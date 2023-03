Die 10 besten Bikeparks in Europa

Es ist nur fair, dass wir in unserem Bikepark-Europa-Guide auch eine osteuropäische Destination vorstellen, nämlich den Bikepark Kasina in Polen. Der Bikepark, der nur eine Stunde von der Grossstadt Krakau entfernt liegt, verfügt über neun Trails und ist der grösste seiner Art in Polen. Die längste Strecke, die Family Line, ist genau das, wonach es klingt: anfängerfreundlich. Die DH-Strecken zählen dagegen zu den spektakulärsten im ganzen Land. Ready für einen Trip?