DH Weltcup Leogang: Dominatoren und Schweizer Überraschungen

Nach den sonnigen Semifinals am Samstag fegte in der Nacht ein Unwetter über Leogang. Sturm und Regenmassen, Blitz und Stromausfall. Am Sonntag zeigte sich die Strecke vor allem in der abschüssigen Wiesenpassage und dem wurzeligen Wald brutal glitschig. Wer kam mit den Bedingungen am besten zurecht? Die Antwort: Die Routiniers und der Nachwuchs…