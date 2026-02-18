Die 14 besten Couch-Koop-Spiele für Xbox One in 2026

Erinnert ihr euch noch an die Neunzigerjahre zurück, als Multiplayer-Spiele im Couch-Koop Gang und Gäbe wären? Mittlerweile haben Online-Multiplayer-Games das gemeinsame Spielen an einer Konsole längst abgelöst.

Doch es gibt noch Hoffnung: Couch-Koop-Games erfreuen sich auch weiterhin riesiger Beliebtheit. Wir stellen euch die 14 besten Titel für Xbox One vor. Wenn du also keine Xbox Series X/S zu Hause hast, sind DAS die besten Spiele für dich.

Noch mehr Couch-Koop gefällig?

01 EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 © Jake Turney/Red Bull Content Pool

FIFA macht doch immer noch am meisten Spaß, wenn man das Game zusammen mit Freunden erlebt, oder? Auch wenn das Game mittlerweile EA Sports FC heißt. In EA Sports FC 26 haben euch die Entwickler dafür mehr Möglichkeiten gegeben als je zuvor. Die gute Nachricht: Selbst FC 26 gibt es noch für die gute alte Xbox One.

Karriere, Saisons, Turniere und vieles mehr könnt ihr gemeinsam an einer Konsole absolvieren. Fußball-Fans frohlocken.

02 Cuphead

Cuphead von Studio MDHR ist ein einzigartiges Erlebnis, das besonders im Koop-Modus deutlich an Spielspaß zulegt. Optisch eine nahezu perfekte Hommage an Zeichentrick-Klassiker der 1930er Jahre, aus spielerischer Sicht ein bockschweres Jump-and-Run , das euch alles abverlangen wird. Präzise Plattformereinlagen geben sich hier mit schweißtreibenden Run-and-Gun-Kämpfen die Klinke in die Hand.

In den coolen Bosskämpfen lassen die Macher dann auch noch Shoot 'em Up-, Bullet-Hell -Elemente einfließen, die euch alles abverlangen werden. Cuphead als Herausforderung zu bezeichnen, wäre noch untertrieben. Doch das Erfolgsgefühl, ein knackiges Level oder einen fiesen Boss gemeinsam in die Knie gezwungen zu haben, ist unbeschreiblich.

Cuphead von Studio MDHR © [unknown]

03 Halo: The Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection ist das Paradebeispiel dafür, wie ein Konsolenshooter im Couch-Koop auszusehen hat. Immerhin vereint die Spielesammlung die ersten vier Hauptteile der Reihe in sich, die weit über die Grenzen der Xbox -Fangemeinde hinaus Bekanntheit erlangt haben. Zumal die Collection regelmäßig um neue Inhalte erweitert wird.

Gemeinsam nehmt ihr es mit den niedlichen Grunts, Elites oder den nervigen Flood auf, heizt mit dem Warthog über beeindruckende Planeten oder saust mit dem Banshee durch die Lüfte. Das macht auch heute noch genauso viel Spaß, wie vor 18 Jahren, als das erste Halo als Starttitel der Ur-Xbox erschien. Grafische Verbesserungen und Gameplay-Optimierungen und coole Multiplayer-Modi runden Halo: The Master Chief Collection gekonnt ab. Ein absoluter Pflichttitel für die Xbox One.

Halo: The Master Chief Collection © Microsoft

04 Gears 5

Eine spektakuläre Optik, coole Sprüche und jede Menge Action: Gears 5 hat alles! Immerhin gehört die Gears -Reihe zu den wichtigsten Exklusivtiteln auf der Microsoft Hardware. Teil 5 knüpft direkt an die Geschehnisse des Vorgängers an und führt mit Kait Diaz erstmals eine weibliche Hauptfigur ein.

Trotz einiger Neuerungen bleibt das Kern-Gameplay weitestgehend gleich. Ihr könnt euch also noch immer auf brachiale Action gefasst machen, die dank herrlich präzisem Deckungsfeature hervorragend von der Hand gehen.

Neben der kooperativen Kampagne für maximal drei Spieler wartet das Game mit einem überarbeiteten Horde-Modus und dem brandneuen Escape-Modus auf, die zusammen mit dem klassischen Multiplayer das Action-Fest komplettieren. Während ihr in Horde zusammen immer stärker werdende Gegnerwellen bekämpft, müsst ihr in Escape eine Bombe in einem Monsternest platzieren und heil wieder entkommen. Unglaublich spannend und dank Map Builder schustert ihr euch kurzerhand eure eigenen Karten zusammen.

Knallharte Alien-Action ist euch in Gears 5 gewiss © Microsoft

05 F1 23

Auch aus spielerischer Sicht legt F1 23 zu. © Codemasters

Auf den Spuren von Max Verstappen und Sergio Pérez im Red Bull Racing-Boliden um die Fahrer-Weltmeisterschaft der Formel 1 kämpfen? Die Rennsimulation F1 23 macht es möglich.

Endlich wurden die Wünsche der Fans erhört, denn der neueste Serienteil der Reihe verfügt über eine vollständige Couch-Koop-Kampagne . Gemeinsam gilt es, als Team die Fahrer- und Konstrukteurs-WM zu gewinnen. Ob ihr dabei auf Dauer Teamkollegen bleibt oder um die besten Vertragsangebote wetteifert, überlässt der Racer euch.

Mit dem innovativen F1 World-Hub bietet der aktuelle Ableger der Formel-1-Spiele zudem jede Menge Neuheiten, die wir euch in unserem F1 World Guide im Detail vorgestellt haben. Ein großer Spaß für Rennspiel-Fans.

06 It Takes Two

Die rein auf den Couch-Koop-Modus ausgelegte Game It Takes Two ist eine Liebeserklärung . Einerseits versuchen darin die beiden Protagonisten, ihre Liebe zueinander erneut zu entfachen. Andererseits ist der Titel eine Liebeserklärung an die Welt der Videospiele, denn hier wechseln die Genres (und Anspielungen) schneller als ihr gucken könnt .

Ihr erlebt die charmante Geschichte im Splitscreen aus den Augen der beiden Hauptfiguren, während das Game in nur wenigen Minuten zwischen 3D-Plattformer, Third-Person-Shooter und Action-Adventure hin- und herspringt. Und dann sind da ja noch die coolen Minigames , die vom Tauziehen über Schach bis zu einem Guitar Hero-Klon nahezu alles abdecken. Das vielleicht beste aktuelle Couch-Koop-Game schlechthin.

Die Minigames zeigen sich von vielen Gaming-Klassikern inspiriert © Electronic Arts

07 A Way Out

A Way Out ist ein revolutionäres Koop-Spiel . Nicht unbedingt wegen des Gameplays, denn einen sonderlich anspruchsvollen oder actionreichen Titel solltet ihr keinesfalls erwarten. Vielmehr hat das Game den Koop-Modus revolutioniert, immerhin ist das Spiel voll und ganz auf Zusammenarbeit ausgelegt und lässt sich alleine gar nicht erst starten. Hier ist Koop nicht optional, sondern das Spiel selbst.

Koop-Spiele können uns zusammenschweißen und was gäbe es da besseres, als einen gemeinsamen Gefängnisausbruch ? Ihr müsst zusammenarbeiten, die Wärter ablenken oder Schmiere stehen, während der jeweils andere Spieler ein Loch in die Wand seiner Zelle reißt. Nur wenn ihr perfekt zusammenarbeitet habt ihr eine Chance, die Gefängnismauern hinter euch zu lassen. Obendrauf punktet A Way Out mit einer emotionalen Geschichte um die beiden Protagonisten Vincent und Leo und ist aus spielerischer Sicht bis heute einzigartig.

A Way Out verlangt Kooperation. © Hazelight Studios/Electronic Arts

08 Borderlands 3

In Borderlands 3 kehrt ihr zum fröhlichen Looten und Leveln zurück in die kunterbunte und abgefahrene Comic-Welt von Pandora. Doch im Schlepptau hat der Shooter sogar noch drei weitere riesige Planeten. Die vier neuen Klassen, zu denen wir euch bereits hilfreiche Tipps geliefert haben , sorgen für Abwechslung. Eine Milliarde Waffen und zahlreiche Endgame-Inhalte für Langzeitmotivation.

Euch erwarten abwechslungsreiche Charaktere und Aufgaben, ein gigantischer Umfang und jede Menge abgedrehte Action. Was könnte es besseres geben?

Ohne Moze nix loze: Die Schützin teilt mächtig aus © 2K Games

09 Battletoads

Die illustre Mischung aus Sidescrolling-Beat-em-Up und kerniger Action sorgte bereits im Original für große Freude am Gamepads. Auch die Neuauflage von Battletoads macht vor allem in Couch-Koop jede Menge Laune, zumindest, wenn ihr recht frustresistent seid.

Dank fetzigem Soundtrack, schicker Comic-Optik und ständig wechselndem Gameplay habt ihr mit den Kampf-Kröten einiges zu tun.

Knallbunte Daueraction: In Battletoads geht (meistens) die Post ab. © Xbox Game Studios

10 Guacamelee 2

Man nehme eine gehörige Portion Metroidvania , vermenge das Ganze mit knackigen Plattformer-Sequenzen und füge unzählige Easter-Eggs zu nahezu allem, was die Medienlandschaft zu bieten hat hinzu. Fertig ist Guacamelee 2 . Oh, wir haben die Hühner vergessen. Wie konnten wir die Hühner vergessen?

Ein abgehalfterter mexikanischer Wrestler der sich in einer quietschbunten Spielwelt durch Skelette und Drachen prügelt, mit Laser-Hühnern beschossen wird und dabei die Aufmerksamkeit der Hühner-Illuminati auf sich zieht. Klingt abgefahren? Ist es auch. Guacamelee 2 ist ein durch und durch gelungenes, stylisches und herrlich gutes Spiel, das gerade im Couch-Koop für jede Menge Spaß sorgt.

11 Overcooked 2

In Overcooked 2 lernt ihr Chaos und Anarchie in einer Großküche kennen, in der ihr verschiedene Gerichte unter Zeitdruck zubereiten und servieren müsst. Da brennt das Steak an, während auf der anderen Seite der Boden nachgibt und erste Gäste genervt das Restaurant verlassen. Overcooked 2 ist Chaos in Reinform, doch dabei so unglaublich charmant und motivierend , dass ihr einfach nicht aufhören könnt zu spielen.

Nur wer im Couch-Koop mit seinen Mitspielern zusammenarbeitet und die perfekte Kochstrategie entwickelt, kann in den mitunter aberwitzigen Missionen bestehen. Ein Fünf-Gänge-Menü, nicht nur für Gourmets und Restaurantkritiker.

Overcooked 2 experimentiert mit neuen Koch-Landschaften © Ghost Town Games

12 Rocket League

Rocket League kombiniert Fußball mit Fahrzeugen und ist alleine deshalb schon einen Blick wert. Dank kurzer Rundenzeiten eignet sich das Spiel aber vor allem für diejenigen, die keine Lust auf langwierige, zeitraubende Multiplayermatches haben und einfach mal zwischendurch ein paar Tore erzielen wollen.

Aus spielerischer Sicht ist Rocket League über jeden Zweifel erhaben und erzeugt bereits nach wenigen Matches ein enormes Suchtpotential . Zudem sorgen etliche freischaltbare Extras für zusätzliche Motivation. Egal ob ihr zusammen der KI einheizen oder euch an den Ranglisten-Spielen gegen menschliche Teams versuchen wollt: Eine schnelle Runde Rocket League geht immer (auch wenn es nicht bei nur einer bleiben wird).

Rocket League von Psyonix © [unknown]

13 Divinity Original Sin 2

Euch steht der Sinn eher nach etwas Langem mit Substanz? Dann solltet ihr euch das Rollenspiel Divinity Original Sin 2 einmal genauer anschauen, das unweigerlich an den Genreklassiker Baldur’s Gate erinnert.

Im Spiel aus der isometrischen Ansicht erwarten euch unglaublich taktische rundenbasierte Kämpfe , eine spannende Handlung voller folgenschwerer Entscheidungen und ein nahezu perfekt austangiertes Klassensystem, in dem euch sechs Charaktere zur Wahl stehen. Doch nicht nur die Klassen selbst haben Auswirkungen auf das Gameplay und euer Vorgehen, auch die Wahl der Rasse spielt eine entscheidende Rolle. Selbstredend agieren die Bewohner nicht gerade wohlwollend auf einen Untoten , was selbst den Besuch auf dem nächstegelegenen Markt zu einer Herausforderung macht. Divinity Original Sin 2 ist bis ins letzte Detail durchdacht und steckt voller kluger Ideen, die euch bereits im ersten Durchgang über 100 Stunden lang beschäftigen werden.

Wenn euch mal wieder der Sinn nach einem klassischen RPG steht, führt kein Weg an diesem Meisterwerk vorbei. Auch im Couch-Koop ein absolut fesselndes Abenteuer.

14 Portal 2

Valves Puzzle-Shooter Portal 2 hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, gehört aber noch immer zu den besten Couch-Koop-Spielen aller Zeiten . Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr den ursprünglich für die Xbox 360 erschienen Titel auch auf der Xbox One genießen - und solltet das auch unbedingt tun, wenn ihr das Game noch nicht kennt.

Die irren Roboter Atlas und P-Body hüpfen und knobeln sich in knackigen Rätseln durch perfekt designte Testkammern und das teils in einem aberwitzigen Tempo. Natürlich spielt hier auch die Portal Gun eine wichtige Rolle, mit der sich zwei Portale erschaffen lassen. 2 Spieler bedeuten also vier Portale und somit doppelt so viele wahnwitzige Möglichkeiten.