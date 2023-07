Diese 7 B-Boys solltest du kennen

Stürz dich in die aufregende Welt des Breaking, in der der Schwerkraft trotzende Bewegungen auf Rhythmus und Stil treffen. Diese dynamische Kunstform hat eine Reihe von internationalen Talenten hervorgebracht, die alle ihr einzigartiges Flair auf den Dancefloor bringen.

In diesem Artikel stellen wir euch sieben aussergewöhnliche B-Boys vor, die nicht nur Performer sind, sondern auch die Disziplin des Breakdancing verändern. Diese B-Boys haben die Tanzfläche zu ihrer Leinwand gemacht, auf der sie mit ihren Körpern verschlungene Muster malen und dabei die Grenzen von Physis und Kreativität ausreizen.

Begib dich auf eine aufregende Reise, während wir dir hier das Leben und das Vermächtnis einiger der besten B-Boys der Welt vorstellen.

01 Lil Zoo

7 Min Lil Zoo vs Luigi – Finale Die Finalisten Lil Zoo und Luigi treten gegeneinander an, um zu entscheiden, wer zum Red Bull BC One 2018 Champion gekrönt wird.

Crews: El Mouwahidin Crew und Red Bull BC One All Stars

Heimat: Österreich

Breaking Start: 2008

Red Bull BC One World Champion 2018

Der aus Casablanca, Marokko, stammende B-Boy Lil Zoo hat sich in der weltweiten Breaking-Szene einen Namen gemacht und gilt als einer der ersten marokkanischstämmigen Breaker, der international Anerkennung findet. Mit 14 Jahren begann Lil Zoo seine Reise als Breaker und lernte die Grundlagen von B-Boy Yoriyas von der Lhiba Kingzoo Crew. Lil Zoo ist bekannt für seinen schnellen, temperamentvollen Stil, der explosive Power-Combos, dynamische Freezes und waghalsige Akrobatik integriert und ihn schon früh in seiner Karriere zu bedeutenden Wettbewerbserfolgen führte, darunter das Red Bull BC One Middle East Africa Cypher 2012.

Die Übersiedlung nach Österreich war ein Wendepunkt für Lil Zoo, der seinen Horizont erweiterte und ihm noch mehr Möglichkeiten eröffnete. Dieser strategische Schritt trug Früchte, als er Siege bei prestigeträchtigen Wettbewerben wie dem Battle In Taoyuan Solo-Wettbewerb 2018 in Taiwan, dem World Breaking Classic in den Niederlanden und dem Red Bull BC One World Final in der Schweiz errang. Seine beständigen Triumphe brachten der Breaking-Szene in Marokko die wohlverdiente Aufmerksamkeit - ein Beitrag, der ihn mit grossem Stolz erfüllt.

Trotz seiner zahlreichen Auszeichnungen bleibt Lil Zoo ein hingebungsvoller Schüler seines Handwerks und strebt ständig nach Verbesserung. Er schwelgt in der sich ständig weiterentwickelnden Natur des Breaking und in der ständigen Möglichkeit zu lernen. Die weltweite Breaking-Community sollte ein Auge auf diesen talentierten B-Boy haben, der seinen elektrisierenden Stil weiterhin auf die Bühnen der Welt bringt.

Lil Zoo zeigt seinen unverwechselbaren Freeze über den Dächern von Wien © Little Shao/Red Bull Content Pool Konzentriere dich auf die Gegenwart und nicht nur auf die Zukunft - ergreife und nutze jede Gelegenheit, die sich dir jetzt bietet Lil Zoo

02 Menno

Crews: Hustle Kidz und Red Bull BC One All Stars

Heimat: Niederlande

Breaking Start: 2001

Red Bull BC One World Champion 2014, 2017 und 2019

Menno van Gorp, auch bekannt als Menno, ist einer der profiliertesten und erfolgreichsten B-Boys der Breaking-Szene, der fast alle bedeutenden Solo-Titel auf seinem Konto hat. Geboren und aufgewachsen in Tilburg, Niederlande, begann Menno 2001 im Alter von 12 Jahren mit dem Breaking. Ermutigt durch die Popularität des Breaking unter Gleichaltrigen und beeinflusst durch seine älteren Cousins, übernahm Menno die Kunstform und baute eine Karriere auf, die seine kühnsten Erwartungen übertraf. Inspiriert von berühmten B-Boys wie Lego, Maurizio, Swift Rock, Karim Barouche und Crews wie Skill Methodz und Havikoro entwickelte Menno seinen eigenen Stil als Teil der Hustle Kidz Crew, Def Dogz und Red Bull BC One All Stars.

Menno, der für seine Originalität bekannt ist, hat einen fliessenden, übergangslosen Breakdance-Stil entwickelt, bei dem er nahtlos von einer Bewegung zur nächsten übergeht und dabei oft Back Rocks einbaut. Seine kreative Herangehensweise an Breakdance hat ihm eine beeindruckende Reihe von Solo-Meistertiteln eingebracht. Zu Mennos bemerkenswerten Siegen gehören die britischen B-Boy-Meisterschaften 2007 und 2013, die Solowettbewerbe 2013 beim Battle of the Year und den Unbreakable Championships, die R16-Solomeisterschaft 2015 und die WDSF World Breaking Championship 2019. Am stolzesten ist Menno jedoch darauf, dreimaliger Red Bull BC One World Finals Champion zu sein, mit Siegen in Paris, Amsterdam und Mumbai.

Nach einer glanzvollen Karriere möchte Menno nun seiner Gemeinschaft etwas zurückgeben, indem er die internationale Welt des Breaking in seiner Stadt vorstellt. Breaking und Hip-Hop haben sein Leben tiefgreifend geprägt und seine Freundschaften und sogar seine Kleiderwahl beeinflusst. Angetrieben von einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit für alles, was ihm der Breakdance gegeben hat, möchte Menno das Wachstum und den Fortschritt der von ihm geschätzten Dance-Community fördern.

Menno ist berühmt für seine aussergewöhnliche Kreativität © Little Shao/Red Bull Content Pool Jeder, der einen Pinsel halten kann, kann das, was ich tue auch tun, aber er kann nicht fühlen, was ich fühle. Menno van Gorp

03 Shigekix

6 Min Shigekix vs Alkolil – Finales Battle B-Boys Shigekix und Alkolil im Battle um den Red Bull BC One Weltmeister-Titel 2020.

Crews: K.A.K.B und Red Bull BC One All Stars

Heimat: Japan

Breaking Start: 2009

Red Bull BC One World Champion 2020

B-Boy Shigekix ist ein internationales B-Boy-Phänomen aus Osaka, Japan. Shigekix wurde im Alter von sieben Jahren von seiner älteren Schwester, B-Girl Ayane, in das Breaking eingeführt und entwickelte sich schnell vom Freestyle-Tanz zu einem weltweit anerkannten B-Boy, der für seine schnellen, präzise kontrollierten Power-Moves und soliden Freezes im Takt bekannt ist. Er beschreibt seinen Breakdance-Stil als eine Mischung aus Musikalität, komplizierten Mustern und explosiven Power-Moves.

Die Karriere von Shigekix besteht aus einer Reihe von Siegen und historischen Momenten. Sein Sieg beim U12-Baby-Battle im Jahr 2014 beim Chelles Battle Pro in Frankreich markierte einen Wendepunkt in seiner Karriere. Er besiegte den amerikanischen B-Boy Lil Demon, ein Idol, dem er 2012 unterlag und daraus unendlich viel Motivation schöpfte. Danach holte er sich die Titel beim 1on1 Nothing2Looz World Final Kids Battle 2016, beim Hustle and Freeze Solo Battle 2016 und beim Marseille Battle Pro 1on1 Kids Battle 2016.

Im Alter von 15 Jahren nahm Shigekix am Red Bull BC One World Final in Amsterdam teil und war damit der jüngste zum Weltfinale eingeladene Breaker. Seine Rekordjagd ging weiter, als er bei den Olympischen Jugendspielen 2018 am allerersten Breakdance-Wettbewerb teilnahm und eine Bronzemedaille gewann.

Als Mitglied der Red Bull BC One All Stars hat Shigekix weltweit Auszeichnungen erhalten. Sein wertvollster Moment war jedoch sein Sieg beim Red Bull BC One World Final 2020. Ausserhalb des Breaking kanalisiert Shigekix seine Kreativität in Zeichnen, 3D-Kunst und Fotografie. Geleitet von seiner grössten Inspiration, seiner Schwester Ayane, setzt er sich grosse Ziele wie die Olympischen Spiele 2024 und globale Wettbewerbe.

B-Boy Shigekix überzeugt mit Power, Energie und gutem Style © Dean Treml/Red Bull Content Pool In den Schlachten, in denen ich gut abgeschnitten habe, hatte ich immer viel Spasss, also versuche ich heutzutage wirklich den Moment beim Breakdance zu geniessen. Shigekix

04 Amir

9 Min B-Boys Final-Battle: Amir vs Phil Wizard Erlebe, wie sich die B-Boys Amir und Phil Wizard um die Red Bull BC One-Krone 2021 battlen.

Crews: Predatorz und PDVL Crew

Heimat: Kasachstan

Breaking Start: 2009

Red Bull BC One World Champion 2021

B-Boy Amir aus Kasachstan hat im Jahr 2021 ein bedeutendes Zeichen in der Welt des Breaking gesetzt. Beim Red Bull BC One World Final in Gdansk wurde er der erste kasachische Breaker, der einen Red Bull BC One-Titel holte, und der erste Cypher-Champion, der vom Last Chance Cypher zum World Final-Sieger aufstieg. Amir, der in Kasachstan geboren und aufgewachsen ist und später im Alter von 16 Jahren nach Russland zog, begann 2009 mit dem Breaken und wurde mit den Predatorz und der PDVL-Crew zusammengebracht. Seine Reise verlief nicht ohne Schwierigkeiten, von fehlenden Breaking-Kursen in seiner Heimatstadt bis hin zum Verzicht auf Mahlzeiten, um seine Leidenschaft fürs Breaking zu finanzieren.

Amirs Durchbruch kam 2020, als er das Solo-Battle bei Legits Blast in Prag gewann. Danach setzte sich seine Siegesserie 2021 mit dem Gewinn der Unbreakable-Meisterschaft und dem Red Bull BC One Cypher Kazakhstan-Titel 2021 fort, wobei er den bisherigen mehrfachen Kazakhstan Cypher-Champion Killa Kolya überholte.

Amir hat sich trotz bescheidener Anfänge, finanzieller Hindernisse und einer zermürbenden Reise von Kasachstan nach Europa durch seine Entschlossenheit und sein Talent an die Weltspitze gekämpft. Seine Erfahrungen, insbesondere das hohe Niveau des Breaking in Russland und sein siegreicher Auftritt beim Legits Blast in Prag, haben sein Selbstvertrauen gestärkt und seinen Erfolgswillen angeheizt. Als er beim Red Bull BC One World Final in Gdańsk (Polen) antrat, hatte Amir nur ein Ziel: den Sieg. Dieses Ziel erreichte er und festigte damit seine Position als herausragender B-Boy in der internationalen Breaking-Szene.

Amir sieht im Breaking eine einzigartige Form des künstlerischen Eindrucks © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool Für mich ist das Breaking eine Kunstform und ich will, dass es wie ein Gemälde aussieht. Amir

05 Victor

9 Min Viertelfinale: Victor vs Uzee Rock In diesem Viertelfinale trifft Amerika auf die Ukraine, Victor auf Uzee Rock.

Crews: Squadron Crew, MF Kidz und Red Bull BC One All Stars

Heimat: USA

Breaking Start: 2005

Red Bull BC One World Champion 2015 und 2022

Victor Montalvo, im allgemeinen als B-Boy Victor bekannt, ist einer der herausragendsten Breaker in der Szene. Der aus Kissimmee, Florida, stammende Victor wurde im Alter von sechs Jahren von seinem Vater, einem ehemaligen B-Boy, in das Breaking eingeführt. Aber erst im Alter von 11 Jahren begann Victor, angespornt von seinen Cousins, ernsthaft das Breaking zu trainieren. Heute ist er Teil von Crews wie Squadron, MF Kidz und den Red Bull BC One All Stars. Victors Stil zeichnet sich durch eine innovative Mischung grundlegender Tanzbewegungen aus, die er mit Leichtigkeit und Präzision ausführt. Er ist bekannt für seine Signature-Moves wie den Super Montalvo One-Hand-Spin und die Back-Flip-into-Flare-Kombination.

Victor gab sein Wettkampfdebüt im Alter von 14 Jahren, und sein erster bedeutender Sieg kam 2011 beim Red Bull BC One Cypher in Tampa. Der Sieg bei diesem Event verschaffte ihm eine grössere Bühne und spätere Einladungen zu globalen Wettbewerben, was seine internationale Karriere einleitete.

Zu seinen bemerkenswerten Siegen gehören die Silverback Open Championships 2015 und 2018, die Red Bull BC One World Finals 2015, die Undisputed World B-Boy Series 2015 und 2017, Outbreak Europe 2017 und 2019, die World Urban Games 2019, die WDSF World Breaking Championships 2021 und das Red Bull BC One World Final 2022 in New York. Mit diesem letzten Sieg reiht er sich in die Riege von nur fünf Breakern ein, die den Titel mehr als einmal gewonnen haben.

Victor möchte ein dauerhaftes Vermächtnis aufbauen und strebt eine Medaille bei den Spielen 2024 in Paris an. Neben seinen Erfolgen als Breaker betont Victor die Werte Sportlichkeit und Menschlichkeit - Eigenschaften, die seiner Meinung nach in der kommenden Generation von Breakern gefördert werden sollten.

Victor ist einer der wenigen, die das Red Bull BC One 2 mal gewonnen haben © Little Shao / Red Bull Content Pool Es ist ein großartiges Gefühl die USA zu vertreten und den Meistertitel nach Hause zu holen, nach New York City, wo alles begann. Victor

06 Honourable Mention: Phil Wizard

4 Min Kazuki Rock vs Phil Wizard – B-Boys Round 16 B-Boys aus der ganzen Welt kämpfen um den Einzug ins Red Bull BC One World Final in Indien.

Crews: United Rivals, 7 Commandoz und Red Bull BC One All Stars

Heimat: Canada

Breaking Start: 2009

Runner-up des Red Bull BC One World Final 2021

Phil wurde in Toronto als Sohn koreanischer Eltern geboren und wohnt derzeit in Vancouver. Seine Reise als Breaker begann im Alter von 12 Jahren, als er die Auftritte der N.O.N-Crew in den Strassen von Vancouver sah. Fasziniert von den Darbietungen, vertiefte sich Phil in YouTube, um mehr über den Breakdance zu erfahren und entwickelte schnell eine Leidenschaft für das Breaking. Die N.O.N-Crew wurde zu seinen ersten Breaking-Mentoren, während er auch von den B-Boys JBugz und Reflex sowie der Soul Felons-Crew Inspiration und Anleitung erhielt. Breaker wie Hong 10, Wing, Victor und Issei motivierten ihn ebenfalls, während YouTube zu einer wichtigen Quelle des Lernens und der Motivation wurde.

Phil, jetzt Mitglied der United Rivals, 7 Commandoz und der Red Bull BC One All Stars Crews, besitzt einen einzigartigen, kreativ fliessenden und komplexen Tanzstil. Sein Style hat sich auf natürliche Weise aus rigorosem Training, Spass am Tanzen und den Einflüssen derer, mit denen er trainiert hat, entwickelt. Phils Talent und Hingabe haben ihn zu einem der weltbesten B-Boys gemacht, was seine zahlreichen Meistertitel belegen, darunter der Red Bull BC One Cypher LA 2017, der Red Bull BC One Cypher Canada 2018, die Undis2puted World B-Boy Series 2018 in Marokko und aufeinanderfolgende Siege beim IBE-Solowettbewerb in den Niederlanden 2018 und 2019.

Für Phil ist Breaking mehr als nur Tanz - es ist eine Leidenschaft, die seine Identität geformt und sein Verständnis vom Leben erweitert hat; es hat ihn die Werte Beständigkeit, harte Arbeit und Dankbarkeit gelehrt. Phils Philosophie für den Erfolg im Breakdance dreht sich um Individualität und Authentizität. Er ermutigt die Tänzer, ihren Stil nicht für den Sieg aufzugeben, und betont, wie wichtig es ist, sich mit seiner Kunst wohlzufühlen.

Phil Wizards zeigt eine Unmenge an Kreativität in seinem Tanz © Scott Serfas/Red Bull Content Pool Ich mache das, weil ich es einfach liebe jeden Tag etwas zu kreieren und zu tanzen - und ich denke, das ist die Art von Ansatz, den man haben muss. Phil Wizard

07 Honourable Mention: Lee

Lee mid-air im letzten Battle gegen Victor © Dean Trem Die wichtigste Lektion, die mir meine Mutter beigebracht hat: immer mit dem Herzen zu tanzen und jeden Moment zu geniessen. Lee

Crews: The Ruggeds und Red Bull BC One All Stars

Heimat: Niederlande

Breaking Start: 2003

Runner-up des Red Bull BC One World Final 2022

Lee, ein talentiertes Mitglied der neuen Generation niederländischer Breaker, ist in Amsterdam geboren und aufgewachsen. Seine Breaking-Reise begann im zarten Alter von zwei Jahren, inspiriert von seiner B-Girl-Mutter. Als Kind begleitete er seine Mutter zu Breakdance-Wettbewerben, was seine Liebe zu dieser Kultur entfachte und seine Entschlossenheit förderte, selbst Breakdancer zu werden. Lees Fähigkeiten wurden unter der Anleitung von Shailesh Bahoran von der Illusionary Rockers Crew verfeinert, mit dem er fünf Jahre lang Ideen austauschte. Im Jahr 2010 schloss er sich der Ruggeds-Crew an und entwickelte eine familiäre Bindung zur Gruppe.

Während seines Trainings mit The Ruggeds entwickelte Lee einen unverwechselbaren Breakdance-Stil, der sich durch dynamische Flexibilität, fliessende Bewegungen und ein Gespür für Unvorhersehbarkeit auszeichnet. Sein innovativer Stil wird durch originelle Sliding-Moves und "Travelling Windmills" unterstrichen, ein typischer Move, bei dem er zwischen jeder Windmill-Drehung mit dem Ellbogen über die Bühne gleitet. Lee hat eine Reihe von Titeln errungen, darunter Siege beim Crashfest 2020, beim Red Bull BC One E-Battle 2021 und beim Dutch Breaking Solo B-Boy Wettbewerb 2022. Ausserdem gewann er 2022 den LCB 2v2-Wettbewerb in Belgien an der Seite seines Crew-Kollegen Phil Wizard und holte sich den Sieg beim World Breaking Classic 2vs2-Wettbewerb 2022 mit B-Boy Link.

Als Mitglied der Red Bull BC One All Stars wird Lee von dem Gefühl angetrieben, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und seine Leidenschaft für den Breakdance mit der Welt zu teilen.

Sieh dir die Aufzeichnung von Lee gegen Victor im letzten Kampf des Red Bull BC One World Final 2022 bei 03:47:23 im Video unten an.

Red Bull BC One World Final Breakers aus der ganzen Welt werden in NYC, der Geburtsstadt des Hip-Hop, um den Titel des Weltmeisters kämpfen.

