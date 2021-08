Swiss Talents: Dexter Maurer und seine retro-futuristische Welt

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis ... Genauer gesagt in Delémont (CH). Ein junger, passionierter Zeichenkünstler hätte sich nie erträumen lassen, dass seine Kunst zwei Jahrzehnte später weltberühmt sein würde. Heute ist der Schweizer 27 Jahre alt und arbeitet an zahlreichen Ausstellungen und Projekten mit großen internationalen Marken und Musikkünstler:innen. Sein Markenzeichen: Science-Fiction trifft auf Fantasy. Begegnung der dritten Art mit

„Er zeigte mir oft Ausgaben des Magazins „Métal Hurlant“ oder ganz einfach Künstler:innen, die er besonders mochte. Nach der obligatorischen Schule entschloss ich mich für eine Ausbildung zum Illustrator an der EPAC (école professionnelle des arts contemporains) in Saxon (VS) in der Schweiz. “