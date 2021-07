Die besten Bike Games - Adrenalin im Sattel

ist in der Welt der Videospiele einzigartig. Hier trickst ihr wie in

Das Downhill-Mountainbiking-Spiel Descenders ist in der Welt der Videospiele einzigartig. Hier trickst ihr wie in Tony Hawk’s Pro Skater , gebt Vollgas wie in Steep und bekommt es gleichzeitig auch noch mit Roguelike-Elementen zu tun.

Hier kämpft ihr in spannenden Downhill-Events um den Highscore, Speed und Style werden gleichermaßen belohnt. In Bike Unchained 2 testet ihr eure Fähigkeiten bei jedem Rennen gegen andere Spieler. In Live-Wettbewerben und Events tretet ihr gegen Fahrer aus aller Welt an.

zur Verfügung steht. Hier schwingt ihr euch in den Sattel von über 20 Motocross-Bikes, um in verschiedenen Umgebungen und packenden Herausforderungen zu zeigen, was in euch steckt.

Die besten Mountainbiker der Welt in der Wüste in Utah: Das sind die Highlights von

Die besten Mountainbiker der Welt in der Wüste in Utah: Das sind die Highlights von Red Bull Rampage 2019 !

Zu Beginn gilt es in der Entdecker-Herausforderungen lediglich (ohne Zeitdruck), das Ziel zu erreichen. Erst danach werden abwechslungsreiche Challenges freigeschaltet, die euch mit einer Bestzeit um einen Platz in den Ranglisten kämpfen lassen.

