu dem ich am liebsten Tanze und ich liebe es Neues zu entdecken. Ganz besonders faszinieren mich Geigen-, Piano- und Gitarrenklänge … ganz generell Musik, bei der man den künstlerischen Anspruch des Interpreten spürt.

Warum tanzt Du?

Das Tanzen hat mir das Leben gerettet. Es hat mir erlaubt mich zu behaupten und den rechten Weg zu finden. Oft hilft es mir Dinge auszudrücken, die aus tiefen Emotionen herauskommen.

Stark und zart: Mams’ Ausdruck wechselt von Move zu Move © Gian Paul Lozza

Perla Perlson über Mams Stärken:

"Mams ist polyvalent und kann sich auf allen Ebenen behaupten. Er kann mit seinem Körper einfach alles anstellen. Vor allem kann er mit Leichtigkeit das Publikum für sich einnehmen, indem er mit ihm spielte und es zum Lachen bringt. Ich glaube Dance Your Style ist für Mams gemacht!"

Voldo über Mams Stärken:

"Mams ist unglaublich polyvalent. Die Vielzahl an Stilen die er tanzen kann machen ihn unberechenbar. Ich glaube kaum, dass am Weltfinale irgendjemand so ein komplettes Paket wie Mams ist."

03 Voldo

Name : Voldo

Alter : 23

Herkunft : Vevey

Voldo ist polyvalent und strategisch © Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull

Tanzstil

HipHop

Tanzt seit

2008

Crew

Mal au Crâne

Voldo - Der Gewinner des Red Bull Dance your Style 2022 in Lausanne © Jean-Christophe Dupasquier

Grösste Erfolge

Sieger Dance Your Style Switzerland 2022

Sieger Summer Dance Forever Duo

2 Awards Parter RIDCC

Sieger Schweizer Qualifikation Fusion Concept

Sieger World of Dance Upper Division & 2vs2 All Styles

Stärken

Polivalenz, Freestyle & Strategie

Inspiration

Meine Lebenserfahrung, mein Umfeld und die Kunst des urbanen Tanzes.

Lieblingsmusik

Mein liebster Stil ist sicher HipHop, aber ich habe generell viel Liebe und Passion für alle möglichen Musikrichtungen, die mich inspirieren.

Warum tanzt Du?

Das Tanzen ist meine Therapie, mein Sauerstoff und die Art mich lebendig zu fühlen. Ich bin eigentlich recht reserviert, manchmal schüchtern, aber wenn die Musik angeht, übernehmen das Adrenalin und die Bewegung. Dadurch kann ich meine Gedanken äussern und Emotionen vermitteln, welche ich nicht in Worte fassen könnte.

Voldo erreicht im Wettbewerb neue Höhen © Jean-Christophe Dupasquier

Perla Perlson über Voldos Stärken

"Er ist technisch unglaublich stark, die Bewegung seiner Arme ist unglaublich geschmeidig und er ist hypermusikalisch! Auch er holt das Pulikum extrem rasch ab."

Mams über Voldos Stärken

"Voldo ist authentisch und kann seine Gefühle mit dem Publikum teilen. Auf reinen HipHop-Battles ist er im Krieger-Modus, aber beim Dance Your Style gelingt es ihm mit der Liebe die er zu teilen hat, das Publikum für sich einzunehmen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass er viel Bühnenerfahrung hat."