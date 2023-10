Daniela Ryf: «Wir Frauen werden eine grossartige Show abliefern!»

Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf über Neustarts "Du brauchst mentale Stärke, um deine Gedanken im Griff zu behalten, da dein Geist verantwortlich dafür ist, wie dein Körper agiert und reagiert." Die Fähigkeit, sich in Extremsituationen neu zu fokussieren, ist für Daniele Ryf essenziell. Für sie ist sie der Kern, mit dem sie sich ihren Legendstatus in der IRONMAN-Disziplin erarbeitete. In dieser Episode von "Mind Set Win" spricht die fünfmalige Weltmeisterin mit Host Kate Courtney darüber, wie sie ihre negativen Gedanken managt, immer den nächsten Schritt geht und sie am Ende regelmäßig starke Performances hinlegt.