Demon's Souls für PS5 - Die besten Tipps & Tricks

Die besten Demon’s Souls-Klassen für Einsteiger

Spielfigur in jede Richtung weiterentwickeln

nur in den ersten Spielstunden

Als klassisches (Action-)Rollenspiel beginnt auch Demon’s Souls mit der Erstellung des eigenen Charakters . Hier steht ihr zu Beginn vor der Wahl von verschiedenen Klassen. Die positive Nachricht: eure Entscheidung ist nur in den ersten Spielstunden von entscheidender Bedeutung, denn im weiteren Spielverlauf könnt ihr, Souls-typisch, eure Spielfigur in jede Richtung weiterentwickeln .

Gerade Einsteiger und Genre-Neulinge sollten die Klassen in Demon’s Souls allerdings nicht unterschätzen, da sich einige Spielstile vor allem an Kenner richten.

, während sich die anderen sechs Klassen eher an Fortgeschrittene und Profis richten.

Ähnlich verhält es sich mit dem Jäger, der sich ebenfalls für Neulinge eignet. Ebenfalls einsteigerfreundlich spielen sich der Ritter und Tempelritter , während sich die anderen sechs Klassen eher an Fortgeschrittene und Profis richten.

Der Nexus in Demon’s Souls

schwarz-gekleideten Frau (The Maiden)

Anders als die Dark Souls-Reihe setzt Demon’s Souls nicht auf eine offene Spielwelt . Im Game dient der sogenannte Nexus als Dreh- und Angelpunkt für eure Abenteuer und stellt den einzigen sicheren Ort innerhalb der Spielwelt dar. Im Nexus trefft ihr wichtige Charaktere, bei denen ihr euren Charakter oder eure Ausrüstung verbessern könnt. Konkret solltet ihr der schwarz-gekleideten Frau (The Maiden) einen Besuch abstatten. Die ermöglicht allerdings erst das Aufleveln eures Charakters, wenn ihr das erste Level (Boletarischer Palast) samt dazugehörigem Endgegner abgeschlossen habt.

Der Nexus dient als sicherer Zufluchtsort in der Spielwelt

Inventar- und Gewichtsmanagement in Demon’s Souls

Das Management des Inventars ist im Game fast genauso wichtig, wie das Meistern der knackigen Kämpfe. Jedes Item (auch Heilkräuter), jede Rüstung und jede Waffe hat ein bestimmtes Gewicht – packt ihr eure Spielfigur zu voll, hat das mitunter negative Auswirkungen auf seine Ausdauer und Beweglichkeit, was eure Überlebenschancen minimiert.

