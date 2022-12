Zwischenmenschliche Erfahrungen, Skills und Emotionen

Es war ein Trip in eine andere Welt. Mams, der Gewinner des Schweizer Red Bull Dance Your Style 2021, und sein Schüler Voldo, der diesjährige Schweizer Champ, waren für eine Woche in Südafrika am Weltfinale. Ein kleiner Rückblick emotional geladene Tage auf der südlichen Erdhalbkugel.

Ihr seid jetzt schon ein paar Tage zurück aus Südafrika. Wie fühlt sich das Südafrika-Abenteuer im Rückblick an?

Voldo : Es war unglaublich! Es war vor allem ausserhalb der eigentlichen Competition eine wahnsinnige zwischenmenschliche Erfahrung. Wir haben Menschen mit so unterschiedlichen Nationalitäten getroffen und dadurch von den verschiedensten Kulturen lernen können. Diese Begegnungen haben eigentlich alles ausgemacht.

Mams : Es war das erste Mal, dass ich in einer Competition keinen Konkurrenzdruck gespürt habe. Klar waren wir alle da, um es ins Final-Tableau zu schaffen, aber es herrschte eine super positiver Vibe. Das ist bei den üblichen HipHop Battles anders. Da verkriecht sich jeder in seiner Ecke und fokussiert sich vollkommen auf sich.

Voldo : Ich war jetzt am Wochenende gerade in Rom auf einem Battle. 80 Tänzer in einem Raum, alle bereit für die Battles und jeder gegen jeden. Das war nach den Erlebnissen in Südafrika tatsächlich ein Schock.

Voldo begeisterte die Zuschauer © Muriel Rieben

Das Rundherum war in Südafrika also wichtiger als das eigentliche Battle?

Voldo : Ja, ich glaube das kann man so sagen. An einem Tag waren wir auf Safari, beim Mittagessen hörten wir Lärm und da hat komplett ohne Ankündigung eine lokale Gruppe traditionelle Tänze vorgeführt. Das war für mich der emotionale Peak dieses Abenteuers.

Mams : Ja, das war tatsächlich ein ganz spezieller Moment weil er so unverhofft kam. Voldo hat in seinen Runs im Qualifier einige dieser Schritte eingebaut und dabei beim lokalen Publikum ziemlich abgeräumt.

Bezüglich der Resultate hat es aber leider nicht zum ganz grossen Coup gereicht. Voldo, Du hast in Deinem Qualifier zwei Runden überstanden.

Voldo : Ich bin mental bereit, aber ohne Erwartungen nach Südafrika geflogen. Ich hatte etwas Pech mit der Musik und es war schwierig mit dem Publikum zu connecten. Ich habe zwei Runden gewonnen und mich fit gefühlt. Die dritte Runde gegen den italienischen Tänzer war glaube ich sehr knapp und der hat dann im Finale auch nochmals so richtig überzeugt. So gesehen bin ich zufrieden, aber es wäre schon auch mehr drin gelegen. Ich bin aber super happy, dass ich danach noch von Alex The Cage für ein Team-Battle auserwählt wurde und da nochmal richtig abgehen konnte.

Voldo am flexen © Muriel Rieben

Mams, bei Dir war am nächsten Tag schon nach der ersten Runde Schluss.

Mams: Es war ein komisches Gefühl. Ich habe mich vor meinem Qualifier super gefreut und war recht relaxt. Als ich auf die Bühne ging und als erster tanzen musste war das Vertrauen in mich selbst weg. Ich habe mich zwar im wahrsten Sinne auf den Kopf gestellt und alles gegeben was ich zu geben hatte, aber ich habe meinen Run nicht wirklich gefühlt. Rückblickend denke ich, dass ich etwas Frustration mit auf die Bühne genommen habe. Der Fakt, dass ich nicht schon 2021 tanzen konnte und der Trouble den ich am Zoll bei der Einreise nach Südafrika hatte haben mich wohl stärker beeinflusst als ich mir das selbst eingestehen konnte. Das alles, obwohl der Tänzer, gegen den ich antrat, eigentlich zu schlagen gewesen wäre. Natürlich war ich enttäuscht, aber ob dieser ganzen Erfahrung vor Ort war das auch rasch wieder vergessen. Das Positive überwiegt auf jeden Fall bei weitem.

Wie seht Ihr das Niveau der Schweizer Szene im Vergleich zu dem, was Ihr da auf Weltniveau gesehen habt?

Mams : Das Niveau welches wir vor Ort gesehen haben war hoch, ist absolut erreichbar. Auch abgesehen von uns zwei könnte da jeder und jede aus der Elite der besten Schweizer Tänzer:innen mithalten. Ich habe schon immer gesagt, dass wir Schweizer eine besondere Note haben und etwas Besonderes aufs Parkett bringen können.

Voldo : Tänzerisch war ich ehrlich gesagt gar nicht so beeindruckt. Natürlich war das Niveau hoch, aber viele der Battles wurden eher über Energie und Emotionen gewonnen als mit tänzerischen Skills. Der Gewinner The D Soraki aus Japan hat aber absolut verdient gewonnen. Der hat einen sehr eigenen Stil und ist diesem auch übers ganze Battle hinweg treu geblieben.

Wie geht’s jetzt wo Ihr zurück seid weiter?

Voldo : Ich war wie gesagt gerade auf einem Battle in Rom und in ein paar Tagen bin ich gemeinsam mit Cooper am Muerte Room von Stalamuerte. Danach kommen aber auch mal ein paar ruhigere Tage.

Mams : Ich bin noch am Tag der Rückkehr ins Training gegangen, ich bin enorm motiviert. Ich bin extrem motiviert und arbeite gerade an einem Stück, welches ich im Januar am Festival au dela des Préjugés zeigen werde.