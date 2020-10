Die Besten Crossplay-Spiele für Konsole, Mobile & PC

Platz 6: Apex Legends

Der größte Überraschungshit des Jahres 2019 ist auch das neueste Crossplay-Spiel in unserer Liste. Erst Anfang Oktober ermöglichte es Entwickler Respawn Entertainment, dass Gamer auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gemeinsam in den Battle-Royale-Shooter starten. Die 7. Saison des Multiplayer-Hits steht bereits in den Startlöchern und kooperative Story-Inhalte gewinnen zunehmens an Bedeutung – im Crossplay macht der Shooter gleich noch mal deutlich mehr Spaß.